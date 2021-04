L’action de Bombay Oxygen Investments grimpe de 133% en un mois alors que les investisseurs confondent NBFC avec un producteur d’oxygène

Bombay Oxygen Investments, une société financière non bancaire sans dépôt, a une capitalisation boursière de Rs 350 crore.

Le cours de l’action de Bombay Oxygen Investments a grimpé en flèche de 133% en moins d’un mois, alors que le pays était aux prises avec une augmentation soudaine de la demande d’oxygène. Les investisseurs ont acheté avec ferveur des actions de sociétés liées à la production d’oxygène, constatant une augmentation des revenus alors que les cas de covid-19 continuaient de monter en flèche en Inde. Cependant, Bombay Oxygen Investment, l’un des principaux bénéficiaires de la tendance, n’est plus dans le secteur de la production d’oxygène, mais plutôt une société financière non bancaire (NBFC). Le cours de l’action de Bombay Oxygen Investments a glissé de 5% mardi pour se négocier à Rs 23 346 chacun alors que les investisseurs se rendaient compte de la dure réalité.

Bombay Oxygen Investments, une société financière non bancaire sans dépôt, a une capitalisation boursière de Rs 350 crore. Auparavant, la société était connue sous le nom de Bombay Oxygen Corporation, mais le nom a été changé au troisième trimestre de l’exercice 2019. Sur le site Web de la société, la société déclare que son activité principale était la fabrication et la fourniture de gaz industriels jusqu’en août 2019, après quoi le même a été interrompu. “La Société détient des investissements financiers substantiels sous forme d’actions, de fonds communs de placement et d’autres titres financiers et les revenus de ces investissements financiers sont la source de revenus de la Société”, a déclaré Bombay Oxygen.

Le cours de l’action de Bombay Oxygen Investment se négociait à plat depuis le début de l’année jusqu’au 25 mars. L’action cotait Rs 10 000 le 25 mars et depuis lors a commencé à galoper plus haut pour atteindre un plus haut de 52 semaines de Rs 25 500 plus tôt mardi.

Sentant le mouvement inhabituel du cours de l’action de Bombay Oxygen Investments, BSE a demandé des éclaircissements à la société le 8 avril. Bombay Oxygen Investments avait alors déclaré aux bourses et informé les investisseurs que l’évolution du cours de l’action de la société était dictée par le marché. et la société n’était en aucun cas liée à un quelconque mouvement des prix. Bien que le cours de l’action ait connu une légère correction après que l’ESB ait demandé des éclaircissements à la société, cela ne semble pas avoir dérangé les investisseurs qui, depuis lors, ont contribué à la flambée des actions de 27%.

Pendant ce temps, d’autres entreprises qui étaient dans le secteur de la production d’oxygène continuent de voir une forte traction sur les bourses. Les cours des actions de National Oxygen, Bhagwati Oxygen, Linde India et Gagan Gases ont augmenté dans le vert.

