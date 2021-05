L’action CLOV est réservée aux investisseurs les plus tolérants au risque

C’est la première fois que j’écris sur Investissements Clover Health (NASDAQ:CLOV). Et l’une des premières choses qui est ressortie de mes recherches a été un rapport de Hindenburg Research qui explique une partie, mais pas la totalité, du déclin du stock de CLOV.

Source: Shutterstock

Cependant, comme c’est la première fois que je regarde l’entreprise, je vais mettre ce rapport sur les tablettes. En outre, l’une de ses affirmations, selon laquelle Clover rembourse les médecins à deux fois le taux standard de Medicare, est clairement divulguée dans sa présentation «approfondie» aux investisseurs. Est-ce beaucoup de bruit pour pas grand chose? Je ne sais pas alors je vais passer à autre chose.

Contrairement à moi, plusieurs contributeurs d’InvestorPlace ont eu au moins une chance de donner un avis sur l’action CLOV. Et donc avec la société qui a récemment publié des bénéfices, j’étais intéressé par l’article de Mark Hake qui disait que l’action CLOV pourrait être difficile si elle ne fournissait pas un rapport de revenus stellaire.

Eh bien, c’est exactement ce que Clover a fait. Il a enregistré un chiffre d’affaires record de plus de 20% supérieur à celui du trimestre de l’année précédente. Et il a réaffirmé sa prospective sur une fourchette conforme aux attentes des analystes.

Mais le titre n’a pas répondu. Il semble que les investisseurs de détail aient une lourde charge juste pour ramener l’action CLOV à 10 $ par action.

La croissance est-elle réaliste?

Au début de l’année, Clover comptait environ 55 000 membres. D’ici la fin de 2021, il prévoit d’en avoir environ 75000. C’est une croissance agressive, mais elle peut être réalisable parce que le «taux d’exécution» pour les nouveaux patients de Medicare est d’environ 10 000 par jour.

Et il faut dire qu’actuellement plus de 90% des membres de Clover sont dans deux régions du New Jersey. L’entreprise elle-même n’est présente que dans huit États. Donc, à première vue, l’entreprise peut avoir une idée réaliste de la croissance.

Compter sur le changement des habitudes

Je me souviens être allé voir mon médecin de soins primaires lorsque les dossiers de santé électroniques se généralisaient. Bien qu’il ait généralement estimé que cela allait être un avantage net, il a déploré le temps supplémentaire et la redondance de la saisie des données sur la santé des patients.

Clover Health a un système propriétaire qui, j’imagine, ne sera aussi bon que les informations entrées dans le système. C’est ainsi que fonctionne l’analyse prédictive. Si le logiciel n’a pas connaissance d’éléments dans les antécédents médicaux d’un patient, sa capacité à prédire les résultats potentiels sera plus limitée.

Je ne dis pas que les médecins et (plus probablement) les infirmières ne sont pas capables de saisir des données. Je dis simplement qu’il faudra peut-être un certain temps avant que le système ne dispose de suffisamment de données solides pour tenir ses promesses.

C’est un facteur critique car Clover reçoit un montant fixe du gouvernement fédéral pour chaque patient. Ce montant est basé sur la note que l’entreprise reçoit. Cela signifie que la valeur de chaque patient du réseau dépend de la qualité du service fourni par Clover.

De plus, tous les patients ne feront pas partie du réseau Clover. Cela signifie que ce qui pourrait être une technologie perturbatrice, pourrait facilement sembler une distraction. Pourtant, si davantage de patients s’intègrent au réseau, cela semble moins constituer un obstacle.

Le stock de CLOV est-il en survente ou un couteau qui tombe?

Si je connaissais la réponse à cette question, je ferais autre chose pour gagner ma vie. Dans l’état actuel des choses, les aspects techniques ne semblent pas bons et l’intérêt à court terme reste élevé. Avec des faits comme ça, il faudrait être fou pour investir dans l’action CLOV, non?

Peut être pas. Je conviens avec mes collègues d’InvestorPlace que les perspectives de Clover Health resteront incertaines jusqu’à ce que le rapport Hindenburg Research soit confirmé ou qu’il soit erroné. Mais à un prix inférieur à 10 $ et un nombre RSI d’environ 38, je peux comprendre pourquoi les investisseurs tolérants au risque peuvent vouloir prendre une petite position.

Les revenus croissants de la société et le nombre d’abonnés suggèrent que le stock ne sera pas nul. Vu de l’extérieur, je pense que le logiciel a besoin de temps pour être amorcé avant que les économies réelles puissent être mises en évidence.

A la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.