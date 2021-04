L’action CCIV vaut un tiers de plus grâce aux prévisions de Lucid Motors

J’ai écrit plusieurs articles sur le prochain Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) fusion inversée avec Lucid Motors. Je pense toujours que l’action CCIV (le nouveau symbole sera LCID après la fusion) est au moins 33% sous-évaluée, d’après mon modèle, décrit dans mes articles précédents. Je peux vous expliquer les faits saillants de cet article.

Source: ggTravelDiary / Shutterstock.com

Mais d’abord, je veux que vous sachiez que j’ai plus qu’un intérêt passager pour cette situation. Après tout, je vis en Arizona où la première usine Lucid a été construite (juste au sud de Phoenix). C’est dans une ville autoroutière appelée Casa Grande («Big House») juste à côté de la I-10 qui relie Phoenix et Tucson, les deux plus grandes villes de l’Arizona. Tout le monde s’arrête à Casa Grande sur le chemin de Tucson, et vice versa. Il faut moins d’une heure pour aller et revenir de Phoenix. Je soupçonne qu’ils ont construit là-bas car c’est l’une des zones à la croissance la plus rapide de l’Arizona. Casa Grande a des prix très bas pour les terrains et les maisons en ce moment.

De plus, la direction a maintenant clairement dit une fois de plus la semaine dernière qu’elle prévoyait de commencer à produire des véhicules électriques (VE) d’ici la seconde moitié de 2021. Il n’y a pas de taureau avec cette fusion de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC). C’est une véritable entreprise avec de réelles perspectives et une production certaine. Donc, malgré ce que vous entendez dire que certaines SPAC sont trop spéculatives pour investir, c’est une vraie entreprise.

Comment évaluer les moteurs Lucid

Le moyen le plus simple d’évaluer Lucid Motors est de calculer sa valeur de marché prévisionnelle, puis sa valeur d’entreprise et de comparer ses prévisions avec celles de ses pairs. J’ai fait cela dans plusieurs de mes articles précédents, voici donc les faits saillants.

Premièrement, au cours de clôture du vendredi 23 avril de 20,55 $, la capitalisation boursière pro forma était de 32,78 milliards de dollars, sur la base d’un montant estimé à 1,5997 milliard d’actions en circulation, sans compter les bons de souscription. De plus, la valeur d’entreprise (EV), après avoir reçu 4,405 milliards de dollars en espèces à la clôture de la fusion, ne sera que de 28,468 milliards de dollars.

Par conséquent, en utilisant les propres prévisions de la société, les actions de LCID se négocient à seulement 5 fois EV / Chiffre d’affaires en 2023 et 2,9 fois sur la base des prévisions 2024.

Vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus. De plus, la société s’attend également à un EBITDA rentable (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) d’ici 2024.

Comps par les pairs

Lucid Motors fournit une composition avec d’autres actions EV. Pour 2024, le multiple médian EV / ventes est de 4,1 fois. L’action LCID, sur une base pro forma, se négocie à seulement 2,9 fois les ventes, elle est donc sous-évaluée de 29,2%. Cela implique un gain de stock d’au moins 41,4% (c’est-à-dire que 1 divisé par (1-0,292) équivaut à 41,4%).

Cependant, si nous ajustons le chiffre d’affaires 2024 d’un taux d’actualisation de 15%, pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, il baisse de 34,25%. Par conséquent, le ratio entreprises / ventes réévalué de LCID est de 4,4 fois.

Vous pouvez le voir dans le tableau de droite. Cela implique une légère baisse de la valeur de l’action LCID à seulement 19,49 $ (-5%).

Dans le haut de gamme, Tesla (NASDAQ:TSLA) se négocie pour 8 fois les revenus. À ce prix, l’action LCID devrait valoir 72% de plus ou 35,41 $ par action.

Le tableau ci-dessus montre ces deux calculs et comment la moyenne est de 27,45 $ par action. Cela implique un gain potentiel de 33,6% du cours de l’action CCIV (LCID après la fusion).

Que faire avec le stock CCIV

L’essentiel ici est que j’ai montré que l’action CCIV vaut entre 19,49 $ et 35,41 $ par action. L’action pourrait se négocier n’importe où entre ces deux évaluations, mais la moyenne est de 27,45 $, soit un tiers de plus.

C’est toujours un très bon rendement potentiel pour la plupart des investisseurs. En fait, même s’il a fallu deux ans pour que ce prix se produise, le rendement est toujours de 15,59% par an sur une base composée. C’est également un bon retour pour la plupart des investisseurs. Quoi qu’il en soit, en utilisant une estimation moyenne, y compris un taux d’actualisation composé de 15% sur les revenus, on s’attend à ce que l’action CCIV (action LCID après la fusion) atteigne 27,45 $ au cours des deux prochaines années.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur l’action Tesla (TSLA).

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.