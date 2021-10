L’action CLOV a un potentiel à long terme avec une volatilité à court terme

L’action des prix à Wall Street a été plus sauvage qu’elle ne devrait l’être. C’est peut-être parce que le sentiment des investisseurs est aussi instable qu’il pourrait l’être. Je ne blâme pas les experts de changer d’avis, c’est probablement le sous-produit des conditions macroéconomiques actuelles. Tout est nouveau, et nous n’avons jamais eu ces circonstances dans l’histoire moderne. Il n’est donc pas surprenant de voir des actions comme Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) les actions sont aussi folles qu’elles le font. Je vais commencer par une alerte spoiler que je suis fan de le tenir sur le long terme. Le stock de CLOV n’est pas aussi faux que certaines opinions le prétendent.

L’entreprise offre de vrais services et a de vrais clients. Plus important encore, le gouvernement se sent suffisamment à l’aise pour faire affaire avec eux. Ils continuent d’entrer dans de nouveaux États, je vais donc tirer parti de cette notion pour devenir une conviction commerciale. Je n’ai pas besoin d’être un expert dans le domaine, ni de l’opinion des experts.

À Wall Street, ils disent « ne vous battez pas contre la bande », c’est une version de celui-ci. L’entreprise est en affaires et y gagne sa vie. De plus, les revenus augmentent à un rythme rapide. Le taux a augmenté dix fois par rapport à l’année dernière, même s’il est trop tôt pour parler de tendance. Les mesures fondamentales ne sont pas très utiles à ce stade, mais elles racontent quand même une histoire décente. Il n’y a pas assez d’histoire, il faudra donc plus de temps sur ce front.

La valeur n’est pas un problème

Ce n’est pas une action bon marché, donc je ne discuterai pas l’aspect valeur de la thèse haussière. Mais ce n’est pas non plus une proposition excessivement chère, tant que la croissance se poursuit. Le débat est toujours enflammé lorsqu’on discute du stock de CLOV. Nous avons même vu des milliardaires en parler à la télévision. Bien sûr, je fais référence à l’investisseur milliardaire Chamath Palihapitiya.

Il a mis Clover Health sur le marché via une société d’acquisition spéciale. Cela n’aide pas que l’ensemble de la cohorte des SAVS soit sous surveillance. C’est parce que beaucoup d’entre eux ont beaucoup plus de battage médiatique que de substance. Presque tous ont connu des pics massifs avant de s’effondrer complètement dans la zone des 10 $. Effectivement, c’est ce qui est arrivé au stock CLOV.

Attendez-vous à de la volatilité avec l’action CLOV

Après avoir dépassé 28 $ par action en juin, il a perdu 75 % de sa valeur plus tôt ce mois-ci. Il y a un rallye en cours maintenant, mais il est trop tôt pour déclarer le succès. Jusque-là, l’investissement dans celui-ci reste hautement spéculatif. Heureusement, il est suffisamment bas pour que les investisseurs puissent placer des paris relativement petits. Ils ne sont pas inoffensifs, mais au moins les commerçants peuvent garder une taille de commerce appropriée. En tant que tel, j’ajouterais également qu’il ne serait pas intelligent de faire la moyenne.

Habituellement, lorsque j’ai autant de doutes sur le résultat, je mets de côté un montant que je suis prêt à perdre. Si le cours de l’action CLOV va contre moi, je le fermerais simplement pour une perte. Les investissements ne fonctionnent parfois pas. Personne n’est infaillible, mais nous pouvons éviter les erreurs faciles. Cette situation n’est pas une catastrophe financière évidente en devenir.

Le risque de super-pic persiste puisque le gang Reddit est toujours là. L’action CLOV fait également toujours partie des téléscripteurs susceptibles de le faire. Bien que cela ne fasse pas partie de mes raisons d’investissement, c’est bien d’en profiter. J’ai écrit sur le fait d’avoir racheté l’entreprise avant le rallye de juin et cela aurait été un point de sortie. Je privilégie le trading autour de l’action des prix, même sur des stratégies à long terme.

