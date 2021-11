Holding diversifiée Ault (NYSE :DPW) est de bonne humeur ce matin après qu’une de ses filiales a annoncé son intention d’obtenir « pas moins de 20 000 Bitcoin (CCC :BTC-USD) mineurs. En conséquence, l’action DPW est en hausse de 19% dans la matinée alors que les marchés sont enthousiasmés par le taux de hachage d’Ault.

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Selon un rapport publié hier, BitNile, une société de technologie financière émergente détenue par Ault, a conclu des accords avec Technologies Bitmain d’acheter 16 000 mineurs de Bitcoin dans le cadre de son quota de 20 000 mineurs déclaré. En conséquence, le taux de hachage de BitNile passera à 2,16 exahash par seconde.

Un « hash » est un code alphanumérique de longueur standard, utilisé comme une sorte de conduit dans les transactions liées à la cryptographie. Les mineurs produisent de nouveaux hachages en modifiant une seule valeur du code, ajoutant ainsi un bloc à la chaîne. De plus, le processus est gourmand en temps et en électricité et a tendance à devenir plus élaboré au fur et à mesure que l’on avance dans la chaîne.

En tant que tels, les mineurs sont en fait de puissants processeurs. Ces processeurs sont capables de tester rapidement des millions de hachages pour en trouver un nouveau à ajouter à la blockchain Bitcoin.

Alors, que signifie le boom du Bitcoin pour les actions DPW ?

Les attentes actuelles sont que BitNile recevra les 16 000 mineurs nouvellement achetés entre mars et septembre de l’année prochaine. Par conséquent, l’exploitation minière Bitcoin de BitNile devrait générer un revenu brut annualisé pouvant atteindre 320 millions de dollars. Ceci est basé sur une valeur BTC attendue de 60 000 $ et 65 000 $.

Le président exécutif d’Ault, Milton Todd Ault, III, a commenté l’accord :

« Ault Global est heureux d’annoncer l’extension de son partenariat solide avec BITMAIN, le leader mondial de l’extraction et de la technologie de crypto-monnaie. Ces nouveaux bons de commande continuent de démontrer notre engagement envers nos initiatives stratégiques visant à devenir l’une des 10 premières sociétés minières Bitcoin cotées en bourse et à construire l’une des opérations minières Bitcoin les plus efficaces de l’industrie. Nous réaffirmons notre conviction que l’exploitation minière de Bitcoin est un pilier fondamental de l’écosystème de la monnaie numérique, et nous avons l’intention d’être un contributeur clé pour aider à construire un avenir économique sans frontières, décentralisé et respectueux de l’environnement.

Cette décision éclipsera probablement complètement le résultat net actuel de BitNile. Sur la base de sa production minière actuelle, Bitnile rapporte environ 14 à 15 millions de dollars par an grâce à l’exploitation minière. C’est loin des plus de 300 millions de dollars de revenus bruts jugés possibles avec la nouvelle capacité minière. Ault a déjà vendu environ 200 millions de dollars d’actions ordinaires dans le but déclaré de financer l’achat des mineurs.

Et les marchés n’en ont pas manqué. Mis à part le boom du stock de mèmes de février, Ault a été relativement stable cette année. Cette nouvelle récente vient avec une entreprise opportune. Une autre filiale d’Ault, TurnOnGreen, a annoncé le mois dernier le lancement de son premier chargeur de véhicule électrique (VE) résidentiel. Ault envisage une croissance à long terme grâce à ces déménagements.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.