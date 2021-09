L’action CPNG est un achat fort en baisse malgré les pertes signalées

in

Lorsque Groupe Softbank (OTCMKTS :SFTBF) Vision Fund a vendu 57 millions d’actions de Coupang (NYSE :CPNG), il a amélioré la liquidité du titre CPNG. Coupang est l’un de ses meilleurs choix – le fonds a obtenu un retour sur investissement dix fois supérieur. De plus, il participera à la hausse à partir d’ici puisqu’il détient toujours 568,2 millions.

En 2016, Vivendi a vendu sa participation restante dans Activision (NASDAQ :ATVI). A l’époque, l’investissement de Vivendi limitait la liquidité du titre. Alors que la demande de jeux augmentait et capitulait au plus fort du verrouillage de Covid, la valorisation de l’action Activision a grimpé en flèche. Le stock CPNG a le potentiel de faire de même.

La liquidité des actions n’est pas le seul catalyseur de Coupang. Le détaillant Internet domine la Corée du Sud. Les marchés continuent de mal comprendre les pertes signalées au dernier trimestre.

Le stock de CPNG est sur le point d’éclater

Au deuxième trimestre, Coupang a comptabilisé une importante radiation de stocks d’une valeur de 158 millions de dollars et un autre 138 millions de dollars de radiations d’actifs. Cela était dû à un incendie dans son centre de distribution, que le directeur financier Gaurav Anand a expliqué lors de la conférence téléphonique.

Sans l’impact de l’incendie, la marge brute a augmenté de 86 % en glissement annuel (YOY) pour atteindre 816 millions de dollars. La marge brute a augmenté de 140 points de base à 18,2 %.

Coupang assurera l’expansion des marges sur le long terme. L’entreprise a la taille nécessaire pour soutenir la croissance des bénéfices à mesure qu’elle s’agrandit. Les revenus de la publicité augmenteront la diversification des activités et la demande augmentera encore à mesure que Coupang optimisera ses catégories de produits. Enfin, il identifiera l’efficacité opérationnelle sans faire pression sur les travailleurs.

Au deuxième trimestre, l’EBITDA ajusté était négatif de 122 millions de dollars, dont 120 millions de dollars ont été utilisés pour faire évoluer les services de restauration de Coupang.

Bien que les coûts opérationnels liés au Covid aient pesé sur les résultats, la Corée du Sud peut contenir la pandémie. Pourtant, les coûts opérationnels dus à Covid pourraient augmenter si le nombre de cas ne diminue pas de manière permanente dans le pays.

Heureusement, Coupang bénéficie d’une forte demande, mais la satisfaire à ces niveaux reste un défi. Les investissements dans les opérations augmenteront la capacité et amélioreront la satisfaction des clients.

Les deux grandes initiatives de Coupang

Rocket Fresh de Coupang bénéficie d’une forte croissance en glissement annuel qui contribuera de manière significative aux marges. Le marché de l’épicerie fraîche en ligne est très demandé.

Coupang étant positionné pour étendre son marché, les investisseurs devraient s’attendre à des taux de croissance à trois chiffres pour les prochains trimestres. Le PDG Bom Kim a déclaré que la société tirerait parti de cela en investissant dans l’infrastructure, la technologie et les processus.

Les clients obtiendront la meilleure expérience au moindre coût. Cela augmentera encore la demande.

Pendant ce temps, Coupang Eats est un service de livraison de nourriture qui a ajouté aux pertes d’EBITDA au cours du trimestre. Pourtant, la faible pénétration en ligne de la livraison de nourriture en Corée du Sud permet à Coupang de se développer en se concentrant sur l’amélioration de l’efficacité et l’amélioration de l’expérience client. L’entreprise se différenciera de ses concurrents qui tentent également de prendre des parts de marché.

Coupang investira dans l’amélioration de la technologie et des processus pour réduire les coûts de livraison. Cela va écraser les concurrents alors que l’entreprise tire parti de son infrastructure existante.

Les risques d’investir dans des actions CPNG

Les deux nouvelles initiatives de Coupang en matière d’épicerie et de livraison de nourriture n’en sont qu’à leurs débuts. Les unités peuvent perdre de l’argent à court terme, mais le déménagement sera rentable dans quelques trimestres.

Le cœur de métier de l’entreprise est florissant. Les revenus augmentent. Cela suggère que l’entreprise pourrait faire la promotion croisée de son activité alimentaire auprès de ses principaux clients.

En tant que société nouvellement cotée, les expirations de blocage d’initiés pourraient introduire une pression de vente. Par exemple, la période de blocage de Coupang a pris fin le 7 septembre. La bonne nouvelle est que les actions CPNG n’ont pas beaucoup baissé après la fin du blocage.

À Wall Street, l’objectif de cours moyen est de 43,33 $ selon TipRanks. Les opinions des analystes pourraient évoluer à la baisse, car la plupart n’ont pas publié de prévisions pendant quelques mois. Après avoir négocié bien en dessous du prix cible, les experts peuvent abaisser leurs estimations pour réduire l’écart par rapport à la performance de l’action CPNG.

Enfin, le PDG Bom Kim est jeune. Les investisseurs sérieux peuvent s’inquiéter de sa relative inexpérience. Pourtant, il a fondé la plus grande entreprise de commerce électronique de Corée du Sud et est un actionnaire majoritaire. Il est déterminé à voir l’entreprise réussir.

Vos plats à emporter

Coupang se négocie bien en deçà de son prix d’offre publique initial. Les marchés se sont stabilisés à un cours de 40 $ à 45 $ plus tôt cette année, mais ont ensuite perdu confiance.

L’incendie de l’entrepôt a été une tournure malheureuse des événements. Mais au-delà des coûts ponctuels, l’investissement de Coupang dans le retour aux affaires comme d’habitude élargira son fossé. Cela entraînera également des marges d’exploitation plus élevées d’ici le prochain trimestre au plus tôt.

Les investisseurs devraient accumuler des actions CPNG en cas de faiblesse continue. L’action offre aux investisseurs technologiques une diversification géographique et aura l’air bon marché dans quelques années à mesure que son activité se développera.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et gère le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.