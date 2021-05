L’action CCL sort de la pandémie une entreprise plus forte

L’un des principaux jeux actuellement sur le marché est ce que l’on appelle les actions de « réouverture ». De nombreuses actions détestées par les investisseurs l’année dernière en raison de la pandémie sont désormais devenues des opportunités d’investissement convaincantes. Une de ces sociétés est Carnaval (NYSE :CCL). La société a connu une reprise remarquable de ses actions par rapport aux creux de la fin de l’année dernière. En peu de temps, l’action CCL est passée d’environ 14 $ en novembre de l’année dernière à son cours actuel de 28 $.

Malgré l’augmentation rapide des prix, je crois qu’il y a encore des avantages dans les actions CCL.

Une industrie en reprise

Le commerce de reprise continue d’être un thème fort sur le marché. De plus en plus de personnes sont désormais vaccinées aux États-Unis. Parmi tous les groupes d’âge, les aînés sont parmi ceux qui ont les taux de vaccination les plus élevés. Sur la base des dernières données, 41 millions d’Américains âgés, soit 75% de la tranche d’âge, ont pris au moins une dose du vaccin Covid-19. Environ 55% de ce groupe d’âge sont désormais entièrement vaccinés.

Les personnes âgées sont un élément démographique clé de l’industrie des croisières. Au fur et à mesure que de plus en plus d’entre eux se feront vacciner, la demande de croisières ne fera qu’augmenter. Analystes à la banque d’investissement UBS (NYSE :UBS) prédisent que la demande de croisières dépassera l’offre disponible. Ce n’est pas trop surprenant car après des mois d’enfermement à l’intérieur, les gens voudraient à nouveau voyager.

La société devrait profiter de cette demande refoulée car elle prévoit de reprendre certaines de ses opérations cet été. Sept filiales de Carnival naviguent depuis des ports mondiaux en Europe et dans les Caraïbes. La société n’est pas encore revenue aux opérations prépandémiques, car ces voyages auront des protocoles de santé améliorés, une capacité de passagers ajustée et des itinéraires limités. Carnival déploiera des voyages par étapes avec seulement 20 % de la flotte mondiale de l’entreprise en route.

Carnival travaille également avec les autorités américaines pour obtenir l’approbation nécessaire pour recommencer à naviguer. La compagnie espère recommencer à naviguer à partir de cet été. Le CDC a mentionné la mi-juillet comme date de début possible à condition que les compagnies de croisière répondent aux exigences nécessaires. Selon un porte-parole de la société, “Carnival espère commencer à opérer des croisières sur trois navires en provenance de Floride et du Texas, dont le Carnival Vista et le Carnival Breeze de Galveston, et le Carnival Horizon de Miami”.

Carnival sortira de la pandémie une entreprise beaucoup plus forte

En regardant les derniers résultats financiers de Carnival, on peut voir que l’entreprise est bien placée pour capitaliser sur la demande post-pandémique. La société dispose actuellement de liquidités suffisantes pour traverser cette dernière étape difficile. Au premier trimestre 2021, la société a emprunté 5 milliards de dollars de dette et a levé 1 milliard de dollars par le biais d’une offre publique d’actions. La société a terminé le trimestre avec une trésorerie de 11,5 milliards de dollars de liquidités et de placements à court terme.

En termes de dépenses nécessaires pour redémarrer l’entreprise, Carnival s’attend à une consommation de trésorerie moyenne mensuelle de 550 millions de dollars pour le premier semestre 2021. Cette consommation de trésorerie se compose principalement des dépenses courantes d’exploitation et d’administration des navires et des dépenses de redémarrage. L’entreprise dispose également d’une certaine marge de manœuvre avec son encours de dette. Pour les douze prochains mois. Carnival n’a que 1,8 milliard de dollars d’échéances de dette. La position de trésorerie de la société est suffisamment importante pour couvrir à la fois la consommation de trésorerie et les échéances de la dette jusqu’à l’année prochaine.

Espérons que d’ici là, le monde sera revenu à un certain état de normalité. En outre, à condition que l’entreprise ait une certaine motivation pour redémarrer ses activités, elle peut être en mesure de renégocier des taux plus bas ou des échéances prolongées pour ses prêts.

La société a également dépensé pour remplacer certains de ses anciens navires par des modèles plus récents et plus efficaces. Cela ferait de Carnival une entreprise plus efficace sur le plan opérationnel qu’elle ne l’était avant la pandémie. La société s’est débarrassée de 19 navires plus anciens et attend 6 nouveaux navires d’ici décembre juste à temps pour capitaliser sur la demande émergente. La flotte aurait une taille moyenne de couchette supérieure de 14 % par navire avec un âge moyen de 12 ans en 2022.

À emporter pour les investisseurs sur l’action CCL

Je pense que l’action CCL pourrait surprendre à la hausse. En tant que nécessité pour la survie, l’entreprise est devenue incroyablement maigre et rentable pendant la pandémie. La nouvelle flotte plus efficace de l’entreprise devrait également améliorer les marges. Combinez tous ces facteurs avec une augmentation de la demande et la société pourrait largement surpasser les attentes en matière de bénéfices ces prochaines années. En termes de valorisation, la société se négocie actuellement à seulement 6,4 fois les bénéfices de 2019. Je crois que l’action CCL est un achat à ces niveaux.

A la date de publication, Joseph Nograles ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.