L’action BROS pourrait augmenter de 18% de plus malgré les gains de prix post-IPO

Frères néerlandais (NYSE :BROS) est devenu public le 14 septembre à 23,00 $ par action et a immédiatement grimpé à 43,32 $ au 30 septembre. Il s’agit d’un gain de plus de 88,3% et a conduit certains à affirmer que l’action BROS est surévaluée.

Source : Alexander Oganezov / Shutterstock.com

J’ai regardé certains des chiffres du prospectus d’offre publique initiale (IPO), et je ne suis pas convaincu. Je soupçonne que le prix de l’action pourrait être plus élevé au cours des 12 prochains mois.

L’une des raisons pour lesquelles je pense que l’action BROS n’est pas surévaluée est que le ratio valeur d’entreprise (EV)/ventes est d’environ 15 fois les ventes. Pour de nombreuses actions de croissance, ce n’est pas un multiple si élevé.

Croissance des frères néerlandais

Dutch Bros est clairement sur une trajectoire de croissance. Par exemple, en 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 327,4 millions de dollars. Cependant, il a généré 404,5 millions de dollars de revenus pour les 12 mois se terminant le 3 juin. C’est un gain de 23,5% sur une base annuelle juste en six mois. Ces chiffres peuvent être consultés à la page cinq de son récent prospectus d’introduction en bourse.

De plus, son EBITDA ajusté a bien progressé. Il s’agit d’une forme de flux de trésorerie qui nous aide à comprendre ses activités sous-jacentes.

Par exemple, en 2020, Dutch Bros a réalisé 69,8 millions de dollars d’EBITDA ajusté. Au 30 juin, il avait réalisé 80,1 millions de dollars au cours des 12 mois précédents. Cela représente une croissance annualisée de 14,8% en six mois.

De plus, la page 29 du prospectus montre que la société d’exploitation appelée Dutch Bros Opco a augmenté ses revenus de 51% au cours des six derniers mois. Il est passé de 150,9 millions de dollars l’an dernier à 228 millions de dollars pour le semestre se terminant le 30 juin.

L’entreprise sous-jacente est sur une larme. Cela mérite une valorisation élevée.

Valoriser les actions des frères néerlandais

À l’heure actuelle, il n’y a pas de projections d’analystes pour l’entreprise. Mais nous pouvons utiliser un simple facteur de composition pour projeter les revenus. Par exemple, si l’entreprise peut augmenter ses revenus de 40 % au cours des trois prochaines années, elle atteindra 1,1 milliard de dollars d’ici le 30 juin 2024.

Cela est dû au pouvoir de combiner des taux de croissance élevés. Par exemple, si l’on compose 40 % sur trois ans, le résultat sera 2,744 fois le nombre de base pour 404,5 millions de dollars.

À l’heure actuelle, Dutch Bros a 163,234 millions d’actions en circulation, comme indiqué à la page 22 du prospectus. Après avoir ajouté 3,158 millions d’actions des courtiers vendeurs, le nombre total d’actions équivalentes de catégorie A en circulation est de 166,392 millions. Par conséquent, à 43,32 $, Dutch Bros a une capitalisation boursière de 7,208 milliards de dollars.

Cela signifie qu’en juin 2023, dans trois ans, l’action BROS aura une métrique prix-ventes (P/S) de seulement 6,449 fois les ventes. Cela se voit en divisant sa valeur marchande de 7,2 milliards de dollars par les 1,1 milliard de dollars de ventes qu’il pourrait voir en trois ans.

Quelle est la valeur de l’action BROS

De plus, la société a levé 515 $ lors de l’introduction en bourse selon la page 22 du prospectus. Après 7 millions de dollars de dépenses, il disposera de 508 millions de dollars en espèces.

Dutch Bros avait également 198 millions de dollars de dette garantie de premier rang et 25 millions de dollars de dette renouvelable sur la base de la page 64 du prospectus. Par conséquent, il dispose d’une trésorerie nette de 285 millions de dollars. Cela réduit sa valeur d’entreprise à seulement 6,923 milliards de dollars.

En conséquence, l’action a un multiple de ventes de véhicules électriques de seulement 6,29 d’ici juin 2024. C’est probablement trop bon marché. À 10 fois EV-to-Sales, son EV serait de 11 milliards de dollars. Après avoir rajouté les 285 millions de dollars nets en espèces, sa capitalisation boursière serait de 11,285 milliards de dollars.

Aujourd’hui, 11,285 milliards de dollars, c’est 56,5% de plus que la capitalisation boursière actuelle. Cependant, nous devons d’abord ramener la valeur future de 11,285 milliards de dollars pour Dutch Bros au présent en utilisant un taux d’actualisation. Par exemple, un facteur de remise de 10 % sur trois ans équivaut à 75,13 %. Cela réduit la valeur future à 8,478 milliards de dollars.

Cela implique que les actions de Dutch Bros valent 17,6 % de plus (c’est-à-dire 8,478 milliards de dollars divisés par 7,2 milliards de dollars). Par conséquent, l’action BROS a un prix cible supérieur de 17,6% à son prix de 43,32 $ d’hier, qui s’élève à 50,94 $.

Donc, pour les investisseurs qui pensent que l’action est trop élevée, tenez compte de son taux de croissance et attendez un peu avec impatience. Ma meilleure estimation est qu’il vaut près de 18% de plus à environ 51 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.