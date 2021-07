L’action EXPR est sous-évaluée en raison des attentes de flux de trésorerie positifs

in

Les choses ont vraiment commencé à changer pour Express (NYSE :EXPR), la chaîne de vêtements avant-gardiste qui vend en ligne et en magasin. D’une part, l’action EXPR est maintenant en hausse de plus de 400% depuis le début de l’année (YTD). Le 15 juillet, il a clôturé à 4,79 $.

Source : Helen89 / Shutterstock.com

En fait, l’action est même en hausse de 68% par rapport à sa récente clôture de 2,85 $ en milieu d’année le 12 mai. Les investisseurs peuvent désormais s’attendre à voir l’action EXPR augmenter d’au moins 100% d’ici à 9,58 $ ou même plus au cours de la prochaine année.

Cela repose uniquement sur le redressement de sa trésorerie. En d’autres termes, en devenant un cash-flow positif, l’entreprise n’aura pas à lever de capitaux supplémentaires et pourra commencer à rembourser une partie de sa dette.

Stock EXPR : le redressement chez Express

Le 3 juin, Express a annoncé une forte croissance de ses revenus et de ses bénéfices pour le trimestre clos le 1er mai. Les ventes ont augmenté de 64% par rapport à la même période en 2020 pour atteindre 346 millions de dollars. De plus, Express a déclaré qu’il y avait un “point d’inflexion” dans les ventes après Pâques.

La société a également déclaré que « les ventes des magasins du deuxième trimestre de 2021 plus la demande à ce jour [exceed] […] 2019 à base comparable. En outre, il a déclaré que le flux de trésorerie d’exploitation du premier trimestre était de 130 millions de dollars supérieur à celui de l’année précédente.

En fait, Express s’attend désormais à une trésorerie d’exploitation positive pour le prochain trimestre se terminant le 31 juillet. En outre, la société s’attend à avoir un EBITDA positif (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) au cours de ses troisième et quatrième trimestres fiscaux.

Comme je l’ai souligné dans mon dernier article sur le stock EXPR, ce n’est pas la même chose qu’un flux de trésorerie positif – mais c’est proche. Par exemple, les analystes s’attendent toujours à un bénéfice par action (BPA) négatif de 79 cents pour l’année se terminant en janvier 2022. De plus, les analystes prévoient toujours un BPA négatif de 6 cents pour l’année jusqu’en janvier 2023.

Cependant, les marchés n’attendront pas janvier 2023 pour voir si cette entreprise devient rentable. Au lieu de cela, ils pousseront probablement le stock en prévision de ce qui se passe.

Disons que la société réalise une marge de trésorerie disponible de 5% sur les ventes pour l’année se terminant en janvier 2023. Les analystes prévoient des ventes de plus de 2 milliards de dollars d’ici là. Cela donnera à l’entreprise 100 millions de dollars en FCF pour l’année. Ainsi, nous pouvons utiliser cette estimation pour projeter la valeur du stock EXPR.

Quelle est la valeur de l’action EXPR

Si nous supposons qu’Express peut gagner 100 millions de dollars en FCF l’année prochaine, cela signifie que sa valeur marchande actuelle de 315 millions de dollars est beaucoup trop faible. Cela lui donnerait un rendement d’environ 31 % FCF (c’est-à-dire 100 millions de dollars / 315 millions de dollars). C’est tout simplement trop élevé. La façon dont il baissera est que la capitalisation boursière (c’est-à-dire son prix) augmente.

Ainsi, par exemple, si la capitalisation boursière d’Express était de 700 millions de dollars (soit environ le double du niveau actuel), son rendement FCF serait de 14,3 %. Mais il s’agit toujours d’un niveau très élevé et susceptible de chuter encore à au moins 10 %. Ainsi, en utilisant un rendement de 10 % FCF, la capitalisation boursière devrait être de 1 milliard de dollars (c’est-à-dire 100 millions de dollars / 10 % = 1 milliard de dollars).

Cela mettrait la capitalisation boursière d’Express à près de 3 fois le cours de l’action d’aujourd’hui (c’est-à-dire 1 milliard de dollars / 315 millions de dollars = 3,17 fois). Cela signifie que l’action EXPR vaut réellement 15,18 $ en utilisant le cours de clôture du 15 juillet (c’est-à-dire 3,17 x 4,79 $).

En d’autres termes, si Express ne réalise qu’une marge de 5% FCF d’ici janvier 2023, l’action EXPR vaudra entre 9,58 $ (le double du prix actuel) et 15,18 $ (environ 3 fois). La moyenne est de 12,38 $ par action, soit 158% de plus que le cours de clôture du 15 juillet.

Même s’il faut un an et demi pour que le titre atteigne ce niveau, cela implique un rendement annuel de 87,5% par an. Cela implique que l’action EXPR vaut maintenant 8,98 $ par action.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.