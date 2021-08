L’action DUOL chutera à mesure que sa croissance ralentit et que la valorisation est trop élevée

in

Duolingo (NASDAQ :DUOL) a annoncé d’excellents résultats au deuxième trimestre le 11 août, essentiellement sur une vague de croissance de l’apprentissage des langues. La société vient de devenir publique le 26 juillet, levant environ 406,2 millions de dollars à 102 $ par action, selon son prospectus. (Cela s’ajoute aux 114,6 millions de dollars qu’il détenait déjà, ce qui lui donne un total de 520,8 millions de dollars en espèces). Le problème est que l’action DUOL est maintenant probablement surévaluée, étant donné que sa valeur marchande était de 4,72 milliards de dollars, au 19 août, à 126,16 $ par action.

Source : DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Je peux le dire car nous savons maintenant combien d’actions Duolingo a en circulation. La société a rapporté le 12 août dans son 10-Q, son nombre total d’actions était de 37,418 millions d’actions (ce qui était supérieur aux actions indiquées dans le prospectus).

De plus, étant donné que son chiffre d’affaires trimestriel n’était que de 59 millions de dollars, cela place l’action à un rapport prix/vente (P/S) et EV/EBITDA élevés. Il n’y a pas encore d’analystes couvrant le titre, alors approfondissons la question et faisons nos propres calculs.

Ce que Duolingo vaut probablement

Duolingo a un modèle commercial « freemium » avec son application d’apprentissage des langues. Seuls 4% de ses utilisateurs souscrivent réellement au plan d’abonnement mensuel ou annuel de l’entreprise. De plus, il gagne une petite somme d’argent grâce à la publicité et aux commissions sur les tests d’anglais.

Au dernier trimestre, il a réalisé un chiffre d’affaires de 58,8 millions de dollars. C’était 47 % de plus qu’au même trimestre de l’année dernière, mais seulement 6,2 % par rapport à son chiffre d’affaires du premier trimestre de 55,36 millions de dollars (voir le 10-Q). Si nous devions annualiser son chiffre au deuxième trimestre, cela équivaut à 235,2 millions de dollars. Cependant, cela suppose qu’il n’y aura pas de croissance pour le reste de l’année. Par conséquent, si nous devions supposer un taux de croissance trimestriel de 6% pour les deux prochains trimestres, les ventes de 2021 pourraient atteindre 242,56 millions de dollars. Ce chiffre est supérieur à la fourchette supérieure des propres prévisions de l’entreprise de 236 à 242 millions de dollars.

Par conséquent, vous pouvez voir que le multiple P/S pour l’action DUO pour 2021 est 19,5 fois (c’est-à-dire 4,72 milliards de dollars/242,56 millions de dollars). C’est un multiple très élevé. Supposons que les revenus augmenteront de 50 % (c’est-à-dire 242,56 millions de dollars/ventes de 161,7 millions de dollars en 2020). Cela signifie que le multiple P/S à terme sera 13 fois (c’est-à-dire 4,72 milliards de dollars/363,8 millions de dollars).

Ajuster la prévision

Mais, il n’est pas réaliste de supposer une croissance de 50 % pour 2022. Par exemple, sa croissance trimestrielle de 6,2 % au deuxième trimestre n’implique qu’une croissance annuelle de 27,2 %. Cela ne représente qu’un peu plus de la moitié de la croissance de 50 %. En conséquence, l’utilisation de 27,2 % porte la prévision 2022 à 308,53 millions de dollars. Cela signifie que sa métrique P/S est plus élevée à 15,3 fois.

Le problème est que c’est probablement au moins 50 à 75 % plus élevé qu’il ne devrait l’être. De plus, il ne gagnera pas d’argent en 2022.

Par exemple, au deuxième trimestre, Duolingo a fait du bon travail en gagnant de l’argent. Apparemment, malgré une perte de revenu nette de 176 000 $ au deuxième trimestre, Duolingo avait un BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 3,7 millions de dollars.

Cependant, la société a déclaré dans sa section sur les perspectives que l’adj. L’EBITDA deviendra négatif d’ici la fin de 2021 à moins 14 millions de dollars. Cela pourrait se produire si l’entreprise prévoit d’augmenter sa base de coûts maintenant qu’elle dispose de 520 millions de dollars en espèces en banque. Cela pourrait donc pousser sa valorisation encore plus bas. Je soupçonne que sur cette base, l’évaluation P/S ne devrait pas être plus de 10 fois.

Quelle est la valeur du stock DUOL

Cela signifie que sa valeur future ne devrait pas dépasser 3,085 milliards de dollars (c’est-à-dire 10 x 308,5 millions de dollars de ventes en 2022). Cela représente 65,36 % de sa valeur marchande de 4,872 milliards de dollars. Cela implique une baisse de 34,64 % de l’action.

En d’autres termes, l’action DUOL ne vaut pas plus de 82,46 $ par action (c’est-à-dire 65,36 % x 126,16 $ par action au 19 août).

La plupart des investisseurs défensifs attendront que l’action chute à au moins 82,46 $ par action, soit 35% de moins. Ils devraient également attendre de voir si son prochain trimestre se traduira par une croissance QoQ supérieure à 6,2% et si l’entreprise a un adj positif. Performance des flux de trésorerie EBITDA.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.