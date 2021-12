L’action DWAC de Trump est toujours une opportunité intéressante au rez-de-chaussée

Les fans de la théorie politique de l’ancien président Donald Trump semblent avoir une excellente occasion de capitaliser sur Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) et le stock DWAC à l’heure actuelle. La société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) qui a rendu publique la plate-forme Truth Social de Trump a récemment chuté en dessous du seuil de 40 $. C’est le plus bas depuis l’annonce de la fusion le 20 octobre.

Source : Shutterstock

Lorsque les nouvelles de la fusion sont tombées pour la première fois, les actions de DWAC ont immédiatement grimpé de moins de 10 $, passant à 90 $ deux jours plus tard. Les actions SPAC ont progressivement diminué depuis lors, mais elles se négocient toujours bien au-dessus de ce prix initial de 10 $.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions DWAC et Truth Social pour aller de l’avant.

Stock DWAC : une allure cristalline

Pour commencer, il peut être préférable de jeter un coup d’œil sur le site Web de Truth Social. Le site se présente comme une « plate-forme de médias sociaux « Grande tente » qui encourage une conversation mondiale ouverte, libre et honnête sans discriminer contre l’idéologie politique ». Cette description est un coup de feu clair à Méta-plateformes (NASDAQ :FB) et Twitter (NYSE :TWTR), qui ont tous deux interdit Trump plus tôt cette année.

Pour ceux qui pensent que Meta et Twitter font preuve de discrimination sur la base de l’idéologie politique, l’action DWAC a clairement un certain attrait. Mais il y a aussi ceux qui croient que c’est vrai – moi y compris – mais qui n’aiment pas non plus la politique de Trump.

Où que vous vous trouviez dans ce spectre, il ne fait aucun doute que Trump a une énorme base de fans. Lorsque Twitter a définitivement interdit l’ancien président en janvier, son pseudo avait un peu moins de 89 millions de followers.

Ces adeptes rejoindront probablement Truth Social en masse. La plate-forme devrait bientôt subir son lancement en version bêta, bien que le lancement ait déjà été prévu (et manqué en) novembre par l’annonce de la fusion.

Néanmoins, ceux qui espèrent participer à la version bêta peuvent se rendre sur le site, qui sollicite les premiers utilisateurs et les ajoute à une liste d’attente d’invités. À la suite de ce lancement bêta, un premier déploiement du site Web est prévu au début de 2022.

Les investisseurs ont toutes les raisons de croire que ce lancement sera un succès. Pourquoi? Parce que Trump a déjà une base d’utilisateurs intégrée qui continue d’exiger ses publications. Le vide laissé par son interdiction de Twitter et de Facebook est toujours fort.

Ainsi, les utilisateurs afflueront probablement une fois le déploiement public effectué. C’est très bien pour déterminer la demande de stock DWAC et de Truth Social. Cependant, les investisseurs ont encore besoin de savoir à quoi ressemble la valorisation du DWAC.

L’évaluation et les obstacles potentiels

En ce qui concerne l’évaluation des actions DWAC, l’annonce de la fusion a noté ce qui suit :

« La transaction valorise Trump Media & Technology Group à une valeur d’entreprise initiale de 875 millions de dollars, avec un complément de prix potentiel de 825 millions de dollars en actions supplémentaires (à l’évaluation qui leur est attribuée) pour une valorisation cumulée pouvant aller jusqu’à 1,7 milliard de dollars en fonction de la performance. du cours de l’action après le regroupement d’entreprises.

DWAC détient actuellement une valorisation d’environ 1,6 milliard de dollars, telle que mesurée par la capitalisation boursière. Cette capitalisation boursière est basée sur un prix de l’ordre de 40 $. Ainsi, la différence de 100 millions de dollars entre 1,6 et 1,7 milliard de dollars suggère une marge de croissance.

Pourtant, il n’y a pas de méthodes concrètes pour évaluer les actions. Les analystes peuvent être inexacts même avec les noms les plus stables et les plus établis. Ainsi, l’action DWAC est encore plus difficile à évaluer.

Mis à part l’évaluation, la sénatrice Elizabeth Warren fait également pression pour que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ouvre une enquête sur l’accord SPAC lui-même. Les allégations sont que les deux parties ont eu des discussions privées sur une fusion qui « pourraient avoir commis des violations des valeurs mobilières […] dès le mois de mai.

Ces allégations ont été aplanies à la mi-novembre. Le stock de DWAC n’a cessé de diminuer depuis lors. Cependant, les allégations seront très difficiles à prouver.

Que faire avec le stock DWAC

En fin de compte, investir ou non dans des actions DWAC n’est pas seulement un jugement financier fondamental. C’est aussi une déclaration intrinsèquement politique et sociale.

Certains achèteront cette action en fonction de leur affiliation à la seule marque Trump. Mais d’autres qui n’aiment pas Trump peuvent toujours adhérer aussi. Je peux voir des arguments solides pour les deux côtés. Et si Trump nous a montré quelque chose, c’est qu’il ne devrait jamais être complètement décompté.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.