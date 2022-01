L’action EVGO semble encore plus attrayante après la vente

Les stocks de véhicules électriques ont connu des difficultés en 2021, mais je reste optimiste sur EVgo (NASDAQ :EVGO), qui possède et exploite un réseau de recharge rapide pour batteries de véhicules électriques aux États-Unis. Un certain nombre de partenariats majeurs et les récents résultats du troisième trimestre montrent que le secteur de la recharge de véhicules électriques progresse rapidement sur plusieurs fronts malgré la forte baisse du stock d’EVGO au cours des sept dernières semaines.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Dans ma chronique précédente sur EVgo, le 30 novembre, j’ai dit que les actions semblaient « largement sous-évaluées ». À cette époque, l’action EVGO se négociait juste en dessous de 13 $ après avoir chuté de 34% par rapport à son sommet de la mi-novembre. Depuis lors, les actions ont continué à lutter, plongeant brièvement sous les 9 $ cette semaine avant de rebondir. Pourtant, l’action EVGO se situe à environ 20% en dessous de ce qu’elle était lorsque mon article précédent a été publié. De ce fait, sa valorisation est devenue encore plus alléchante.

EVgo livre des résultats encourageants au troisième trimestre

Lorsque EVgo a publié ses résultats du troisième trimestre le 10 novembre, la société a surpris les analystes avec un bénéfice de 9 cents par action. Wall Street s’attendait à ce que la société enregistre une perte de 8 cents par action. Les revenus ont également dépassé les attentes, augmentant de 73% d’une année sur l’autre pour atteindre 6,2 millions de dollars. Et la direction a relevé ses perspectives de ventes pour l’année entière à une fourchette de 20 millions de dollars à 22 millions de dollars contre 20 millions de dollars auparavant.

EVgo a terminé le troisième trimestre avec plus de 310 000 comptes clients, marquant une augmentation de près de 13% par rapport à la fin du deuxième trimestre. Le débit du réseau a augmenté de 31 % sur la même période, atteignant un record de 8 gigawattheures (GWh).

Pendant ce temps, lors de l’appel aux résultats accompagnant les résultats, la direction a présenté ses plans d’expansion, qui seront réalisés en partie grâce à son partenariat avec General Motors (NYSE :DG).

Actuellement, EVgo dispose d’environ 800 bornes de recharge rapide dans 68 zones métropolitaines de 35 États. Fin juillet, les deux sociétés ont annoncé qu’elles travailleraient ensemble pour étendre le réseau EVgo à 2 750 bornes de recharge d’ici 2025. Au cours de l’appel aux résultats, cependant, la PDG d’EVgo, Cathy Zoi, a déclaré qu’elles avaient augmenté cet objectif de 500 à 3 250 bornes de recharge. , avec des plans pour étendre le réseau à 75 zones métropolitaines dans au moins 40 États.

Le partenariat avec GM devient encore plus attrayant

Un certain nombre de développements récents sont de bon augure pour le partenariat EVgo/GM et, à leur tour, pour les détenteurs d’actions EVGO.

GM a commencé à livrer sa camionnette électrique Hummer à la mi-décembre. Le Hummer EV Edition 1 a fait les gros titres quelques mois auparavant pour s’être vendu en 10 minutes, indiquant une forte demande de micros électriques.

Selon la société, le Hummer EV Edition 1 peut passer de 0 à 60 en trois secondes, a jusqu’à 1 000 chevaux et une autonomie estimée à 329 sur une seule charge. Cette gamme est louable par rapport à certains des autres véhicules électriques populaires sur le marché aujourd’hui. Cependant, à mesure que de plus en plus de consommateurs se tourneront vers les véhicules électriques, ils exigeront un solide réseau de stations de recharge rapide, ce qui devrait inciter GM à continuer à soutenir la construction d’EVgo.

Parlant d’un plus grand nombre de personnes conduisant des véhicules électriques, GM a déclaré qu’il lancerait 30 modèles de véhicules électriques d’ici 2025, y compris des voitures, des camionnettes et des VUS, dans le but de devenir le troisième plus grand fabricant de véhicules électriques au monde. De plus, GM a récemment annoncé qu’il fabriquerait des composants qui permettront de convertir les véhicules à essence en véhicules électriques, ainsi que des équipements pour divers types de machines électriques.

Autres partenaires majeurs

GM est le partenaire commercial le plus prometteur d’EVgo, mais ce n’est pas le seul. Uber Technologies (NYSE :UBER) a récemment élargi son alliance avec l’opérateur de chargeurs de véhicules électriques.

Comme l’a récemment écrit le chroniqueur d’InvestorPlace, David Moadel : « EVgo a dévoilé une extension de son programme de recharge de véhicules électriques pour les conducteurs en covoiturage sur la plate-forme d’Uber. Les conducteurs utilisant Uber continueront de pouvoir accéder aux tarifs des membres d’EVgo sans aucun frais mensuel. De plus, les conducteurs avec le statut Uber Pro Gold, Platinum ou Diamond bénéficieront de tarifs EVgo Plus encore plus bas.

EVgo a également des partenariats pluriannuels avec des détaillants Cibler (NYSE :TGT), Kroger (NYSE :KR), Aliments entiers et Albertsons (NYSE :ACI), ainsi qu’un certain nombre de sociétés immobilières.

Et plus tôt ce mois-ci, le California Air Resources Board a accordé à EVgo une subvention de 1,7 million de dollars pour installer des chargeurs rapides dans tout l’État. Cette nouvelle devrait être encourageante pour tous ceux qui possèdent des actions EVGO non pas tant en raison du montant d’argent attribué, mais parce qu’elle indique que la Californie, un leader mondial du déploiement de véhicules électriques, souhaite travailler avec EVgo.

Pendant ce temps, le projet de loi sur les infrastructures adopté par le Congrès et promulgué par le président Joe Biden comprend 7,5 milliards de dollars pour les chargeurs de véhicules électriques. Zoi a déclaré qu’elle s’attend à ce que les fonds commencent à être déboursés à la fin de 2022. Ces fonds sont susceptibles d’augmenter les résultats financiers d’EVgo et les stocks de véhicules électriques.

Le résultat sur le stock d’EVGO

Dans ma chronique précédente sur l’action EVGO, j’ai noté qu’EVgo avait «une capitalisation boursière d’environ 932 millions de dollars, contre 8,5 milliards de dollars pour Point de charge (NYSE :CHPT) et 1,6 milliard de dollars pour Charge clignotante (NASDAQ :BLNK). »

Aujourd’hui, la capitalisation boursière de l’action EVGO est tombée à 714,5 millions de dollars. Les capitalisations boursières de ses concurrents ont baissé de manière similaire à 6,5 milliards de dollars et 1,2 milliard de dollars, respectivement, mais elles restent toujours bien supérieures à celles des actions EVGO.

À la lumière des perspectives optimistes d’EVgo, des plans de croissance et de la valorisation relativement faible de ses actions, je continue de recommander l’achat d’actions EVGO.

À la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue dans EVGO. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.