L’action CLF a éclaté à l’annonce d’un accord avec une entreprise de recyclage de métaux de 775 millions de dollars

Le plus grand fournisseur d’acier laminé plat en Amérique du Nord, Cleveland Cliffs (NYSE :FCF), a vu ses actions éclater lundi. L’action CLF a clôturé le 8 octobre à 20,63 $, mais a terminé la séance de lundi à 21,46 $ pour un pop de 4%.

Le catalyseur? Lundi, la société a annoncé l’acquisition de la société basée à Détroit Société de traitement et de commerce des ferreux (FPT). Avec ce déménagement, Cleveland-Cliffs entre dans un autre domaine de l’activité sidérurgique. Elle est désormais prête à fournir à l’industrie (et à ses propres installations de production) à la fois des boulettes de minerai de fer et de la ferraille.

Les investisseurs ont eu beaucoup à digérer en ce qui concerne Cleveland-Cliffs en 2021. Il y a plusieurs problèmes majeurs et contradictoires à résoudre lorsqu’on envisage d’ajouter cette société à votre portefeuille.

D’un côté, il y a le boom des dépenses d’infrastructure prévu par le gouvernement américain. C’est une opportunité qui frappe pour les actions CLF. D’un autre côté, la Chine réduit sa production d’acier et entraîne l’effondrement des prix du minerai de fer.

L’accord FPT aide-t-il à faire pencher la balance vers une vision des actions pro-CLF ? La réaction immédiate du marché semble certainement indiquer que c’est le cas.

L’accord sur les sociétés de traitement et de négoce des métaux ferreux

Le 11 octobre, Cleveland-Cliffs a annoncé l’acquisition de FPT dans le cadre d’un accord d’une valeur de 775 millions de dollars. La société exploite 22 installations de traitement de ferraille aux États-Unis, principalement dans le Midwest.

FPT traite environ 3 millions de tonnes de ferraille par an, ce qui représente environ 15 % du marché américain de la ferraille de premier ordre. Le communiqué de presse a également noté que la société privée FPT a généré 100 millions de dollars d’EBITDA au cours des douze derniers mois clos le 31 août 2021.

Outre le flux de revenus supplémentaires, Cleveland-Cliffs considère l’acquisition comme un élément gagnant de sa stratégie d’intégration verticale. L’entreprise exploite déjà des aciéries et produit son propre minerai de fer. Désormais, elle pourra également fournir sa propre ferraille.

La société a expliqué plus en détail dans l’annonce d’acquisition :

« … Cleveland-Cliffs est la principale source d’acier qui génère de la ferraille de premier ordre dans les installations de fabrication. De plus, sur l’ensemble de notre empreinte, Cleveland-Cliffs consomme également une quantité très importante de ferraille dans nos EAF et BOF. L’acquisition de FPT améliorera notre capacité à racheter la ferraille de premier ordre directement à nos clients, en réduisant les intermédiaires et en améliorant la contribution à la marge de la ferraille… »

Quelle est l’importance du marché de la ferraille?

Lorsqu’on examine la production d’acier, la matière première à laquelle la plupart des gens pensent est les boulettes de fer. Cependant, la ferraille est un autre élément essentiel du processus. Il s’agit d’acier recyclé (de vieilles voitures, par exemple) ou laissé dans le cadre du processus de fabrication de l’acier.

Selon l’Association mondiale de l’acier, l’industrie sidérurgique mondiale utilise 2 milliards de tonnes métriques de minerai de fer ainsi que 575 millions de tonnes métriques de ferraille par an.

De plus, les usines utilisant des fours à arc électrique (EAF) fonctionnent avec jusqu’à 100 % de ferraille. Cleveland-Cliffs exploite quatre installations EAF et prévoit de poursuivre sa production dans cette direction à l’avenir.

Le problème avec la ferraille est que la demande augmente tandis que l’offre reste relativement statique – il n’y a qu’une quantité limitée d’acier disponible pour être recyclé chaque année.

Les usines EAF émettent beaucoup moins de CO2 que les hauts fourneaux traditionnels, de sorte que le passage à l’EAF ajoute à la durabilité de Cleveland-Cliffs. L’entreprise souligne que son acquisition de FPT garantit également un approvisionnement « substantiel » de ferraille de première qualité, évitant les contraintes d’approvisionnement auxquelles les autres sidérurgistes seront confrontés.

L’action CLF a un angle d’énergie verte

En parlant de durabilité, l’administration du président Joe Biden préconise un programme zéro émission. Cleveland-Cliffs a déjà annoncé un plan visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 % d’ici 2030.

Dans le cadre de cette initiative, la société a récemment ouvert une nouvelle usine de réduction directe dans l’Ohio, conçue pour la fabrication d’acier durable.

Dans son annonce d’acquisition de FPT, la société a souligné le fait que l’utilisation de ferraille de première qualité contribue à réduire l’intensité carbone de sa production sidérurgique.

Alors que l’action CLF est toujours en baisse significative par rapport aux niveaux d’août, elle est actuellement en hausse de 44% depuis le début de l’année. Bien que des inquiétudes subsistent, notamment la chute des prix du minerai de fer, l’acquisition de FPT a ajouté un autre facteur dans la colonne « pro » pour un investissement en actions de CLF.

