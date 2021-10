L’action du tac au tac de l’Inde contre le Royaume-Uni ! Tous les passagers britanniques devront suivre les nouvelles règles de test Covid

in

L’Inde a décidé vendredi d’imposer la réciprocité aux ressortissants britanniques arrivant en Inde en provenance de ce pays. Des sources ont confirmé à Financial Express Online que la nouvelle réglementation entrera en vigueur à partir du 4 octobre 2021. Comme indiqué précédemment, le ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla avait déclaré aux médias le mois dernier que l’Inde prendrait des mesures réciproques concernant les voyageurs en provenance de ce pays. .

Quelles sont les nouvelles réglementations ?

À partir du lundi 4 octobre 2021, tous les ressortissants britanniques en provenance de ce pays, quel que soit leur statut vaccinal, devront suivre les réglementations, qui incluent : Test pré-départ Covid-19 RT-PCR qui doit être effectué dans les 72 heures avant le voyage.

A leur arrivée à l’aéroport, ils doivent passer le test Covid-19 RT-PCR à l’aéroport.

Cela sera suivi d’un autre test Covid-19 RT-PCR à faire le jour 8 après l’arrivée ?

Selon des sources, pendant dix jours après leur arrivée en Inde, ils devront suivre une quarantaine obligatoire à domicile ou à l’adresse de destination.

Qui mettra en œuvre les nouvelles réglementations ?

Selon des sources, ces nouvelles réglementations seront mises en œuvre par les autorités du MOH&FW et du MOCA.

Pourquoi est-ce important?

Le gouvernement britannique du Royaume-Uni avait auparavant refusé d’accepter tous les voyageurs indiens vaccinés avec l’AstraZeneca Covishield. Après plusieurs séries de pourparlers entre les responsables des deux parties, le gouvernement britannique a inclus l’AstraZeneca Covishiled dans la liste des vaccins reconnus par ce pays.

Cependant, cela n’a pas résolu le problème. Une nouvelle controverse a éclaté lorsque le gouvernement de ce pays a refusé d’accepter le certificat CoWIN délivré aux voyageurs indiens vaccinés.

Ils ont tous été contraints de se mettre en quarantaine obligatoire à leur arrivée dans ce pays, qui s’est d’abord limitée aux hôtels désignés, puis le gouvernement a autorisé les passagers à rester en quarantaine chez eux pendant 10 jours.

Bien que l’Inde ait été retirée de la « Liste rouge » à la « Liste orange », qui a permis aux passagers indiens d’être exemptés d’une quarantaine obligatoire de 10 jours à l’hôtel, ils ont toutefois dû mettre en quarantaine à domicile ou à un endroit désigné. Les règles britanniques avaient exempté les passagers vaccinés au Royaume-Uni ou en Europe de la quarantaine à domicile.

Vaccins à la certification

Comme indiqué précédemment, les responsables des deux pays sont en pourparlers pour régler les problèmes liés aux certificats de vaccins numériques délivrés aux voyageurs.

Dans l’avis aux voyageurs mis à jour par le gouvernement britannique, les formulations d’AstraZeneca Covishield, Moderna Takeda et AstraZeneca Vaxzevria ont été approuvées en tant que vaccins.

Cependant, selon leur avis du 4 octobre, tous les étudiants indiens et voyageurs indiens se rendant au Royaume-Uni devront passer dix jours en quarantaine obligatoire et devront être testés dans ce pays. Ils doivent subir des tests trois jours avant de s’envoler pour le Royaume-Uni et doivent également réserver à l’avance les tests COVID dans ce pays à l’aéroport.

