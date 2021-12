L’action de la SDC continue de baisser malgré les tendances des dépenses de consommation

De tous droits, SmileDirectClub (NASDAQ :SDC) les actionnaires devraient être heureux en ce moment. Après tout, Covid-19 a tenu de nombreuses personnes à l’écart des cabinets dentaires, créant l’opportunité parfaite pour une entreprise construite autour de la télédentisterie à distance. De plus, les consommateurs fatigués par la pandémie ont passé 2 ans à augmenter leurs dépenses en soins personnels. Améliorer leur sourire aurait dû être une évidence. Cependant, le stock de SDC a été en chute libre toute l’année.

Il se négociait à près de 19 $ après l’introduction en bourse de la société en septembre 2019. D’une manière ou d’une autre, les actions valent maintenant moins de 3 $. C’est une baisse de 85 % en un peu plus de deux ans.

Si vous entendez frapper à la porte, vous voudrez peut-être faire examiner vos oreilles. Malgré les événements et les tendances qui jouent en sa faveur, SmileDirectClub n’a pas réussi à en tirer parti de façon spectaculaire. Le stock de SDC est en baisse de 76% jusqu’à présent en 2021 – et l’année n’est pas encore tout à fait terminée.

Les tendances pandémiques auraient dû augmenter les chiffres de SmileDirectClub

Il y a eu des changements spectaculaires dans le comportement des consommateurs au cours des 2 dernières années à la suite de la pandémie. Pendant les étapes de verrouillage et pendant les périodes d’augmentation des cas, les gens sont restés à la maison. Ils se sont tournés vers les achats en ligne au lieu de s’aventurer dans les magasins.

Dans le même temps, beaucoup ont dépensé plus d’argent pour prendre soin d’eux-mêmes et se faire dorloter. Cela comprend l’augmentation des dépenses en soins de beauté et autres luxes personnels.

Lorsque certaines entreprises ont commencé à autoriser les employés à retourner au bureau plus tôt cette année, les dépenses consacrées au bien-être et aux soins personnels ont de nouveau augmenté. Les gens voulaient bien paraître et se sentir bien. Une enquête auprès des consommateurs américains publiée cet été a révélé que 50 % prévoyaient de dépenser davantage pour les « activités, services et traitements » d’autosoins au cours des six prochains mois.

Je regarde ces informations et suppose que SmileDirectClub aurait dû les tuer. Être loin des gens pendant des mois est l’occasion idéale de retravailler votre sourire. L’opération de télédentisterie de SmileDirectClub signifie que vous n’avez pas à vous rendre à plusieurs reprises chez un dentiste pour des ajustements. Les aligneurs de dents de l’entreprise correspondent parfaitement à la tendance du bien-être et des soins personnels, tout peut être fait à distance, et les consommateurs américains avaient des chèques de relance à dépenser pour des achats importants.

Au lieu de cela, SmileDirectClub a échoué. En mars, la société a publié ses résultats annuels pour l’exercice 2020. Le chiffre d’affaires annuel est passé de 706,5 millions de dollars en 2019 à 607,4 millions de dollars. À ce moment-là, le stock de SDC était en chute libre. La société a annoncé ses résultats du troisième trimestre 2021 en novembre et la situation ne s’était pas améliorée. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de 138 millions de dollars a baissé de 18,3 % en glissement annuel. Le bénéfice dilué par action de 23 cents a diminué de 109% en glissement annuel.

Qu’est-ce qui ne va pas ici et peut-il être corrigé ?

Dans cette publication des résultats du troisième trimestre, le PDG de SmileDirectClub a tenté de rejeter la faute sur les facteurs économiques qui ont réduit les dépenses de consommation. Il a écrit : « Nous sommes déçus de nos résultats du troisième trimestre entraînés par les vents contraires macroéconomiques qui influencent les dépenses de notre noyau démographique. »

Je suis plus enclin à suivre l’analyse du contributeur d’InvestorPlace, David Moadel. Il attribue une grande partie de la responsabilité des performances lamentables de SmileDirectClub à des dépenses incontrôlables.

Par exemple, au trimestre précédent, les dépenses de marketing de l’entreprise ont bondi de 178% en glissement annuel. Ces dépenses en roue libre ont également endetté l’entreprise. L’entreprise a essayé de résoudre les problèmes de dépenses, mais cela prendra du temps.

Bilan des actions SDC

Avec une faible note « F » dans mon Portfolio Grader et une année passée à déraper de jour en jour, l’action SDC n’est pas un bon candidat si vous cherchez à créer un portefeuille axé sur la croissance. Ce n’est pas comme si les consommateurs avaient cessé de dépenser et que la demande pour les aligneurs de SmileDirectClub allait soudainement augmenter. Ils ont été d’humeur à acheter tout au long de la pandémie.

En fait, l’un des principaux concurrents de l’entreprise a enregistré des ventes record – malgré la vente directe aux cabinets dentaires, ce qui aurait dû être un inconvénient avec les blocages et les mesures de distanciation sociale.

Si SmileDirectClub ne peut pas livrer dans ces circonstances, je ne vois pas de scénario où la situation s’améliore de sitôt.

Tous les analystes ne sont pas aussi convaincus que moi, mais ce titre perd rapidement son support. Parmi les analystes en investissement interrogés par CNN Business, la note consensuelle de SDC est « conserver ». Mais c’est un consensus très étroit, avec une seule recommandation « d’achat » parmi 12 analystes. Et ce ratio n’a cessé de diminuer toute l’année. En juin, il y avait six recommandations d’achat, tombant à trois en août, et maintenant un seul taureau SmileDirectClub.

Si vous êtes optimiste et que vous choisissez de voir l’implosion de l’action SDC comme une opportunité, alors son prix actuel – à quelques centimes seulement de son plus bas historique de 2,52 $ – pourrait être tentant. Quant à moi, je reste loin, et je vous suggère de faire de même.

