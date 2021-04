L’action CTRM n’est pas qu’un simple jeu, mais c’est toujours une proposition à haut risque

Peut-être qu’aucune nouvelle ne serait une bonne nouvelle pour Castor Maritime (NASDAQ:CTRM) Stock. Le vraquier et le pétrolier ont attiré l’attention de la foule de Reddit plus tôt cette année. Les détaillants solides tiennent bon, mais le volume du stock CTRM montre que de nombreuses personnes ont fui.

Source: VladSV / Shutterstock.com

J’avoue faire partie des investisseurs qui n’avaient jamais entendu parler de Castor Maritime avant de se voir attribuer l’article. C’est soit ironique, soit opportun que j’écris sur Castor Maritime un jour où le drame entourant Ever Given se termine. La première chose à laquelle j’ai pensé était s’ils avaient des navires suspendus dans le canal de Suez.

Non pas que cela importera beaucoup. Au final, la demande devrait rester forte. En fait, les retards d’expédition pourraient entraîner une augmentation des revenus pour l’ensemble du secteur, mais les investisseurs ne connaîtront pas toute l’étendue de cette histoire avant un certain temps.

À quoi ressemble la normale?

Castor Maritime est une jeune entreprise. Il a été fondé en 2016. Cela rend difficile d’essayer d’obtenir une perle sur le stock. Parce que l’environnement de la navigation est tout sauf normal depuis que le titre est coté en bourse.

Du point de vue du transport maritime, 2019 a été marquée par des différends commerciaux, dont le plus important opposait les États-Unis et la Chine. Et puis, bien sûr, le nouveau coronavirus et la pandémie de Covid-19 qui a suivi ont fait dérailler le secteur en 2020.

Cependant, 2021 était et est toujours censée être une année de reprise pour le secteur.

Rahul Sharan, analyste de recherche principal chez Drewry, prédit que le volume des expéditions en vrac sec augmentera de 4,8%. Sharan prédit également que la flotte de vraquiers n’augmenterait que de 2,3% en 2021, la plus faible augmentation de capacité depuis 2000. Castor semble remettre en question ce discours.

L’entreprise a fait une frénésie d’achat pendant la pandémie et a considérablement augmenté la taille de sa flotte.

Cela fait partie de l’argument haussier pour l’action CTRM. Plus de volume d’expédition et plus de navires pour gérer ce volume seraient de bon augure pour l’entreprise d’augmenter ses revenus. Et c’est là que je peux être d’accord avec Louis Navellier pour dire que Castor Maritime est plus qu’un stock de meme.

Même avec ces aspects positifs, la société devra augmenter considérablement ses revenus pour justifier sa haute valorisation.

Castor Maritime n’est pas un jeu

L’action CTRM a été mise sur le radar lorsque les investisseurs de détail ont tenté de réussir un court événement de type squeeze à la mi-février. Le volume des échanges a grimpé en flèche avec environ 700 millions de mains échangées. À titre de perspective, le volume moyen de Castor Maritime avant «l’événement» se situait entre 4 millions et 10 millions d’actions.

Maintenant, ne vous méprenez pas. Le stock n’étant pas GameStop (NYSE:GME) a une connotation à la fois positive et négative. Bien sûr, il n’a pas grimpé de plus de 1 000%.

Cependant, l’action CTRM peut être une action qui présente un meilleur cas fondamental que le détaillant de jeux vidéo assiégé. Et dans cet esprit, les investisseurs peuvent avoir une idée de l’endroit où un plancher existe pour l’action.

À l’heure actuelle, les actions semblent se situer entre 65 cents par action et environ 88 cents par action. Mais comme Josh Enomoto l’a écrit pour InvestorPlace, le volume est en baisse, ce qui ne semble pas suggérer une conviction haussière.

L’action CTRM reste un pari spéculatif

Si Castor Maritime va monter plus haut, ce sera grâce aux efforts de la foule Robinhood et Reddit. Ce n’est pas une critique; c’est simplement un fait. L’action CTRM n’a pratiquement aucune attention de la part des investisseurs institutionnels pour le moment.

Et en ce qui concerne certains des «stocks meme» qui ont fait la une des journaux, je peux comprendre pourquoi les investisseurs particuliers se tournent vers Castor Maritime. C’est dans un secteur qui commençait à se redresser fin 2020. Et cette croissance devrait se poursuivre jusqu’en 2021 et au-delà.

Cela étant dit, il y a généralement une raison pour laquelle les actions manquent d’attention de la part des investisseurs institutionnels. Investir en partant du principe que «cette fois, c’est différent» véhicule un risque inhérent. L’action CTRM est un pari spéculatif; c’est à vous de décider si cela vaut la peine de le faire.

À la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.