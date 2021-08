L’action CLF a capitalisé sur le boom de l’acier, mais cela ne durera pas éternellement

On ne sait pas quelles actions se transformeront en mèmes ou en transactions à croissance dynamique sur le marché actuel. Lorsque la Cleveland Iron Company a été créée en 1847, je parie qu’elle n’avait pas l’intention d’être une action dynamique dans 174 ans. Cette entreprise s’est finalement transformée en Falaises de Cleveland (NYSE :FCF) et est aujourd’hui le plus grand producteur d’acier laminé plat en Amérique du Nord.

La société est intégrée verticalement, en commençant par le processus d’extraction et en passant par la fabrication du fer, la fabrication de l’acier, le laminage, la finition et les processus en aval. Cleveland-Cliffs affirme que cette autosuffisance est un avantage unique dans l’industrie, car la plupart des entreprises sidérurgiques n’ont pas le même contrôle sur leur processus.

Action CLF : 2020 a été une année chargée en acquisitions

Début 2020, la société a acquis AK Steel pour 1,1 milliard de dollars. Le président-directeur général de Cleveland-Cliffs, Lourenco Gonçalves, a annoncé la conclusion de l’accord en mars 2020.

Dans un communiqué, il a noté que la société dispose désormais de «deux aciéries de haut fourneau intégrées efficaces, deux usines de four à arc électrique, une nouvelle usine HBI à la pointe de la technologie et plusieurs autres installations hautement développées sur le plan technologique».

En décembre 2020, Cleveland-Cliffs a acquis les activités américaines d’ArcelorMittal pour environ 1,4 milliard de dollars. Avant l’acquisition, ArcelorMittal US avait un chiffre d’affaires annuel moyen de 10,4 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 700 millions de dollars.

L’acquisition a donné à Cleveland-Cliffs six installations de fabrication d’acier et huit installations de finition. La société a également acquis deux opérations d’extraction et de bouletage de minerai de fer ainsi que trois opérations de fabrication de charbon et de coke.

Cependant, malgré les économies de coûts et les synergies à grande échelle attendues dans ces transactions, la dette et les passifs ont considérablement augmenté. À la fin de 2020, la dette à long terme de Cleveland-Cliffs est passée à 5,4 milliards de dollars contre 2,1 milliards de dollars au début de l’année.

Plus important encore, les engagements de retraite et de soins de santé ont considérablement augmenté pour atteindre 4,1 milliards de dollars, contre seulement 312 millions de dollars en 2019. Ces types d’obligations à long terme sont parfois ignorés par les analystes et ne sont pas traités comme des dettes alors qu’ils devraient l’être.

Marchés finaux diversifiés et jeu d’infrastructure

L’un des avantages de ces acquisitions a été une plus grande diversité de ses clients finaux et de sa gamme de produits. Concernant ces derniers, l’entreprise propose des produits allant de l’acier au carbone laminé plat et du fer blanc à l’emboutissage et à l’outillage à chaud et à froid.

Le CLF est souvent considéré comme une infrastructure ou un jeu automatique. Cependant, son mix de clients finaux est réparti plus équitablement. 36% sont des distributeurs et 29% sont issus de l’industrie automobile. Du reste, 25 % sont dans les infrastructures et la fabrication, tandis que 10 % proviennent d’autres secteurs.

Dans le segment automobile lui-même, environ 80 % de ses produits en acier sont destinés au marché en croissance rapide des camions et des véhicules utilitaires sport (SUV). Les 20% restants sont utilisés sur le marché des berlines.

L’entreprise devrait également en profiter dans d’autres domaines. L’un des projets de loi phares de l’administration du président Joe Biden est le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars.

Ce géant de 2 700 pages fournira 110 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les routes, les ponts et d’autres projets connexes. Le projet de loi comprend également 40 milliards de dollars pour la réparation, le remplacement et la réhabilitation des ponts.

Cela profitera évidemment à CLF, car des produits en acier tels que des plaques, des tuyaux, des tubes, des rails et des poutres seront nécessaires pour mener à bien ces projets d’infrastructure massifs. Cependant, malgré la nature à long terme de certains de ces projets, il s’agit toujours d’un coup de pouce temporaire. L’entreprise aura toujours besoin d’une économie forte pour continuer à générer des bénéfices durables.

Attention aux ventes d’initiés d’actions CLF

Je soupçonne que la plupart des dirigeants et administrateurs de la CLF connaissent probablement la nature très cyclique de l’industrie sidérurgique. Il s’agit d’une industrie d’expansion et de ralentissement historiquement jonchée de faillites.

Cleveland-Cliffs n’a pas été épargné par ces hauts et ces bas. Après avoir atteint des sommets d’environ 110 $ au début de 2008, la crise financière de cette année-là a fait chuter les actions du CLF de plus de 85 % pour atteindre des creux d’environ 16 $. En 2011, il a atteint un sommet de 100 $, puis a régulièrement baissé pour atteindre des prix aussi bas que 1 $ en 2016. En 2001, la société a réduit son dividende de 73 % en raison des bas prix de l’acier.

L’entreprise a fait un excellent travail en désendettant le bilan et en devenant un producteur intégré verticalement. Cependant, il ne pourra toujours pas échapper au fléau des bas prix de l’acier lors du prochain cycle baissier.

Les aspects positifs de l’histoire de la CLF sont probablement déjà intégrés dans l’action. Il s’agit d’une variante du concept « Achetez la rumeur, vendez la nouvelle ». Les investisseurs savaient qu’une facture d’infrastructure allait arriver et connaissaient les prix élevés de l’acier depuis un certain temps. Maintenant, ils doivent deviner ce qui se passera dans six à douze mois.

Vous êtes peut-être un bon trader et un excellent timing du marché, ce qui vous permettra de tirer quelques points de pourcentage supplémentaires de gains sur les actions CLF. Mais ne vous y trompez pas, lorsque la prochaine récession économique frappera, ce stock sera suffisamment en baisse pour créer une perte permanente de capital.

Il suffit de demander aux investisseurs en actions CLF qui ont acheté à 90 $ en 2011.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

