L’action CVS vaut jusqu’à 15,5% de plus en fonction de l’analyse de la composition

CVS Santé (NYSE:CVS) est une valeur boursière de 97 milliards de dollars du secteur de la santé qui s’est très bien comportée au cours de l’année dernière. Par exemple, l’action CVS a augmenté de plus de 30% l’année dernière et est également en hausse de 9,5% depuis le début de l’année, à partir du 4 avril à midi (74,48 $ par action). Rien que le mois dernier, le titre a augmenté de plus de 5,8%.

J’estime que le stock vaut au moins 7,86% de plus à 80,34 $. Ceci est basé sur une comparaison de certaines mesures de valeur de base avec un ensemble de quatre de ses pairs. Plus d’informations ci-dessous.

CVS compte plus de 9 900 pharmacies au détail et 1 100 emplacements MinuteClinic sans rendez-vous. Pour le dire succinctement, CVS Health a prospéré pendant la crise des coronavirus aux États-Unis

Par exemple, le chiffre d’affaires de CVS Health a augmenté de 4,3% à 268,7 milliards de dollars en 2020. De plus, son bénéfice par action (BPA) continu dilué a augmenté de 7,67%.

C’est une entreprise très forte. Malgré la pandémie, les gens achètent davantage chez CVS.

Cela est dû en partie à l’acquisition par CVS Health fin 2018 de Aetna, une compagnie d’assurance maladie géante. En fait, le PDG de CVS, Larry Merlo, a déclaré que l’un des objectifs de l’accord était d’accroître «les contacts personnels et une collaboration plus approfondie avec leurs médecins de soins primaires».

Il semble donc que l’acquisition de la compagnie d’assurance fonctionne vraiment pour CVS Health.

Métriques de valorisation attrayantes

L’action CVS est bon marché avec seulement 9,9 fois les bénéfices attendus et un rendement en dividendes de 2,7%. Cela peut être vu, ainsi que d’autres mesures dans le graphique de droite.

De plus, la société est un producteur de flux de trésorerie disponible (FCF) très puissant. Au cours des 12 derniers mois (LTM), la société a généré 13,4 milliards de dollars de FCF, y compris ses dépenses en capital.

Par rapport à sa capitalisation boursière de 97 milliards de dollars, l’action CVS a un rendement FCF très élevé de 13,8%. (Cela se voit en divisant ses 13,4 milliards de dollars FCF par la valeur marchande de 97,3 milliards de dollars.)

Par conséquent, cela signifie que l’action CVS vaut désormais 108,56 $ par action, soit 46% de plus. Ceci est calculé en prenant le FCF de CVS de 13,428 milliards de dollars et en le divisant par 9,4%, la médiane de ses pairs.

Vous pouvez voir les métriques de valeur des pairs de CVS dans le tableau que j’ai préparé ci-dessus. En fait, CVS a des caractéristiques similaires à la médiane des pairs, sauf qu’il a un rendement de dividende plus faible et un rendement FCF plus élevé.

Par conséquent, si nous devions calculer l’objectif de prix pour CVS en utilisant chacune de ces mesures, nous en déduisons un objectif de prix de 80,34 $ par action. Vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous.

Par exemple, en prenant le dividende par action de CVS de 2,00 $ et en le divisant par le rendement médian de 3,2%, l’objectif de prix est inférieur à 62,76 $. Cependant, cela suppose que CVS n’augmente pas son dividende, ce qu’elle est susceptible de faire. La moyenne de ces quatre mesures implique que l’action CVS vaut environ 7,8% de plus.

Que faire avec CVS ​​Stock

Je ne suis pas le seul analyste à penser que CVS est sous-évalué. En fait, si quoi que ce soit, je suis trop conservateur. Par exemple, TipRanks.com indique que 14 analystes ont rédigé des actions CVS au cours des 3 derniers mois. Leurs objectifs de prix indiquent en moyenne que l’action CVS vaut 89,30 $, soit 20% de plus qu’aujourd’hui.

Il en va de même pour Marketbeat, un autre site agrégé analysant les rapports de Wall Street. L’état que le prix cible de consensus parmi 16 analystes pour CVS est 82,08 $, soit 10% au-dessus du prix d’aujourd’hui. De même, Yahoo! Finance rapporte que 24 analystes estiment que l’action vaut 86,09 $, soit 15,6% au-dessus du prix d’aujourd’hui. La moyenne de ces trois sites d’agrégation est de 85,82 $, soit 15,2% de plus.

Par conséquent, prenez mon estimation lowball de 80,34 $ avec un grain de sel. La plupart des autres analystes pensent qu’il vaut 85,82 $. Quoi qu’il en soit, l’action CVS semble avoir une bonne valeur ici pour la plupart des investisseurs.

