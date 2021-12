L’action CPNG détient toujours des opportunités malgré une année difficile

Coupang (NYSE :CPNG) les actions sont dans le bac d’escompte. Mais lorsqu’il s’agit d’acheter des actions CPNG, est-ce que moins cher signifie une meilleure valeur, ou simplement un achat de marchandises endommagées ?

Depuis ses débuts en mars sur le New York Stock Exchange (NYSE) à 63,50 $, les actions CPNG ont chuté de plus de 56%. Jetons un coup d’œil à ce qui se passe hors et sur le graphique des prix de CPNG, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Comment Coupang se compare à l’industrie

Si vous appelez la maison des États-Unis, vous connaissez Amazon (NASDAQ :AMZN), bien sûr. Et une pandémie approchant rapidement deux ans, avec sa « nouvelle normalité » d’achat de biens et de services en ligne, n’a fait que renforcer l’emprise du géant du commerce électronique sur notre vie quotidienne.

Mais AMZN n’est pas partout et tout pour tout le monde. En Chine, l’équivalent est Alibaba (NYSE :BABA) — et dans une moindre mesure, mais à ne pas négliger, il en va de même JD.com (NASDAQ :JD).

Et en Corée du Sud, comme d’autres le savent intimement, il y a Coupang, un géant du commerce électronique communément appelé l’Amazon du pays.

Pourtant, contrairement à son homologue américain, dont les actions ont plus que doublé depuis le creux de mars 2020, la performance de l’action CPNG a été marquée par des rendements fortement décotés.

De plus, la pression sur l’action CPNG survient malgré certains éléments agréablement haussiers. Coupang a enregistré une croissance des ventes de 48 % en glissement annuel (YOY) à la pointe de l’industrie au cours du dernier trimestre. Sa croissance d’utilisateurs actifs de 20 % en un an a marqué son 15e trimestre consécutif de croissance égale ou supérieure à 20 %.

De plus, l’application de livraison de Coupang, Coupang Eats, est l’application la plus téléchargée sur Pommes (NASDAQ :AAPL) iOS en Corée du Sud. Alors, qu’est-ce qui donne ? En fait, la performance baissière de l’action CPNG n’est pas tout à fait un mystère.

Pourquoi le stock de CPNG est en baisse

Plus récemment, le confessionnal des bénéfices du mois dernier n’a pas fait consensus malgré certaines des mesures impressionnantes de Coupang. Et certains de ses éléments de campagne semblaient tout simplement moins que formidables dans un environnement plus critique. Cela nous amène à la véritable histoire derrière la lutte contre le cours des actions de Coupang.

En termes clairs, l’action CPNG a un récit de croissance multiple plus élevé. Il a été sous pression en 2021 alors que les investisseurs s’inquiètent de l’inflation, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’autres problèmes macroéconomiques. À ces problèmes s’ajoute le dilemme « inopportun » du plan de croissance de Coupang, le sentiment des investisseurs jouant défavorablement contre lui.

En bout de ligne, et là où cet élément de ligne ressemble à un ballon rouge ces jours-ci, Coupang a beaucoup investi dans son entreprise pour sa croissance future. Et au risque de simplifier les choses, son chemin vers la croissance et ses pertes plus importantes n’ont pas bien fonctionné avec Wall Street.

La bonne nouvelle est que ce que l’action CPNG a connu n’est pas sans précédent et ne doit pas durer. Loin de là. De plus, vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour comprendre que la juste valeur marchande actuelle des actions CPNG n’est pas la fin tout, soit tout.

Par exemple, l’action AMZN a également connu des périodes de trahison haussière lorsque la société a évalué une croissance à long terme plus coûteuse par rapport à des gains à court terme favorables aux résultats. Ainsi, alors que les investisseurs pourraient dire au revoir aux actions CPNG en 2021, ils voudront peut-être également prendre une mesure de « bon achat » pour inaugurer une nouvelle – et probablement meilleure – année à venir.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action CPNG

Source : Graphiques par TradingView

Il est populaire d’être attiré dans un stock sur la promesse enthousiasmée d’être le prochain Amazon. Je ne peux pas promettre ce genre de grandeur à Coupang sans être malhonnête. Mais aujourd’hui, les investisseurs peuvent acheter des actions CPNG avec une chance beaucoup plus forte de posséder une opportunité au rez-de-chaussée.

Techniquement, la vue hebdomadaire illustrée de l’action CPNG révèle que le chandelier de marteau marginal et historiquement bas de la semaine dernière a reçu une confirmation de configuration haussière. Il est également pris en charge par une configuration stochastique alignée et attrayante.

À la hausse, les actions de Coupang ont déjà dépassé une ligne de tendance baissière reliant les valeurs extrêmes de l’action. La prochaine barrière technique de notification est une deuxième couche de résistance angulaire, ainsi qu’un obstacle latéral potentiel qui a été contrecarré à la hausse ces dernières semaines.

Mais il y a toujours quelque chose, non ? Eh bien, il y en a si on veut le voir.

Dans le stock CPNG à ce stade, cela pourrait être une affaire coûteuse compte tenu du placement de cette situation risque-récompense – avec ou sans être à la hauteur du prochain stock AMZN.

Aujourd’hui, et pour ceux qui voient une possibilité plus réelle de hausse en 2022 et au-delà, envisagez un appel de 30 mai bien placé et à risque limité pour les actions CPNG. Il présente un risque gérable d’environ 10 % et son profil de profit à durée indéterminée ressemble à une entreprise intelligente hors et sur le graphique des prix.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Les informations proposées sont basées sur les observations de Christopher Tyler et sont strictement destinées à des fins éducatives uniquement ; dont l’utilisation relève de la responsabilité de l’individu. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.