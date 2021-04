L’action CTRM a un plan d’affaires agressif mais une action chère

Castor Maritime (NASDAQ:CTRM) est une compagnie maritime, fondée le 12 septembre 2017 et basée à Limassol, Chypre. La société déclare que «notre objectif principal est de développer notre flotte grâce à l’acquisition de navires nouveaux et modernes.» L’action CTRM vaut-elle la peine d’être achetée maintenant et devriez-vous la surveiller?

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

L’une de mes citations de films préférées est «La vie est comme une boîte de chocolats. Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir », du grand film Forrest Gump. Qui savait que je serais chargé de rédiger ma thèse d’investissement sur une action d’une compagnie maritime, car dans le passé j’avais ma propre entreprise familiale, une compagnie maritime en Grèce. Et il est intéressant de noter que c’était dans le même secteur, le vrac sec que Castor Maritime.

Je sais donc par expérience personnelle comment fonctionnent les compagnies maritimes, quels sont les risques de cette activité.

Stock CTRM: les risques à prendre en compte

Les compagnies maritimes sont des entreprises à très forte intensité de capital, car les navires coûtent des millions à acquérir et les dépenses sont nombreuses, du mazout à l’assurance en passant par les réclamations imprévues qui peuvent survenir. Le transport maritime est également un secteur d’activité très cyclique. Et est responsable de la majorité du commerce international et de l’expédition de marchandises.

Il y a des moments où, selon les conditions commerciales, les bénéfices peuvent être substantiels, mais il peut y avoir des moments où les bénéfices peuvent être inexistants et les entreprises maritimes peuvent être soumises à des pertes cumulatives. Tout se résume à ce que sont les taux de fret, qui dépendent de l’état mondial de l’économie, des cycles économiques et des circonstances spécifiques telles que le récent incident du canal de Suez qui a provoqué une turbulence à court terme mais très coûteuse pour l’industrie du transport maritime. la nécessité de trouver d’autres solutions logistiques.

Après tout, comme l’a écrit Yemisi Bolumole, professeur agrégé de gestion de la chaîne d’approvisionnement au Broad College of Business de la Michigan State University, dans un e-mail à InvestorPlace: «Compte tenu de la portée géographique plus large des flux qui transitent par le canal de Suez (vis-à-vis le canal de Panama, par exemple), nous devrions nous attendre à voir les effets d’entraînement du récent arriéré et de la congestion créés par Ever Given dans un large éventail de secteurs industriels.

Castor Maritime, selon les informations de son site Internet, a un accord de gestion avec une autre société. Cela signifie qu’elle a un contrat qui permet à l’autre société d’opérer et de prendre des décisions stratégiques au nom de Castor Maritime. Bien que ce type d’activité ne soit pas inhabituel dans le secteur maritime, confier la gestion à une autre compagnie maritime peut souvent être synonyme de problèmes. Beaucoup de problèmes.

Il y a souvent des conflits d’intérêts et la société de gestion peut ne pas faire de la maximisation de la rentabilité de Castor Maritime sa priorité absolue. La société de gestion perçoit un salaire mensuel basé sur le contrat. Si des besoins de maintenance surviennent, qui surviennent très souvent et ne sont pas bon marché dans la plupart des cas, il se tourne vers l’autre entreprise pour demander de l’argent. Cela signifie que des sociétés comme Castor Maritime, qui possèdent des navires, doivent disposer à tout moment d’une très bonne liquidité.

En vérifiant la santé financière de Castor Maritime depuis quatre ans via les données de MorningStar, on constate une forte dégradation de la liquidité. Cela pourrait bientôt causer des ennuis. En 2017, le ratio courant et le ratio Quick étaient respectivement de 6,02 et 5,69. En 2020, les chiffres étaient respectivement de 1,24 et 1,08.

Plus les chiffres de ces ratios sont élevés, meilleure est la liquidité de la société mentionnée.

Les risques les plus importants qui pèsent actuellement sur Castor Maritime sont la volatilité des tarifs de fret et de ses revenus et les flux de trésorerie disponibles dont il dispose et peuvent avoir.

Si les tarifs de fret continuent d’augmenter, c’est une bonne nouvelle pour l’entreprise. Et l’entreprise prend maintenant des risques sur ce point également. Il a des accords appelés affrètement à temps qui fixent le taux de fret quotidien qu’il peut gagner pour ses navires pendant une certaine période. Mais en cas de dommages ou de dépenses imprévues, ce revenu quotidien garanti n’est plus garanti et peut être réduit pendant quelques jours.

Deuxièmement, dans le cas de Castor Maritime ayant des accords d’affrètement à temps pour de longues périodes, cela ne pourrait pas être le meilleur scénario pour gagner des revenus. Pourquoi? La réponse est que vous êtes bloqué dans un taux journalier spécifique en tant que revenu, tandis que les taux contractuels sur le marché au comptant peuvent exploser plus tard. Cela signifie perdre le potentiel de gagner plus.

Bien sûr, si les taux s’effondrent, il peut y avoir un défaut de paiement de l’autre partie maintenant trop cher, donc Castor Maritime a augmenté les chances de ne pas maximiser les revenus qu’il peut gagner pendant cette période de contrats fixes. De plus, le risque d’éventuels défauts de paiement sur ses contrats ne semble pas toujours la meilleure idée pour gérer les activités d’expédition.

Castor Maritime: une expansion de flotte agressive comporte ses dangers

L’achat de navires nécessite beaucoup de capitaux. Et cela peut entraîner d’énormes dépenses en capital et des flux de trésorerie disponibles négatifs. C’est le cas de Castor Maritime. En 2018, il avait un flux de trésorerie disponible de près de 1 million de dollars. En 2019 et 2020, il avait des flux de trésorerie disponibles de -15 millions de dollars et -38 millions de dollars respectivement.

Dans un communiqué de presse début mars 2021, Petros Panagiotidis, directeur général de Castor, a déclaré: «Nous sommes très heureux d’annoncer notre septième acquisition de navire en 2021 avec l’ajout d’un autre navire de vrac sec Kamsarmax, notre quatrième, à la flotte de Castor. Nous nous concentrons toujours sur le déploiement de notre capital et la croissance de notre flotte grâce à des acquisitions opportunes de navires dans tous les segments du transport maritime. »

Les résultats financiers sont-ils inspirants?

La réponse est non. En étudiant les résultats financiers pour toute l’année 2020, ces faits saillants sont notables: des revenus de 12,5 millions de dollars, contre 6 millions de dollars, soit une augmentation de 108%, année après année. La perte nette de 1,8 million de dollars, «qui comprend des frais d’intérêts hors caisse uniques de 1,1 million de dollars», un écart notable par rapport au bénéfice net de 1,1 million de dollars de l’exercice précédent. Et un BPA de -3 cents, bien en dessous des 31 cents de l’année précédente.

Expansion à un rythme aussi agressif implique beaucoup de risques, comme ne pas être rentable et trouver des sources de financement qui ne sont pas une bonne nouvelle pour les actionnaires.

En 2017, 2018 et 2019, la société avait un bénéfice net de 1 million de dollars. En 2020, il a subi une perte d’environ 2 millions de dollars.

Dilution des actions: fournir des financements mais détruire de la valeur pour les actionnaires

En 2018, Castor Maritime détenait deux millions quatre cents actions ordinaires. En 2020, il détenait environ 131 millions d’actions ordinaires. Cette dilution massive des actions est une très mauvaise nouvelle pour la valorisation du titre CTMR. Il s’est trop détérioré.

Le stock CTMR est-il un stock à acheter maintenant? La réponse, selon mes recherches, est non. C’est bien trop cher. Si les nouvelles acquisitions apportent plus de revenus et surtout des bénéfices, alors nous pouvons réévaluer le stock. Mais pour l’instant, je ne suis pas du tout enthousiasmé par la valorisation et la rentabilité. Aimer les actions à bas prix n’est pas toujours mauvais, mais dans ce cas, restez à l’écart.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA, ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.