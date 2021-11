L’action FB atteindra probablement 500 $ sur la base de son puissant FCF

Facebook — maintenant connu sous le nom Méta-plateformes (NASDAQ :FB) – essaie de changer le récit sur un ton positif avec son nouveau nom et le prochain changement de ticker MVRS le 1er décembre. Cela aidera les investisseurs à être à nouveau enthousiasmés par les actions FB. Cela inclut son nouvel accent sur le métaverse et son désir de passer à la réalité virtuelle (VR) en tant que plate-forme sociale et commerciale.

Cependant, comme le souligne Barron’s, le problème est que cela va prendre un certain temps pour se produire complètement, en particulier avec les investisseurs. De plus, l’entreprise est confrontée à une concurrence croissante de la part de Pomme (NASDAQ :AAPL), qui ont coupé les annonceurs de certains utilisateurs de Facebook qui ne voulaient plus être traqués. Ces changements rendent plus difficile pour les entreprises d’évaluer l’efficacité des publicités en ligne. Plus, TIC Tac ronge également la part de marché publicitaire de Facebook.

Les analystes ont tenu à souligner que les revenus de Facebook, bien qu’en hausse de 35% en glissement annuel, étaient inférieurs aux attentes. Selon FactSet, les analystes prévoyaient 29,56 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de Facebook au troisième trimestre s’est élevé à 29,01 milliards de dollars, également inférieur au chiffre d’affaires de 29,08 milliards de dollars du trimestre précédent.

En plus de cela, Bloomberg a également signalé qu’un document interne de mars prévoyait que le nombre d’utilisateurs de Facebook devrait baisser. Par exemple, les jeunes utilisateurs adultes américains de la plate-forme sont en déclin et devraient chuter de 4 % au cours des deux prochaines années. Cela pourrait entraîner une baisse des revenus à long terme.

FB Stock : un rebranding bien accueilli et un FCF fort

Jusqu’à présent, il semble que les analystes de Wall Street soient positifs quant à ce nouveau changement de marque métavers pour les actions FB et la société. Meta prévoit de créer un segment de reporting distinct appelé Reality Labs, qui comprendra ses produits de réalité virtuelle et augmentée (AR), distinct de la plate-forme sociale Facebook qui génère des revenus publicitaires.

Selon Barron’s, Mark Zuckerberg considère le métavers comme un « successeur d’Internet ». Ce sera l’endroit où « les gens pourront interagir via des avatars dans des espaces virtuels qui permettent des activités telles que le divertissement, les jeux et le shopping ».

L’article du Barron a cité plusieurs gestionnaires de portefeuille côté acheteur qui ont aimé le nouveau concept de plate-forme métaverse. Ils y voient également un moyen d’élargir la base de revenus de l’entreprise. Cela aidera Facebook et Meta à échapper à l’effet d’amortissement des revenus publicitaires résultant des modifications apportées à la politique de confidentialité mobile d’Apple.

Peu importe ce qui se passe à court terme, le plus important est peut-être que cette entreprise reste une machine très puissante à générer des flux de trésorerie. Par exemple, au troisième trimestre, la société a déclaré une solide production de flux de trésorerie disponibles (FCF) de 9,547 milliards de dollars.

C’était plus de 60 % de plus que les 5,95 milliards de dollars de la période de l’exercice précédent. Il était également supérieur de 12,2 % au FCF de la société au deuxième trimestre de 8,51 milliards de dollars. Par ailleurs, et probablement plus important encore, la marge FCF du T3 a augmenté.

Par exemple, sur la base de ses 29,01 milliards de dollars de revenus, les 9,547 milliards de dollars de FCF représentent une marge de 32,9 % de FCF. Ceci est bien supérieur à la marge FCF de 29,3% du T2 2021.

Nous pouvons l’utiliser pour valoriser les actions FB à l’avenir.

Ce que valent les méta-plateformes

Les analystes interrogés par Seeking Alpha prévoient un chiffre d’affaires 2022 de 140,27 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 19,3 % par rapport aux revenus prévus de 117,6 milliards de dollars en 2021.

En conséquence, en utilisant une prévision de marge de 30% (inférieure à la marge du T3, mais supérieure au T2) avec la prévision de chiffre d’affaires 2022, nous pouvons dériver un nouvel objectif FCF. Ainsi, par exemple, multiplier 0,30 fois 140,27 milliards de dollars de chiffre d’affaires 2022 nous donne un objectif de FCF de 42,08 milliards de dollars pour 2022.

Nous pouvons l’utiliser pour estimer la valeur marchande cible de FB. Par exemple, si nous divisons 42 milliards de dollars par 3,0% – sa mesure de rendement FCF traditionnelle – nous obtenons une valeur de 1,4 billion de dollars.

C’est 47,8% de plus que la récente capitalisation boursière de Meta Platforms de 949 milliards de dollars. En d’autres termes, l’action FB vaut près de 47,8% de plus que le cours de clôture du 8 novembre de 338,62 $ par action. Cela correspond à un objectif de 500 $ par action.

Par conséquent, les investisseurs en actions FB ont aujourd’hui de bonnes chances de gagner près de 50% de plus à 500 $. Ceci est basé uniquement sur la puissante production de FCF de la société en utilisant sa métrique de rendement FCF d’évaluation traditionnelle de 3,0%.

