L’action du groupe Zillow chute de 10% après que la société a annoncé qu’elle cesserait d’acheter des maisons supplémentaires cette année

(Image Zillow)

Le groupe Zillow a annoncé lundi qu’il ne signerait aucun nouveau contrat d’achat de logements via son service d’achat et de vente de logements pour le reste de l’année en raison d’un « arriéré de rénovations et de contraintes de capacité opérationnelle ». La nouvelle a fait chuter les actions de Zillow de plus de 10 %.

Zillow continuera à acheter des maisons sous contrat via les offres Zillow en 2021.

« Nous opérons dans une économie limitée par la main-d’œuvre et l’offre au sein d’un marché immobilier concurrentiel, en particulier dans la construction, la rénovation et la fermeture d’espaces », a déclaré Jeremy Wacksman, directeur de l’exploitation de Zillow, dans un communiqué. «Nous n’avons pas été exemptés de ces problèmes de marché et de capacité et nous avons maintenant un arriéré opérationnel pour les rénovations et les fermetures. La suspension des nouveaux contrats nous permettra de nous concentrer sur les vendeurs déjà sous contrat avec nous et sur notre inventaire de maisons actuel. »

Zillow Offers est le service « iBuyer » de l’entreprise qui vise à numériser l’expérience d’achat d’une maison du début à la fin. Il est en concurrence avec d’autres services iBuyer d’Opendoor, OfferPad, Redfin, entre autres. La pandémie a contribué à stimuler une frénésie d’iBuying avec l’accélération de l’adoption numérique telle que les visites virtuelles, a rapporté le Wall Street Journal.

Zillow a acheté 3 805 logements au deuxième trimestre de cette année, soit plus du double de ce qu’il a acheté au premier trimestre. Il a terminé le deuxième trimestre avec 3 142 logements en inventaire.

À titre de comparaison, Opendoor a acheté environ 8 500 logements au deuxième trimestre.

Zillow Offers est en ligne sur 25 marchés ; Opendoor est actif en 44.

Le segment de l’achat de maisons de Zillow a généré 772 millions de dollars de revenus au deuxième trimestre, en hausse de 70 % en glissement annuel, et représentait plus de la moitié des revenus totaux de Zillow. Le segment des maisons a affiché une perte ajustée de 29 millions de dollars, contre 60 millions de dollars.

Après que son action ait grimpé en flèche pendant le boom du logement provoqué par la pandémie, les actions de Zillow ont chuté de plus de 30% cette année. Le marché immobilier a montré des signes de ralentissement ces derniers mois.

Le Journal a rapporté lundi une histoire avec le titre « Zillow est dominé à son propre jeu », notant que la pause des offres Zillow peut être un cas de mauvaise planification.

« Laissez à une entreprise technologique le soin de développer un algorithme pour prédire les valeurs d’une maison, mais gérez mal l’aspect humain de son entreprise », a écrit la journaliste du WSJ, Laura Forman.