L’action CLF a été durement touchée par la baisse des prix du minerai de fer

Cleveland Cliffs (NYSE :FCF) les actionnaires en souffrent aujourd’hui. Au cours de la dernière semaine de négociation, le prix de l’action CLF a plongé de près de 13%.

Que se passe-t-il avec les actions CLF? Le matraquage est-il un signe que ce sidérurgiste américain est en difficulté ? Ou y a-t-il d’autres facteurs en jeu ? S’il s’agit d’un cas de réaction excessive du marché, une baisse de 13% est une grande opportunité d’acheter des actions avec une forte décote.

Pourquoi le prix de la plongée dans le minerai de fer?

La cause profonde de la douleur subie par les actions CLF est la chute du prix du minerai de fer. En 2020, alors que la Chine se remettait de la pandémie, la production du pays a dépassé le milliard de tonnes d’acier pour la première fois de son histoire. C’était une production d’acier plus élevée que tous les autres pays réunis. La demande chinoise de minerai de fer pour alimenter ces aciéries a fait monter le prix de la matière première. En mai, il a dépassé 230 $ la tonne métrique.

Cependant, le gouvernement chinois a ordonné aux producteurs d’acier de réduire leur production. Plusieurs raisons expliquent ce changement de politique, notamment un effort pour ralentir la croissance de l’économie chinoise, un différend commercial avec l’Australie (le plus grand fournisseur de minerai de fer de la Chine) et des mesures imposées pour réduire la pollution atmosphérique industrielle.

L’effet net de la décision de la Chine de réduire sa production d’acier a été la chute des prix du minerai de fer, qui sont maintenant passés en dessous de 100 $ la tonne métrique. Certains analystes prévoient de nouvelles baisses. UBS Group AG estime que les prix 2022 ne seront en moyenne que de 89 $ la tonne métrique.

La hausse rapide du prix du minerai de fer jusqu’en 2020 et en 2021 a joué un rôle important dans l’histoire de la croissance des actions de la CLF. L’effondrement du prix du minerai de fer a pénalisé de nombreux stocks d’acier, et c’est le principal facteur qui nuit actuellement à CLF.

La production d’acier américaine suivra-t-elle celle de la Chine ?

La Chine régnant dans sa production d’acier est un problème pour les producteurs de minerai de fer. Si les États-Unis, actuellement le quatrième producteur mondial d’acier, emboîtaient le pas, ce serait catastrophique.

Heureusement, cela ne risque pas d’arriver. D’une part, comme je l’ai mentionné la semaine dernière, les États-Unis se lancent dans un boom massif de la construction d’infrastructures. Cela va obliger les aciéries à augmenter la production, pas à la réduire. L’industrie sidérurgique américaine est également plus économe en énergie et plus efficace pour réduire les émissions de CO2 que la Chine. Cleveland-Cliffs a investi dans la réduction des gaz à effet de serre dans ses installations. L’entreprise est particulièrement fière de son usine de réduction directe de Toledo, qui a été achevée en 2020 et utilise du gaz naturel pour produire du fer briqueté à chaud (HBI) à faible teneur en carbone.

Revenu des actions de la CLF et minerai de fer

Cleveland-Cliffs est un aciériste à intégration verticale. En tant que tel, le faible coût des boulettes de minerai de fer ne l’affecterait pas vraiment d’une manière ou d’une autre – l’entreprise fournit ses propres matières premières. Cependant, il y a beaucoup plus à l’histoire.

Ce sont les acquisitions en 2020 d’AK Steel et d’ArcelorMittal USA qui ont fait de Cleveland-Cliffs un sidérurgiste. Elle vend toujours beaucoup de minerai de fer à d’autres sidérurgistes, ce qui expose les actions de CLF au marché du minerai de fer en ébullition. Quelle est l’importance du minerai de fer pour l’entreprise de nos jours? C’est difficile à dire avec certitude. En 2020, elle a regroupé les revenus du minerai de fer et la production d’acier dans un seul segment « sidérurgique ».

Cependant, les revenus du minerai de fer sont certainement substantiels. Le chiffre d’affaires du segment sidérurgie du quatrième trimestre 2020 (qui comprend les boulettes de minerai de fer) s’élevait à 2,1 milliards de dollars. Les revenus du quatrième trimestre de 2019, qui auraient été principalement des boulettes de minerai de fer, s’élevaient à 534 millions de dollars.

Il est clair que les actions CLF, comme de nombreuses actions minières, sont exposées aux prix du minerai de fer.

Résultat net sur l’action CLF

Il s’agit d’une entreprise qui a annoncé des résultats records au deuxième trimestre avec des actions qui avaient affiché un gain de 80% en 2021 avant la baisse actuelle. De plus, l’action CLF détient toujours une note « B » dans mon Portfolio Grader.

Comme nous le voyons, les actions CLF peuvent faire de gros mouvements en fonction du prix du minerai de fer. Cela a fait de Cleveland-Cliffs une entreprise qui peut tester les nerfs des investisseurs. Cependant, si vous examinez le potentiel de croissance à long terme et l’aspect sidérurgique de l’équation au lieu de vous concentrer sur la volatilité des prix du minerai de fer, la CLF offre toujours des opportunités.

