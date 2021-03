L’action CCIV est sous-évaluée de près de 20% avant la fusion de Lucid Motors

Churchill Capital IV (NYSE:CCIV), une SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) avec une fusion imminente avec la société de véhicules électriques basée en Arizona, Lucid Motors, semble sous-évaluée. Au cours des dernières semaines, le stock de CCIV a chuté aux côtés du marché. En conséquence, je crois maintenant que l’action CCIV est sous-évaluée à 19%.

Depuis mon dernier article sur Lucid Motors et la fusion SPAC, CCIV a chuté d’environ 7 $, soit environ 23%. C’est la raison principale pour laquelle je crois que l’action vaut 27,45 $, près d’un tiers de plus que le prix du 31 mars de 23,05 $. Ceci est basé sur des calculs de la valeur comp de l’entreprise.

La capitalisation boursière pro forma est maintenant de 36,8 milliards de dollars. En effet, la présentation de diapositives du CCIV (page 62) indique qu’il y a 1 599 millions d’actions en circulation.

De plus, 4,4 milliards de dollars en espèces seront mis à la disposition de Lucid Motors lors de la clôture de la fusion SPAC. Cela implique que la valeur d’entreprise (EV) sera de 32,4 milliards de dollars.

Valeur cible Pro Forma de Lucid Motors

Lucid prévoit de fabriquer 365 000 berlines électriques de luxe (appelées Lucid Air) par an, à commencer par une montée en puissance de la production en 2022. Les revenus seront de 2,2 milliards de dollars et augmenteront à partir de là, en supposant qu’il y ait une demande continue pour ces véhicules électriques de luxe. La société a récemment annoncé qu’elle avait épuisé les précommandes pour son modèle haut de gamme.

Gardez à l’esprit que Lucid sera en concurrence directe contre Tesla (NASDAQ:TSLA) à cette extrémité du marché des VE. Et Tesla a déjà une énorme avance sur CCIV et tous les autres constructeurs automobiles EV.

Le chiffre d’affaires pour 2024 devrait s’élever à 9,9 milliards de dollars et les livraisons de 90000 Lucid Airs. Sur la base de ce stock de CCIV se négocie à seulement 3,3 fois EV-to-Sales, comme vous pouvez le voir dans le tableau de droite.

Ceci est le résultat de la division de la valeur d’entreprise pro forma (EV) de 32,4 milliards de dollars à ce jour (31 mars) par les prévisions de 9,9 milliards de dollars de revenus. Ce multiple de 3,3 EV aux ventes est très bon marché et c’est la raison pour laquelle je dis que ce stock est maintenant sous-évalué.

Le tableau montre également que Lucid Motors prévoit de réaliser des marges d’EBITDA de 6% en 2024, passant à 11,9% en 2025 et 12,9% en 2026.

Lucid Motors s’attend à un cash flow libre positif d’ici 2025. Selon les projections de l’entreprise, le chiffre d’affaires devrait croître de 149% en 2023 et de 79% en 2024. Cela explique également pourquoi l’action semble bon marché d’ici 2024.

Cependant, j’ai décidé de réduire les estimations de revenus à l’avenir en les ajustant d’un taux d’actualisation de 15%. Vous pouvez le voir dans le tableau à droite.

Par exemple, au lieu de 9,9 milliards de dollars de revenus en 2024, la valeur actuelle de ce chiffre aujourd’hui à un taux d’actualisation de 15% est de 6,5 milliards de dollars. Vous pouvez voir dans le tableau qui abaisse la métrique de valorisation à 5,0 EV par rapport aux ventes.

Ce que vaut vraiment l’action CCIV

En utilisant la même méthodologie que dans mon dernier article, nous pouvons comparer Lucid avec ses pairs et définir sa valeur cible en conséquence.

Comparé à d’autres stocks de véhicules électriques, le CCIV est bon marché avec 3,3 fois les ventes de VE. Cependant, à 5,0 fois les ventes sur une base ajustée au risque, le stock de CCIV est surévalué. Par exemple, pour 2024, le multiple médian de la valeur à la vente de l’entreprise de ses pairs est de 4,1 fois. selon la présentation des diapositives (page 63).

Cependant, étant donné que Lucid Air va concurrencer directement Tesla, je fais également la moyenne de l’évaluation de Tesla avec le prix de référence pour déterminer la valeur cible de l’action CCIV.

À l’heure actuelle, le stock de Tesla est environ 8 fois supérieur aux ventes. Dans mon dernier article, j’ai utilisé 70% de ce chiffre, mais je pense que maintenant, étant donné la valeur la plus basse, il est acceptable d’utiliser 100% du multiple de Tesla.

En conséquence, le tableau ci-dessus montre que la valeur comp à 4,1 fois les ventes actualisées de 2024 est de 19,49 $ par action. Mais en utilisant le multiple de Tesla, l’action CCIV devrait être de 35,41 $. La moyenne de ces deux est de 27,45 $, 19% au-dessus du prix d’aujourd’hui.

Que faire avec le stock CCIV

En supposant que Lucid Motors correspond à ses propres prévisions, il vaut entre 27,45 $ et 35,41 $. Cela représente des gains d’au moins 19% à 54% au-dessus du prix actuel (31 mars) de 23,05 $ par action.

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’analystes couvrant cette action SPAC, et cela ne changera probablement pas avant la clôture de la fusion. Ils disposeront d’une méthodologie d’analyse et d’évaluation beaucoup plus détaillée. Ce que j’ai mis en place est très simple, mais parfois un modèle simple est tout ce dont vous avez besoin pour déterminer où se situe la valeur d’une action.

Recherchez le stock de CCIV à augmenter une fois la fusion terminée. Cela pourrait être une bonne opportunité d’acquérir des actions bon marché du fabricant de VE.

A la date de publication, Mark R. Hake détient une position longue sur Tesla (TSLA).

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.