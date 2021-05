L’action CPNG vaut 85% de plus à 77,47 $, sur la base du prix aux ventes 5X

Coupang (NYSE:CPNG), La Corée du Sud Amazon (NASDAQ:AMZN) et Shopify (NYSE:MAGASIN), surprendra probablement avec ses résultats du premier trimestre le 10 mai. Cela pourrait pousser l’action CPNG encore plus haut, malgré sa performance médiocre depuis son introduction en bourse début mars.

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

L’action Coupang a augmenté de 20% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 35,00 $. Mais depuis le 11 mars, date à laquelle il a clôturé à 49,25 $, l’action CPNG a glissé de 7,35 $, soit 15% à 41,90 $, au 30 avril.

Estimations de la croissance

The Motley Fool a récemment écrit sur Coupang comme étant à la fois Amazon et Shopify. Coupang permet à des tiers de mettre en place des vitrines en ligne sur son site, ainsi que le traitement fourni par Coupang. Shopify commence à fournir des services de traitement des commandes à ses marchands en ligne, tout comme Amazon le fait maintenant avec ses services tiers FBA (Fulfillment by Amazon).

L’année dernière, les ventes de Coupang ont augmenté de 90,8% à 11,967 milliards de dollars, contre 6,27 milliards de dollars. Son chiffre d’affaires du quatrième trimestre a augmenté de 93% à 3,8 milliards de dollars. Les analystes prévoient un chiffre d’affaires de 4,29 milliards de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 12,8% par rapport au quatrième trimestre. La page 99 du prospectus de la société indique que son chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 était de 2,413 milliards de dollars. Cela implique que les estimations de revenus du premier trimestre, si elles sont atteintes, seront 77,8% plus élevées qu’il y a un an.

À l’heure actuelle, Coupang a une solide capitalisation boursière de 71,9 milliards de dollars. Mais le stock est en fait assez bon marché. Selon les estimations des analystes, il se négocie à seulement 3,8 fois le chiffre d’affaires prévu de 18,9 milliards de dollars pour 2021. Et pour 2022, le stock de CPNG ne représente que 2,7 fois ses prévisions de 26,59 milliards de dollars de ventes prévues.

Évaluation de l’action Coupang

Cela laisse beaucoup de place à la hausse du stock. Par exemple, Amazon se négocie à 3,57 fois les prévisions de revenus 2021 et à 3,04 fois les revenus 2022. Celles-ci sont plus élevées que la valorisation de Coupang.

Par exemple, à 3,04 fois les prévisions de revenus de Coupang pour 2022 de 26,59 milliards de dollars en 2022, l’action CPNG aurait une capitalisation boursière de 80,83 milliards de dollars. C’est 12,4% au-dessus de sa capitalisation boursière de 71,9 milliards de dollars. Cela signifie que l’objectif de l’action CPNG est de 47,11 $ par action.

De plus, Shopify se négocie à 33,5 fois les estimations de ventes de 2021 et 25,3 fois les ventes de 2022. En d’autres termes, puisque Coupang est comme les deux entreprises, elle mérite d’avoir un multiple du prix aux ventes (P / S) quelque part entre trois fois et 25 fois les ventes.

Par exemple, évalué de manière prudente à cinq fois les ventes de 2022, il vaudrait 133 milliards de dollars, soit 84,9% au-dessus du prix actuel. Cela donne à l’action CPNG un prix cible de 77,47 $ par action.

Où cela laisse CPNG Stock

Toutes les nouvelles liées à Coupang ne sont pas glorieuses. Le Financial Times (abonnement requis) a récemment rapporté que Coupang était accusé par diverses personnes en Corée du Sud d’avoir gravement surmené certains de ses employés. Un certain nombre de ses jeunes sont morts de crises cardiaques qui, selon des proches, étaient dues au surmenage.

L’article du FT décrit également comment les familles ont du mal à faire reconnaître à Coupang cette cause. Néanmoins, il a été retrouvé en train de distribuer des enveloppes d’argent lors de diverses funérailles. Il s’agit en fait d’un article important car Coupang est de loin la plus grande entreprise de commerce électronique du pays et son troisième employeur.

Barron a écrit le 7 avril que JP Morgan (NYSE:JPM) avait commencé la couverture de l’action CPNG avec juste une note neutre mais aussi un objectif de cours de 48 $. La bonne nouvelle est que cela représente un gain de 15%, bien que ce soit loin de mon objectif de prix de 77,47 $ et une hausse de 85%.

Tipranks.com indique que le cours cible moyen de 6 rapports d’analystes sur l’action CPNG au cours des 3 derniers mois est de 50,50 $ par action. Cela représente un gain potentiel de 20,5% par rapport au prix actuel (au 30 avril) de 41,90 $.

Gardez à l’esprit que la plupart des objectifs des analystes sont pour les 12 prochains mois. Mon objectif de hausse de 84,9% pourrait prendre jusqu’à deux ans pour être atteint. À cet égard, cela signifierait que le rendement annuel moyen serait de 36% par an sur une base annuelle moyenne composée. C’est un rendement décent pour la plupart des gens.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.