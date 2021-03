L’action CPNG Play E-Commerce semble attrayante sur la baisse

Le 11 mars, Coupang (NYSE:CPNG) a lancé son introduction en bourse, la plus grande offre de sociétés étrangères depuis Alibaba (NYSE:BABA) est devenue publique en 2014 (le montant levé s’élevait à 25 milliards de dollars). Le premier jour de négociation, l’action CPNG a bondi de 41%. La société a levé environ 4,6 milliards de dollars.

Source: Ki young / Shutterstock.com

Pourtant, le stock de CPNG a subi des pressions depuis. Les actions sont passées d’un sommet de 69 $ à 43 $. La capitalisation boursière est actuellement d’environ 74,6 milliards de dollars.

Même si Coupang est une entreprise assez jeune – ayant été fondée en 2010 – elle est devenue la plus grande plateforme de commerce électronique en Corée du Sud. Certains de ses principaux rivaux comprennent Blibli, Jollychic et eBay (NASDAQ:EBAY), qui pourraient souhaiter quitter le marché.

Donc, avec le stock CPNG en baisse, le moment est-il venu d’envisager un achat? Eh bien, jetons un coup d’oeil.

La plateforme

Pour Coupang, l’objectif est de faire dire à ses clients: «Comment ai-je pu vivre sans Coupang?» Et oui, l’entreprise a fait un travail remarquable en aidant à répondre à cette question!

Coupang a investi massivement dans la construction d’une plate-forme de classe mondiale. Pour la plupart, il s’agit de ne pas faire les compromis typiques pour le commerce électronique, par exemple pour que les clients choisissent entre une expédition rapide et des coûts bas.

Pour ce faire, Coupang a créé un service d’abonnement premium similaire à Amazon (NASDAQ:AMZN) Prime. Il s’appelle Rocket Wow et permet d’excellentes options de livraison. Par exemple, il existe une offre permettant aux clients de recevoir des envois en quelques heures jusqu’à minuit et avant 7 heures du matin. Ceci est disponible pour des millions d’articles.

Autre chose: plus de 75% des colis livrés n’ont aucun emballage. Cela signifie plus de commodité mais aussi un impact positif sur l’environnement.

OK, alors qu’en est-il des retours? Coupang a un système sans friction pour cela. Il n’est pas nécessaire de mettre un article dans une boîte ou de l’étiqueter. Au lieu de cela, un client laisse simplement le produit devant sa porte.

Gardez à l’esprit que l’infrastructure de livraison comprend 25 millions de pieds carrés d’espace d’entrepôt dans 30 villes de Corée. Environ 70% de la population du pays se trouve à moins de 11 km d’un centre de distribution. Coupang a développé son propre réseau de transport, qui compte environ 15 000 chauffeurs à plein temps (c’est la plus grande flotte de livraison en Corée).

L’informatique sophistiquée a également été essentielle. Coupang a développé des systèmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour gérer les changements dynamiques de la demande et optimiser les stocks, qui ont été essentiels pour un bon service client.

Nul doute que cette infrastructure s’est avérée efficace pour d’autres catégories. Par exemple, il y a Coupang Eats, qui est un système de livraison de nourriture similaire à DoorDash (NYSE:TIRET). Ensuite, il y a Rocket Fresh, qui sert à la livraison de produits d’épicerie.

Et les vendeurs tiers sont un autre grand moteur de croissance. Le MyStore de Coupang permet aux entreprises de vendre à une base de 15 millions de clients.

Conclusion sur le stock CPNG

L’opportunité de marché est certainement grande pour l’entreprise. La Corée a la quatrième économie d’Asie et le secteur du commerce électronique devrait connaître une croissance significative. On estime que les dépenses passeront de 128 milliards de dollars en 2019 à 206 dollars en 2024, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel composé de 10%. La Corée a des avantages comme une forte pénétration du mobile, une classe moyenne florissante et un accès omniprésent à Internet à haut débit.

Certes, les investisseurs doivent garder à l’esprit certains facteurs de risque. Après tout, la société a accéléré l’expiration du blocage des actions CPNG. Cela rendra 34 millions d’actions disponibles à la vente par des initiés.

Ensuite, la valorisation du titre CPNG n’est toujours pas bon marché. Notez que les actions se négocient à 6x les ventes. En comparaison, Amazon est à 4x.

Pourtant, Coupang se développe beaucoup plus rapidement et est loin d’être une imitation. L’entreprise a été assez innovante. Dans l’ensemble, pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à la mégatendance du commerce électronique en dehors des États-Unis, l’action CPNG est un bon moyen d’y parvenir.

A la date de publication, Tom Taulli détenait une position longue sur CPNG.

Tom Taulli (@ttaulli) est l’auteur de divers livres sur l’investissement et la technologie, notamment les bases de l’intelligence artificielle, les stratégies d’introduction en bourse à haut profit et All About Short Selling. Il est également le fondateur de WebIPO, qui a été l’une des premières plates-formes d’offres publiques dans les années 1990.