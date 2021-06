L’action CTRM vaut 3,38 $ par action près de son prix d’aujourd’hui

in

Castor Maritime (NASDAQ :CTRM), une compagnie maritime de Limassol, à Chypre, cotée sur le Nasdaq, a maintenant une capitalisation boursière de 309,45 millions de dollars. En effet, la société a récemment, le 3 juin, annoncé non seulement ses résultats du premier trimestre, mais également le nombre total d’actions en circulation. Et d’après mes calculs, l’action CTRM vaut 3,38 $ et l’action se négocie à 3,35 $ au 8 juin.

Voici les deux principaux points que j’ai glanés du rapport Q1 de Castor Maritime. Premièrement, la société dispose désormais de 189,2 millions de dollars en espèces. Ceci est basé sur le rapport à la page 3 qu’il a reçu 125 millions de dollars en espèces de son augmentation de capital le 7 avril. Après avoir ajouté les 64,2 millions de dollars qu’elle avait sur son bilan, la valeur totale des liquidités au 3 juin était de 189,2 millions de dollars.

Le deuxième point qui ressort de son rapport sur les résultats est qu’au 3 juin, il avait 89 955 848 millions d’actions en circulation. Cela signifie que CTRM a maintenant une capitalisation boursière de 301,35 millions de dollars (c’est-à-dire 3,35 $ x 89 955 848 millions d’actions). Nous pouvons également utiliser ces informations pour déterminer la valeur du stock CTRM.

Valoriser Castor Maritime

Étant donné que Castor Maritime dispose actuellement de 189,2 millions de dollars en espèces et de 89,96 millions d’actions, l’argent comptant représente 2,10 $ par action. Cela équivaut également à 62,78 % du cours de l’action CTRM à 3,35 $ le 8 juin.

De plus, à la page 9 du rapport trimestriel aux actionnaires, le bilan montre que la société détenait des navires d’une valeur de 132,989 millions de dollars. Le total de ses actifs non courants s’élève à 145,671 millions de dollars. De plus, la société avait 7,5 millions de dollars en autres actifs courants. Ainsi, en ajoutant cela à ses 189,2 millions de dollars en espèces au 3 juin, le total des actifs s’élève désormais à 342,37 millions de dollars.

Ensuite, après déduction de son passif total de 38,068 millions de dollars, la valeur liquidative (VNI) est maintenant de 304,303 millions de dollars. Comparez cela à sa valeur marchande de 301,35 millions de dollars. La valeur liquidative (VNI) est égale à 3,38 $ par action (soit 304,303 millions de dollars / 89,9558 millions d’actions).

Vous pouvez donc voir que le marché valorise étroitement l’action CTRM. Il n’y a aucun élément d’aubaine que je puisse déterminer. De plus, il y a d’autres bonnes nouvelles. L’entreprise a annoncé qu’elle réalisait désormais un bénéfice.

Il a réalisé un bénéfice net de 1,1 million de dollars pour le trimestre sur des revenus de 7 millions de dollars. Cela valait 2 cents par action. La société a réalisé un BAIIA de 2,6 millions de dollars (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

Cela implique que la société a une marge d’EBITDA de 37,1%. C’est une marge très élevée. Cela montre que l’entreprise pourrait facilement valoir 10 à 15 fois l’EBITDA. Cependant, même à 15 fois son EBITDA annualisé de 10,4 millions de dollars, la société vaudrait 156 millions de dollars.

Après avoir ajouté la valeur de la trésorerie nette de 189 millions de dollars moins 38 millions de passifs, la valeur totale est de 307 millions de dollars. Voici comment cela fonctionne : 156 millions de dollars pour l’activité de transport maritime à 15 fois l’EBITDA plus 189 millions de dollars en espèces, moins 38 millions de dollars de dette.

Que faire avec CTRM Stock

Donc, de toute façon, je pense que l’action CTRM vaut à peu près son prix actuel. De plus, si les revenus de la compagnie maritime augmentent, cela pourrait valoir beaucoup plus au fil du temps.

Cependant, la société acquiert des navires à un rythme vertigineux. Il est en fait assez difficile de suivre ses résultats courants et son EBITDA. En outre, il dispose d’un certain nombre de bons de souscription en circulation qui permettront à la société de lever des liquidités si le prix du marché augmente. Le prix d’exercice s’élève à 6,50 $ par action pour 19,237 millions d’actions. Si l’action CTRM atteint 6,50 $, elle peut vendre ces actions et collecter 125 millions de dollars supplémentaires.

Dans l’ensemble, recherchez que le stock de CTRM augmente lentement à partir d’ici au fil du temps. Mais à l’heure actuelle, il se négocie à peu près pour ce qu’il vaut sur la base de la valeur liquidative.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.