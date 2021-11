L’action d’Universal Music Group atteint un record en fin de journée dans un contexte de croissance des revenus

L’action Universal Music Group (AMS : UMG) a bondi de 3,34 % au cours de la séance d’aujourd’hui et a terminé à un record de 25,86 € (29,88 $ au taux de change actuel) par action à la fermeture du marché.

La valeur en fin de journée record de l’action d’Universal Music Group est arrivée environ six semaines après que Vivendi a officiellement inscrit les trois grands labels sur l’Euronext Amsterdam. De plus, le cours par action d’aujourd’hui a élevé la capitalisation boursière d’UMG à environ 47,68 milliards d’euros (55,09 milliards de dollars) et pourrait permettre aux actions du label leader de dépasser 26,45 € / 30,56 $ chacune, ce qu’elles ont brièvement atteint lors du premier jour de négociation de la société.

Comme pour tout mouvement de marché, il est difficile d’identifier la ou les raisons précises de l’ascension de l’action Universal Music Group. Mais il convient de mentionner d’emblée qu’Universal Music, Sony Music et Warner Music – ainsi que plusieurs autres sociétés de l’industrie de la musique – ont continué d’afficher des hausses de revenus à deux chiffres d’une année sur l’autre dans leurs derniers rapports sur les bénéfices.

La semaine dernière, UMG, dans sa première analyse des performances post-IPO, a enregistré une augmentation de 16,1% de son chiffre d’affaires en glissement annuel, par exemple, les revenus du troisième trimestre 2021 ayant dépassé 2,15 milliards d’euros (2,48 milliards de dollars). Et avec des gains de revenus à deux chiffres en glissement annuel à son actif pour la même période de trois mois, Warner Music – qui a atteint un record de valeur boursière immédiatement après l’introduction en bourse d’UMG – a discrètement connu une augmentation du cours de l’action de 32,38% depuis le début de 2021 et un étonnant 80,31 pour cent sautent du même point en 2020.

Ensuite, au milieu de ces gains de revenus à deux chiffres ainsi que des clôtures de records pour le S&P 500 et le NASDAQ qui pourraient être à l’origine des tendances sur les marchés internationaux, Universal Music Group a réalisé ces dernières semaines plusieurs pièces remarquables. En termes d’accords avec les créateurs, UMG a signé BTS, le pilier de la K-pop, conclu un « partenariat mondial » avec Andrea Bocelli, conclu une « alliance stratégique mondiale » avec Aerosmith et, via UMPG, finalisé un accord d’édition avec Lionel Richie.

Côté expansion, Universal Music a continué à renforcer sa présence en Chine (tant au niveau des opérations d’enregistrement que d’édition) et en Afrique. Le dernier développement sur ce dernier front – UMG a pris d’autres mesures en 2021 pour accroître sa présence sur le continent de plus de 1,2 milliard d’habitants – est arrivé sous la forme d’un partenariat « exclusif » avec l’auteur-compositeur-interprète sénégalais Youssou N’Dour et ses éditions. entreprise.

L’industrie de la musique en Afrique se développe rapidement, et dans l’un des nombreux témoignages de cette expansion continue, Believe, basée à Paris, a récemment signalé une augmentation de 58 % de ses revenus en glissement annuel en Asie-Pacifique et en Afrique.

Enfin, Universal Music a lancé des labels avec Tomorrowland, Anderson .Paak et le compositeur Jatinder Shah (en se concentrant sur la musique punjabi), en plus de déployer Imperial Music axé sur l’indie via Republic Records. Et le label major a révélé aujourd’hui qu’il travaillait avec l’agence BTS Hybe pour essayer de créer un groupe de filles K-pop basé aux États-Unis.