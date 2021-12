L’action du lendemain de Noël voit l’hôte de Norwich Arsenal et Aston Villa affronter Chelsea sur talkSPORT, Tottenham v Crystal Palace se dérouler comme prévu, Man City et West Ham à venir également

Le Boxing Day est à nos portes et nous sommes prêts pour une journée exceptionnelle d’action en Premier League.

Malheureusement, l’augmentation des cas de Covid a vu trois matchs de haut niveau annulés aujourd’hui, mais il reste encore beaucoup de football à venir.

Norwich prend Arsenal, Manchester City affronte Leicester et Aston Villa accueille Chelsea dans le choix des matchs.

Tottenham v Crystal Palace était dans le doute majeur mais se déroulera comme prévu.

talkSPORT vous apportera les dernières nouvelles, actions et réactions tout au long de la journée.

Matchs de Premier League le lendemain de Noël 2021

Liverpool v Leeds – REPORTÉWolves v Watford – REPORTÉBurnley v Everton – REPORTÉMan City v Leicester City – 15h00, Etihad StadiumNorwich City v Arsenal – 15h00, Carrow Road – talkSPORT 2 EXCLUSIFTottenham contre Crystal Palace – 15h00, Tottenham Hotspur StadiumWest Ham contre Southampton – 15h00, London StadiumAston Villa contre Chelsea – 17h30, Villa Park – talkSPORT EXCLUSIFBrighton contre Brentford – 20h00, stade Amex