L’action d’IBM vaut jusqu’à 44% de plus sur la base de son énorme flux de trésorerie disponible

IBM (NYSE :IBM) publiera ses résultats du deuxième trimestre le 19 juillet. Attendez-vous à ce que le titre augmente s’il produit des bénéfices comme ceux du premier trimestre. J’ai écrit à ce sujet le mois dernier et j’ai estimé que les actions d’IBM valaient 25 % de plus, soit 183 $ par action.

Source : shutterstock.com/LCV

Au 14 juillet, l’action IBM s’élevait à 139,82 $ par action, mon analyse est donc toujours valable. En fait, j’ai maintenant révisé mon objectif de hausse à 44 % plus élevé, soit 201,76 $ par action.

Tout cela, bien sûr, est basé sur l’excellente génération de flux de trésorerie disponibles (FCF) de la société de logiciels au dernier trimestre. Au premier trimestre, IBM a généré 2,153 milliards de dollars de cash-flow libre ajusté sur un chiffre d’affaires de 17,7 milliards de dollars. Cela signifie que sa marge FCF était relativement élevée à 12,4%.

Ajustement de la valeur cible d’IBM

À l’heure actuelle, les analystes suivis de Seeking Alpha s’attendent à ce que le chiffre d’affaires d’IBM en 2022 atteigne 75,38 milliards de dollars. Si nous utilisons la métrique de marge de 12,4% FCF du premier trimestre, IBM pourrait produire 9,347 milliards de dollars en FCF. Appelons cela 9,5 milliards de dollars par souci de simplicité.

Comme je l’ai montré dans mon dernier article, le rendement FCF de ses pairs est en moyenne d’environ 5,25%. Cela signifie que si nous divisons la prévision 2022 FCF de 9,5 milliards de dollars par 5,25 %, la capitalisation boursière cible pourrait être de 180,952 milliards de dollars.

C’est 55,6 milliards de dollars de plus, soit 44,3 % de plus, que sa capitalisation boursière actuelle de 125,34 milliards de dollars. Ainsi, la hausse des actions IBM est de 44,3 % de plus, soit 201,76 $ par action (c’est-à-dire 1,443 $ fois le prix de 139,82 $ le 14 juillet).

Même s’il faut deux ans pour que les actions d’IBM atteignent ce niveau, l’augmentation représente un rendement composé annualisé décent de 20,1% pour les deux années.

Ce que pensent les analystes d’IBM Stock

La plupart des analystes sont enthousiasmés par l’énorme croissance d’IBM dans le cloud computing. Les revenus d’IBM n’ont augmenté que de 1% pour le trimestre, mais ses revenus basés sur le cloud ont augmenté de 21% (un peu moins après ajustements.)

De plus, les revenus cloud des 12 derniers mois (TTM) de la société ont augmenté de 19 % et les revenus Red Hat d’IBM ont augmenté de 17 % au cours du trimestre. La plupart des analystes s’attendent à ce que ces tendances se poursuivent au deuxième trimestre et au-delà. La société s’attend à ce que le cloud computing soit une opportunité de marché de 1 000 milliards de dollars, selon ..

En général, les analystes ne sont pas aussi positifs que moi sur les actions IBM. TipRanks.com rapporte que 8 analystes de Wall Street ont écrit sur le titre au cours des 3 derniers mois. Leur objectif de cours moyen est de 151,75 $, ce qui représente une hausse de seulement 8,5 % par rapport au prix d’hier. Il en est de même pour Yahoo! Finance, où le prix cible moyen est de 144.12 $, soit seulement 3% de plus. En d’autres termes, ils ne croient pas aux actions IBM.

Que faire avec IBM Stock

Je me demande ce que diront ces analystes quand IBM se scindera en deux sociétés d’ici la fin de cette année. Sur la base de la proposition de spin-off, IBM lui-même se concentrera sur le cloud computing après la scission. Son activité de services hérités se séparera en une société appelée Kyndryl, qui sera basée à New York. Le spin-off permettra à IBM de se concentrer sur ses activités de cloud computing à croissance rapide.

Dans ces situations, j’utilise généralement une matrice de probabilité pour estimer la valeur future d’une action.

Par exemple, disons qu’il y a 40 % de chances que les analystes aient raison et que l’action IBM enregistre des rendements de 5 %. Cela produit un maigre rendement attendu (RE) de 2%.

Ensuite, supposons qu’il y ait 40% de chances que l’action IBM augmente de 44%. Cela produit un RE de 17,6 %.

Enfin, disons qu’IBM réalise un retour sur le marché de 10 %. Après déduction des chances des deux autres résultats, il y a 20% de chances que cela se produise. L’ER dans ce troisième scénario est également de 2 %.

L’addition des RE de ces trois scénarios conduit à l’équation suivante : 2 % (analystes) plus 17,6 % (merlu) plus 2 % (rendement du marché) équivaut à 21,6 %. Sur la base de ce calcul, l’ER est de 21,6% pour les actions IBM au cours de la prochaine année. C’est également proche du rendement composé annualisé de 20,1 % que j’ai calculé en utilisant la hausse de 44,3 % d’IBM sur deux ans.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com