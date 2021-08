L’action Coinbase est bon marché, mettez 5% de votre portefeuille en crypto ⋆ Crypto new media

in

Jim Cramer, l’hôte de “Mad Money” de CNBC a recommandé d’acheter des actions Coinbase et a suggéré que 5% des portefeuilles d’investissement soient alloués à la crypto-monnaie.

Cramer a fait ces commentaires lors du Lightning Round le 25 août en réponse à un appelant qui lui a demandé si l’achat d’actions Coinbase était un bon moyen d’obtenir une exposition à la cryptographie. La personnalité de la finance de 66 ans a déclaré que même si la liste de Coinbase s’était “très mal passée”, il la considérait comme un grand acteur de la cryptographie :

«Je pense que Coinbase est peu coûteux. Je ne me soucie pas vraiment de la gestion parce que je pense qu’ils ont laissé sortir beaucoup de stock quand ils ont commencé. J’étais contre ça. Ils auraient dû être acheteurs, pas vendeurs. Je pense que l’annonce s’est très, très mal passée. Je pense que la société est le… référentiel naturel de crypto.

L’action Coinbase Stock (COIN) a connu une performance médiocre depuis son introduction à la bourse du Nasdaq à la mi-avril. Au moment d’écrire ces lignes, COIN se situe à 248 $, en baisse de 27% par rapport à son record historique de 340 $ le 16 avril.

Cependant, la société a enregistré une solide performance au dernier trimestre, son rapport du deuxième trimestre affichant des bénéfices nets de 1,6 milliard de dollars, contre 32 millions de dollars au deuxième trimestre 2020.

Cramer a ajouté à ses commentaires en suggérant que l’exposition directe à la crypto devrait également être une option pour les investisseurs :

«Je possède directement Ethereum. Je pense que vous devriez avoir jusqu’à 5% de votre portefeuille en crypto. Je crois à la crypto.”

L’hôte de CNBC est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et co-fondateur du site d’information financière TheStreet.com. Alors que Cramer est resté relativement cohérent sur Ethereum (ETH) ces derniers temps, il a eu une histoire d’amour à répétition avec l’or numérique depuis qu’il a acheté pour la première fois Bitcoin (BTC) en décembre 2020.

En fait, il est partout. Au milieu d’un ralentissement de la crypto en juin, Cramer a exhorté les investisseurs à être «patients» avec BTC – mais dix jours plus tard, sa patience s’est épuisée et il a affirmé avec audace que BTC «n’augmente pas pour des raisons structurelles» et a révélé :

« J’ai vendu presque tout mon Bitcoin. Je n’en ai pas besoin.

En mars, Cramer a déclaré avec optimisme que BTC lui avait rapporté une “tonne d’argent” alors que ses investissements dans l’or et les actions l’avaient laissé tomber. En avril, il a déclaré qu’il avait encaissé 50% de son “argent bidon” BTC pour rembourser son hypothèque.

Cointelegraph a rapporté le 5 mai Cramer a déclaré qu’il possédait “beaucoup d’éther” après avoir initialement acheté l’actif pour enchérir sur un Time Magazine NFT.

