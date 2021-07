L’action FB devrait dépasser 500 $ l’année prochaine

Facebook (NASDAQ :FB) le stock a été sur une lancée. Jusqu’à présent cette année, l’action FB a augmenté de 26,5% au 9 juillet lorsqu’elle a clôturé à 350,42 $, en hausse de 77,26 $ par rapport à sa clôture de 273,16 $ le 31 décembre. C’est proche de mon prix cible initial de 374,53 $ que je prévoyais le 9 février. (contre 352,56 $ dans mon article du 7 janvier). Mais la clé de ces prévisions réside dans les solides performances de flux de trésorerie disponibles (FCF) de Facebook.

Source : Wachiwit / Shutterstock.com

Maintenant, sur la base de la flambée du FCF de Facebook, je prédis que l’action FB dépassera les 500 $ par action. Mon nouvel objectif est de 511 $ sur la base des estimations de revenus des analystes pour 2022 et des marges FCF extrêmement élevées de la société. Cela représente un gain potentiel de 45,89 % pour les investisseurs en actions FB. Cela donnera également à la société une valeur marchande de plus de 1,43 billion de dollars par rapport à sa capitalisation boursière de 980 millions de dollars aujourd’hui.

Fondamentalement, la société génère des liquidités, une partie importante de ses revenus publicitaires étant directement affectée au résultat net sous forme de flux de trésorerie disponibles. Nous pouvons utiliser ses marges FCF et son rendement FCF pour valoriser l’action FB. Voici comment.

Estimation du FCF de Facebook

Au cours du premier trimestre, Facebook a généré 7,97 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles. Ceci est visible à la page 11 de son dossier 10-Q où il montre que la société a généré 12,242 milliards de dollars de flux de trésorerie liés à l’exploitation (CFFO). Après déduction de 4,272 $ de dépenses d’investissement, le chiffre du FCF est de 7,97 milliards de dollars. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 9,22 milliards de dollars en FCF au quatrième trimestre, mais elle est toujours plus élevée au cours des 12 derniers mois (TTM).

Par exemple, Seeking Alpha montre que le TTM FCF pour Facebook était de 24,159 milliards de dollars (c’est-à-dire 39,988 milliards de dollars en CFFO – 15,829 milliards de dollars en dépenses d’investissement). C’était 2,2% de plus que les 23,632 milliards de dollars de FCF TTM du quatrième trimestre 2020. Le fait est que son FCF est en croissance.

Plus important encore, le FCF de Facebook représente également une part importante de ses revenus. Par exemple, les revenus de TTM au premier trimestre étaient de 94,399 milliards de dollars, selon Seeking Alpha. Cela signifie que sa marge FCF au cours de la dernière année était de 25,59 % (24,159 milliards de dollars / 94,399 milliards de dollars).

Nous pouvons maintenant utiliser ce nombre de marge de 25,59 % pour estimer son futur FCF. Par exemple, les analystes prévoient que les revenus en 2022 seront de 137,73 milliards de dollars. Par conséquent, en appliquant la marge de 25,59 % à ce chiffre, le FCF atteindra 35,245 milliards de dollars. C’est 45,89 % de plus que le FCF TTM de 24,159 milliards de dollars au premier trimestre. Nous pouvons maintenant utiliser cette estimation FCF pour évaluer le stock FB.

Estimer la valeur de Facebook

Le moyen le plus simple d’estimer la valeur du stock de FB est de diviser le FCF estimé par son rendement FCF actuel. Voici comment cela fonctionne. Tout d’abord, notez que le TTM FCF de 24,159 milliards de dollars représente 2,465% de sa capitalisation boursière de 980,08 milliards de dollars (au 9 juillet). Son rendement FCF aux investisseurs est donc de 2,465%.

Ensuite, nous pouvons prendre sa prévision de FCF de 35,245 milliards de dollars l’année prochaine et la diviser par ce rendement FCF. Ainsi, 35,245 $ divisés par 2,465% apportent une capitalisation boursière cible de 1,4298 billion de dollars. Cela représente un gain potentiel de 45,89 % par rapport à sa capitalisation boursière actuelle de 980,08 milliards de dollars.

En d’autres termes, l’action FB vaut 511,22 $ (1,4589 x 350,42 $). Ce que nous avons fait, c’est prévoir la valeur de l’action FB en utilisant sa marge historique TTM FCF par rapport aux prévisions des analystes pour les revenus 2022. Maintenant, si les marges FCF de l’entreprise augmentent au cours de cette période et si le rendement FCF s’améliore en conséquence (c’est-à-dire tombe en dessous de 2,465%), l’action FB pourrait encore augmenter.

Par exemple, disons que les marges du FCF passent de 25,6% à 27% et si, de ce fait, le rendement du FCF s’améliore à 2,20%. Voici ce qui se passerait. Le FCF atteindrait 37,187 milliards de dollars (0,27 x 137,73 milliards de dollars). Et en utilisant un rendement de 2,2% FCF, la valeur cible serait de 1,69 billion de dollars (37,187 milliards / 2,2%). C’est 72,4% de plus que sa valeur actuelle, et l’action FB passerait à 604,12 $.

Ainsi, vous pouvez voir que juste un petit changement dans ses marges FCF et son rendement FCF peut avoir des effets énormes sur le stock FB.

Que faire avec FB Stock

C’est la même méthodologie que j’ai utilisée dans mes articles de janvier et février, et cela semble vraiment fonctionner. Je soupçonne donc que ses chances d’aller de l’avant sont tout aussi bonnes.

Comme vous vous en doutez, les analystes de Wall Street ne sont pas aussi enthousiastes que moi sur les actions FB. Par exemple, 48 analystes interrogés par le service de données Yahoo! Les utilisations financières prévoient un prix cible sur 12 mois de 386,47 $. L’un des meilleurs sites de sondages d’analystes est TipRanks. Il interroge les analystes qui ont écrit sur le titre au cours des 3 derniers mois. Leur rapport est que 34 analystes ont un prix cible moyen de 390,47 $, en hausse de 11,4 % par rapport au prix d’aujourd’hui.

Étant donné que ces mêmes analystes n’ont pas prédit le gain de 26,5% de l’action FB jusqu’à présent cette année, je pense qu’il est probablement préférable d’utiliser ma méthode. Attendez-vous à ce que l’action FB augmente de 46% pour atteindre 511,22 $ au cours de la prochaine année.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.