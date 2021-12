L’action d’Alonso qui lui a valu un prix FIA

17/12/2021 à 17h50 CET

Bien que Max Verstappen ait été le protagoniste principal du Gala FIA organisé à Paris ce jeudi soir, Fernando Alonso il avait aussi sa part de gloire. Et est-ce sa défense sur Lewis Hamilton au Grand Prix de Hongrie, il a été reconnu comme « Meilleure action sportive de l’année ».

Le prix à Alonso, sur la base du résultat du vote des fans, il a surclassé les deux autres manœuvres finalistes : la sortie spectaculaire de Johan Kristofferson dans le World Rallycross et le Saut de 68 mètres d’Adrien Fourmaux en championnat du monde des rallyes.

« Le prix Action de l’année célèbre les moments les plus spectaculaires de la dernière année de course et est le seul prix de la nuit voté par les fans de course du monde entier. En 2021, les fans ont privilégié le pilote alpin et champion du monde Fernando Alonso. L’Espagnol a reçu une reconnaissance pour sa bataille avec Lewis Hamilton dans le Grand Prix de Hongrie », a indiqué le communiqué de la FIA.

🏆 # FIAPrizeGiving2021 – Le prix #FIAActionoftheYear, voté par les fans de sport automobile via les réseaux sociaux, célèbre les actions les plus spectaculaires des championnats FIA tout au long de l’année. Merci pour ce moment inoubliable @alo_official @ F1 🇪🇸 pic.twitter.com/CrZlVq2wEr – FIA (@fia) 16 décembre 2021

Alonso n’a pas pu assister au gala, car ce week-end il participe à un test de karting à Dubaï, mais il a envoyé un message vidéo de remerciement : « Bonjour tout le monde ! Désolé de ne pas pouvoir être là avec vous, mais merci beaucoup pour le Ce fut une bataille très intense, donc je suis heureux que les fans l’aient aimé autant que nous l’avons aimé sur la piste. A très bientôt. Bonne soirée », a-t-il déclaré.

L’action en question était la défense qu’Alonso a faite contre Hamilton au Hungaroring et qui a fini par valoir Alpine et son coéquipier Esteban Ocon la seule victoire de la saison pour l’équipe. Garde en tête que Ferdinand, portant des pneus durs usés, a réussi à freiner Hamilton, qui était 2 secondes plus rapide par tour avec de nouveaux pneus moyens sur sa Mercedes.