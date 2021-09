L’action d’Universal Music Group monte en flèche le premier jour de cotation en bourse

L’action Universal Music Group a bondi de plus de 35% au-dessus de son prix de référence après son arrivée sur Euronext Amsterdam aujourd’hui.

Le premier jour de cotation de l’action Universal Music Group sur Euronext Amsterdam est officiellement terminé. Voici comment les actions de la maison de disques Big Three se sont comportées avec les investisseurs.

Le conglomérat français Vivendi a fixé un prix de référence de 18,50 € (21,69 $ au taux de change actuel) pour les actions d’Universal Music Group, et les actions ont grimpé jusqu’à 43 % au-delà du chiffre, pour atteindre un sommet de 26,45 € (31 $) pièce. Et tandis que l’activité de négociation s’est rapidement refroidie – avec des actions plongeant aussi bas que 24,25 € (28,43 $) vers 11 heures locales – l’action UMG est restée bien au-dessus du prix de référence susmentionné, finissant la journée à 25,10 € (29,42 $) par action, juste en dessous du 25,25 € (29,61 $) prix d’ouverture.

La valeur en fin de journée correspond à une capitalisation boursière de 45,51 milliards d’euros (53,34 milliards de dollars) pour le label Big Three – sensiblement au-dessus de la valorisation à laquelle Vivendi a vendu 20 % d’UMG à Tencent (pour 6 milliards d’euros et 7,03 milliards de dollars actuellement) et 10 pour cent à Pershing Square de William Ackman (pour 3,95 milliards de dollars). De plus, en tenant compte des spécificités de l’actionnariat d’UMG post-IPO divulguées par Vivendi, les quelque 181,32 millions d’actions de Pershing valent environ 5,33 milliards de dollars, contre 10,67 milliards de dollars pour les 20 % d’intérêt de Tencent et 9,61 milliards de dollars pour les 326,51 millions d’actions de Bolloré.

L’introduction en bourse d’Universal Music Group est arrivée dans la foulée d’une croissance à deux chiffres de l’industrie de la musique enregistrée aux États-Unis au cours du premier semestre 2021, selon la RIAA. Universal Music Group lui-même a augmenté ses revenus de 38 % en glissement annuel au cours de la même période, contre une amélioration des revenus en glissement annuel d’environ 710 millions de dollars en avril, mai et juin pour Sony Music Entertainment et une augmentation des revenus en glissement annuel de 33 % pour Warner Music Group.

Sur ce dernier front – et dans un témoignage possible de la confiance des investisseurs dans les perspectives financières à long terme de l’industrie de la musique – les actions de Warner Music Group ont tranquillement atteint un autre prix record ce matin, 45,57 $ pièce. Le chiffre représente un bond de plus de 15 $ par action depuis que le label appartenant à Access Industries est revenu sur le marché public l’été dernier, et au moment de la rédaction de cet article, WMG était en hausse de plus de 9,7% par rapport à la clôture d’hier, à 44,19 $ par action.

Vivendi devrait détenir un peu plus de 10 % d’Universal Music Group pendant au moins deux ans, et le conglomérat français a confirmé aujourd’hui qu’il commencera la distribution en nature des actions UMG aux investisseurs de Vivendi “comme prévu sur la base d’un UMG. pour chaque action éligible Vivendi détenue.

L’action Vivendi (VIV sur Euronext Paris) s’est fortement dépréciée après la scission d’Universal Music Group, pour un cours par action actuel de 10,30 € (12,07 $).

