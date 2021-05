L’action de Burger King India recule de plus de 7 pc après les bénéfices

Burger King India Ltd a annoncé mercredi une perte nette consolidée de Rs 25,94 crore pour le quatrième trimestre clos en mars 2021.

Les actions de Burger King India Ltd ont diminué de plus de 7% jeudi après que la société ait annoncé une perte nette consolidée de Rs 25,94 crore pour le quatrième trimestre clos en mars 2021.

Le stock a chuté de 7,22 pour cent à Rs 145,05 sur l’ESB. Au NSE, il a chuté de 5,18 pour cent à Rs 148,20. Burger King India Ltd a annoncé mercredi une perte nette consolidée de Rs 25,94 crore pour le quatrième trimestre clos en mars 2021.

Il avait enregistré une perte nette de Rs 37,41 crore au cours du trimestre janvier-mars 2020, a déclaré la chaîne de restaurants à service rapide dans un dossier réglementaire.

Son revenu total au cours de la période janvier-mars 2021 s’élevait à 199,45 crore Rs, contre 192,95 crore Rs il y a un an. Les dépenses totales de Burger King India au cours du trimestre de mars 2021 s’élevaient à Rs 219,81 crore.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.