L’action de PLTR vaut 32% de plus en raison de son flux de trésorerie disponible jaillissant

Palantir (NYSE :PLTR) a annoncé des résultats exceptionnels le 11 mai pour le premier trimestre, montrant une croissance massive des revenus et des flux de trésorerie disponibles. J’ai prédit que Palantir, la société de logiciels pour la communauté du renseignement, deviendrait positif à la fin de l’année dernière. Maintenant, c’est devenu réalité. Le FCF de la société continuera d’augmenter avec la croissance des revenus. Et cela poussera le stock PLTR beaucoup plus haut.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Voici ce qui s’est passé.

Palantir a indiqué que les revenus ont augmenté de 49% pour atteindre 341 millions de dollars. Mais voici ce qui est étonnant. Les flux de trésorerie disponibles ajustés se sont élevés à 151 millions de dollars, en hausse de 441 millions de dollars d’un exercice à l’autre. Cela représente également une part très importante (44,3 %) du chiffre d’affaires.

En conséquence, nous pouvons utiliser cela pour valoriser l’entreprise à l’avenir.

Utiliser FCF pour valoriser Palantir

La marge FCF ajustée de 44,3 % peut être appliquée aux estimations des revenus de 2021 et 2021 pour obtenir des estimations FCF. Par exemple, les analystes interrogés par Seeking Alpha prévoient que les revenus seront de 1,48 milliard de dollars en 2021, en hausse de 35% par rapport à 1,093 milliard de dollars l’année dernière. Ainsi, en utilisant une marge de 40% (légèrement inférieure à celle du premier trimestre pour être prudent), le FCF ajusté atteindra 592 millions de dollars cette année.

Et comme les revenus devraient augmenter de 29% l’année prochaine pour atteindre 1,91 milliard de dollars, le FCF ajusté pourrait atteindre 764 millions de dollars d’ici la fin de 2022. Nous pouvons utiliser cela pour évaluer l’action PLTR.

Par exemple, en utilisant une mesure de rendement de 1% FCF, l’action PLTR vaut 76,4 milliards de dollars. Cela peut être vu en divisant 764 millions de dollars dans le FCF ajusté des prévisions 2022 par 1%. Cela représente un gain potentiel de 53,7% par rapport à la valeur marchande actuelle de 49,7 milliards de dollars de Palantir.

Une autre façon de valoriser l’action PLTR est d’utiliser un rendement de 1,5 % FCF. Cela donnerait à Palantir une valeur de 50,933 milliards de dollars et le prix cible de l’action PLTR serait 5% plus élevé à 27,85 $ par action.

Ainsi, en effet, Palantir vaut entre 5% et 53,9% de plus – appelons-le 29,5% de plus (environ un tiers). Cela signifie donc que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’action PLTR soit au moins 30% plus élevée au cours de la prochaine année, soit 34,34 $ par action. Cela est basé sur le point médian entre un rendement de 1% et 1,5% FCF. Mais il pourrait également valoir jusqu’à 53,9% de plus à 40,82 $ par action en utilisant un rendement de 1,0% FCF.

Que faire avec le stock PLTR

Les analystes ne sont pas d’accord avec moi. Par exemple, Yahoo! Finance rapporte que la moyenne des objectifs de prix de sept analystes est de 22,43 $, 15,5% en dessous du prix actuel. De plus, TipRanks.com rapporte que huit analystes ont un objectif moyen de 22 $, soit 17,1 % de moins que le prix du 24 juin. Marketbeat dit 20,75 $, soit 21,8 % de moins qu’aujourd’hui.

Ainsi, en moyenne, les analystes disent que le PLTR vaut 20 % de moins que le prix d’aujourd’hui. Mais mon point de vue est que l’action vaut au moins 29,5% de plus. Qui a raison?

Probabilité et rendements attendus

Comme vous pouvez le deviner en lisant mes articles, j’essaie d’être objectif à ce sujet en utilisant l’analyse de probabilité. Par exemple, j’assemble trois scénarios et les pondère différemment. J’évalue la possibilité que les analystes aient raison à 50 % et que j’aie raison à 30 %. Le troisième scénario pour 20 % implique un rendement basé sur le marché de, disons, 10 % au cours de l’année suivante. Les trois scénarios totalisent 100 % des résultats probables.

Voici donc comment cela fonctionne. Dans le premier scénario, l’attente moyenne des analystes d’une baisse de 20 % est multipliée par le poids de probabilité de 50 %. Cela produit un rendement attendu (ER) de -10% (c’est-à-dire 0,50 x 0,2). Le deuxième scénario, où j’ai raison, est pondéré à 30 %. Cela se traduit par un RE de +8,85 % (c’est-à-dire 0,30 x 0,295). Le troisième scénario aboutit à un ER de +2,0 %. Par conséquent, le RE total s’élève à 1,1 % (c’est-à-dire 8,85 % + 2 % -9,75 %).

Cela signifie que même s’il y a 50 % de chances que les analystes aient raison, il y a toujours un rendement attendu positif pour l’action. Palantir serait sous-évalué d’au moins 1,1%. Mais j’ai également montré que l’action PLTR pouvait valoir jusqu’à 54% de plus à 40,82 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

