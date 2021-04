L’action CSCW est-elle une opportunité, ou simplement un pari alimenté par NFT?

Les actions à micro-capitalisation peuvent être très amusantes. Parfois, vous ne savez tout simplement pas à quoi vous attendre, et les pivots peuvent être fréquents – souvent accompagnés d’un grand mouvement des cours des actions. Les prix sont bon marché, donc l’exposition des investisseurs est faible. Exemple concret, Color Star Technology Co Ltd (NASDAQ:CSCW) Stock.

En l’espace d’environ un an, l’entreprise est passée d’un distributeur de béton prêt à l’emploi à un «fournisseur de services d’éducation dédié», à une société de technologie du divertissement. Le grand mouvement du stock de CSCW en 2021 a été lié à un autre nouveau secteur d’activité ajouté au mix: les NFT.

La technologie Color Star offre tout ce que vous pouvez espérer dans un stock à micro-capitalisation. Excitation, drame, actions bon marché et potentiel de gains importants. CSCW était un penny stock à venir en 2021, mais a affiché un gain d’une journée de 36% à la fin du mois de mars – dans le cadre d’une course de deux semaines qui a vu les actions augmenter de 122%.

Pourquoi CSCW Stock a-t-il évolué en 2021?

L’histoire actuelle de la technologie Color Star commence en mai dernier. De nombreuses entreprises ont été contraintes d’évoluer en raison de la pandémie de coronavirus. Color Star Technology a choisi de se réinventer complètement. La société a changé de nom (anciennement connue sous le nom de Huitao Technology Co) et a franchi le pas de la fourniture de béton prêt à l’emploi pour devenir un fournisseur de services éducatifs en ligne et hors ligne.

À l’époque, le PDG de la société notait: «[The] le changement de nom en technologie Color Star et l’achèvement du dépôt de l’activité de béton est l’étape majeure. Maintenant que nous avons achevé la transformation de notre entreprise en un fournisseur d’éducation innovant, nous sommes ravis de nous concentrer sur le développement des services d’éducation. »

2020 a vu des hausses et des baisses spectaculaires pour les actions de CSCW. La société a annoncé de nombreuses poussées dans le divertissement numérique, y compris des concerts en streaming en ligne. Il a également décidé de se lancer dans la création de festivals de musique hors ligne, misant sur la demande refoulée après que la pandémie a annulé la musique live. Naturellement, le stock était à la réception de la Reddit effet parfois, amplifiant le mouvement CSCW.

En mars dernier, l’action CSCW faisait à nouveau la une des journaux après une explosion d’activité. Cela a culminé avec l’annonce du 30 mars selon laquelle la société développerait des NFT pour ses partenaires dans ses nombreux secteurs d’activité, y compris le contenu de divertissement pour les célébrités, les concerts en ligne et les collections de musées en ligne. La nouvelle du mouvement de NFT a vu l’action de CSCW clôturer à 1,82 $, un plus haut sur 12 mois.

Quel est le problème avec les NFT?

Les NFT – ou jetons non fongibles – sont devenus l’élément «it» 2021. Ce sont des objets numériques uniques dont l’authenticité est protégée grâce à l’utilisation de la blockchain. La plupart des NFT sont des œuvres d’art, comme le montage d’images «Les 5 000 premiers jours» de Beeple qui s’est récemment vendu pour 69,3 millions de dollars. Cependant, pratiquement tout ce qui est numérique peut être vendu en tant que NFT.

Posséder un NFT ne signifie pas que vous avez la seule copie. Au contraire, il peut y avoir un nombre pratiquement illimité de copies parfaites à 100% qui flottent partout. Mais l’acheteur a le droit de se vanter de posséder l’original. À moins que la blockchain ne soit piratée (le MIT dit que cela peut arriver), ou qu’un problème technique entraîne sa perte.

Les NFT sont un engouement. Pour moi, cela ressemble plus qu’un peu à une bulle, mais à ce stade, il ne montre aucun signe de ralentissement. Si vous êtes intéressé, voici une liste des actions liées à la NFT à surveiller par Sarah Smith d’InvestorPlace. Et oui, le stock CSCW est sur cette liste.

Conclusion sur les actions CSCW

La technologie Color Star est une action notée Portfolio Grader «B» qui mérite réflexion. Surtout maintenant que le stock CSCW est en baisse par rapport à son sommet de mars. Si vous êtes intéressé par les NFT, CSCW offre une option peu coûteuse pour investir dans cette tendance à haut risque et à haut rendement. Et si les NFT finissent par être une impasse, Color Star Technology est impliqué dans d’autres secteurs d’activité comme les concerts en ligne.

Même si toutes ces opportunités ne se concrétisent pas à long terme, la technologie Color Star s’est avérée résiliente, à tout le moins. Vous pouvez parier que les fondateurs de l’entreprise envisagent la prochaine grande tendance à suivre. Et un de ces moments, l’un de ces paris peut être rentable pour ceux qui ont acheté des actions CSCW.

