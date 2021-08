L’action FSR a reçu un coup de pouce de la confiance d’un analyste haussier de Wall Street

in

Les bonnes entreprises n’ont pas besoin du sceau d’approbation des experts de Wall Street, mais cela ne fait certainement pas de mal. Fisker (NYSE :RSF) a récemment obtenu une note favorable d’un analyste de premier plan, et les propriétaires d’actions FSR devraient s’en réjouir.

C’est une décision audacieuse pour un analyste d’avoir une position haussière sur Fisker. Après tout, il s’agit d’une entreprise prête à perturber le marché automobile dominé par les moteurs à combustion tel que nous le connaissons.

De plus, comme nous le verrons, l’action FSR a chuté par rapport à son cours record en 2021. Il faut de la vision et de la confiance pour voir le cours de l’action augmenter à partir d’ici.

Mais alors, les investisseurs visionnaires peuvent parfois être les plus performants. Faisons donc un tour dans le monde passionnant des véhicules zéro émission et explorons la trajectoire passée et future potentielle de ce stock en évolution rapide.

Stock FSR en un coup d’œil

Il n’est pas exagéré de dire que l’action FSR a rapidement évolué à la hausse le 10 août. Ce jour-là, le cours de l’action a augmenté de 21% par rapport au cours de clôture de la veille pour atteindre environ 18,30 $.

Nous verrons pourquoi cela s’est produit dans un instant. Pour le moment, cependant, il est important de savoir que les actions de Fisker pourraient évoluer beaucoup plus haut.

Le plus haut sur 52 semaines de l’action FSR est de 31,96 $. Par conséquent, bien qu’il soit excitant de le voir franchir le niveau de 18 $, cela pourrait bien être la première étape d’un voyage plus long.

20 $ était un point de résistance en juin de cette année ainsi qu’en septembre et novembre de l’année dernière. C’est le niveau que les investisseurs doivent surveiller.

Le stock est devenu vertical fin février 2021, donc des mouvements brusques ne sont pas inhabituels pour le stock FSR.

Nous devrions nous attendre à une certaine volatilité en cours de route. Pourtant, ce n’est pas nécessairement une raison de paniquer si l’action des prix devient instable. C’est vraiment tout à fait normal avec les stocks de véhicules électriques (VE).

Fisker est prêt à monter en puissance

Il est intéressant de considérer que l’opinion d’un seul analyste peut faire varier le cours d’une action de plus de 20 % en une seule journée. Pourtant, le stock FSR en est un exemple.

L’analyste de Morgan Stanley, Adam Jonas, est clairement optimiste quant aux perspectives de Fisker alors que le constructeur automobile se prépare enfin à déployer son véhicule phare l’année prochaine.

“Nous pensons que FSR est peut-être l’une des seules startups liées aux véhicules électriques à se lancer à temps et à se développer efficacement à la fin de 2022”, a déclaré Jonas.

Il fait référence au SUV Ocean tout électrique, que Fisker prévoit de commencer à produire le 17 novembre 2022. Les investisseurs et tous ceux qui envisagent d’acheter un Ocean EV devront être patients avec l’entreprise.

En tout état de cause, l’analyste de Morgan Stanley semble espérer que Fisker commencera la production en temps opportun.

Pourquoi un analyste de Wall Street vise haut

En fait, Jonas est tellement confiant qu’il a attribué une note de « surpondération » et un objectif de prix de 40 $ à l’action FSR. Maintenant, les sceptiques pourraient considérer cela comme trop ambitieux. Certes, le cours de l’action devrait presque tripler pour y arriver.

Cependant, les perspectives roses de Jonas ne sont pas sans mérite.

Il compte apparemment sur Fisker pour lancer l’océan à temps. Cela ne devrait pas poser trop de problème, car novembre 2022 est encore loin.

Jones a également évoqué la possibilité que la demande de véhicules électriques dépasse l’offre. De plus, Fisker a déjà un accord en place qui couvrira toutes les phases critiques de planification et de lancement de l’Ocean. Cela peut aider à prévenir les potentiels hoquets en cours de route.

Lorsque vous tenez compte de tous ces facteurs, l’objectif de prix n’est peut-être pas du tout irréaliste.

Les plats à emporter sur le stock FSR

L’opinion d’un analyste ne devrait pas changer votre décision de détenir ou non une action. Cela étant dit, il est encourageant d’entendre ce que Jonas a à dire sur les actions FSR.

Peut-être qu’un prix presque triplé est dans les cartes pour Fisker. Cela prendra juste du temps et une bonne dose de patience de la part des investisseurs fidèles.

