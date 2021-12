L’action en direct est annulée après une saison – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Spike Spiegel et le reste de l’équipe Bebop ne reviendront pas avec de nouvelles aventures. THR a révélé que le live-action Cowboy Bebop a été annulé par Netflix, trois semaines seulement après la première de la première saison.

Selon ses sources, le géant du streaming a décidé de ne pas renouveler Cowboy Bebop en mettant sur la balance : l’audience de la série et les coûts de production. Les données de Netflix indiquent que l’action en direct a accumulé près de 74 millions d’heures de visionnage dans le monde depuis ses débuts le 19 novembre ; cependant, les chiffres ont chuté de 59 % dans les deux semaines suivant le lancement.

Les médias américains ont également fait allusion au mauvais accueil que la production a eu auprès des critiques spécialisés et du grand public, avec un pourcentage d’approbation de 46% et 54% sur le site Rotten Tomatoes, respectivement. Cependant, Netflix est fier de prendre le risque avec des projets comme Cowboy Bobop et a d’autres productions de genre en développement.

L’adaptation en direct en 10 épisodes a été coproduite par Netflix et Tomorrow Studios, une société dérivée entre ITV Studios et le producteur Marty Adelstein (Prison Break). Il convient de noter que Tomorrow Studios est la même société de production qui travaille sur la série d’action en direct One Piece pour Netflix.

Source : CinéPremière