L’action FSR est à acheter, mais pas encore tout à fait

Il est bloqué, mais peut-il moteur plus haut ? Le stock en question est Fisker (NYSE :RSF) et son stock FSR de remorquage.

Source : T. Schneider / Shutterstock.com

Et sur la base de ce qui se passe en dehors et sur le tableau des prix FSR, le meilleur plan d’action est d’utiliser ces fonctionnalités de sécurité en option parfois oubliées pour éviter d’être un mannequin de crash test. Laissez-moi expliquer.

Vendre la nouvelle ? Cela pourrait être aussi simple en actions de FSR. Mais on ne sait jamais non plus, enfin jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Il y a trois semaines, les investisseurs de Fisker ont eu un premier aperçu du véhicule électrique (EV) de luxe Fisker Ocean de la société. Et c’est ce qu’ils ont fait, avec seulement un recul gratuit faisant apparaître que vendre les nouvelles était la seule ligne de conduite à suivre.

Le fait est qu’aujourd’hui, le stock de FSR a réussi à perdre près de 20 % depuis le dévoilement de son premier véhicule électrique au salon de l’auto de LA, malgré les éloges pour le véhicule.

Fisker’s récompensé par une prise de bénéfices

Le concepteur automobile EV « asset-light » a remporté un prix ZEVAS pour les véhicules zéro émission dans la catégorie « meilleur véhicule multisegment » d’un prix inférieur à 50 000 $. Bonne droite? J’aime le penser.

Pourtant, en marchant dans l’allée aux côtés de la forte population baissière de FSR de près de 28% et des investisseurs surpris à prendre des bénéfices, les actions ont augmenté de près de 80% en seulement deux mois avant l’événement automobile.

Alors il y a ça, non? Je suppose.

De plus, et pour les investisseurs FSR aspirant à des raisons supplémentaires à l’origine de la contraction des cours de l’action, les craintes d’inflation, le discours de la Fed et, plus récemment, le covid-19 Omicron varient ces derniers jours, peuvent être pointés du doigt.

Il est assez juste de dire et de voir que de nombreux autres jeux EV tels que QuantumScape (NYSE :QS) ou Moteurs lucides (NASDAQ :LCID), ainsi que d’autres jeux de croissance multiples plus élevés ont été touchés par ces irritants macro, les mettant dans le même bateau misérable que les investisseurs en actions FSR.

Mais ce n’est probablement qu’une bosse sur la route en ce qui concerne Fisker.

Le truc c’est que si tu vas jouer au prochain Tesla (NASDAQ :TSLA), les investisseurs auraient bien du mal à faire bien mieux que l’action FSR, dans le cadre d’une startup de VE qui n’a pas encore mis le caoutchouc sur la route.

Et je ne suis pas le seul à penser cela à propos des actions Fisker.

Le contributeur d’InvestorPlace, Will Ashworth, note que la série Ocean de Fisker a ce que j’appellerai simplement les marchandises sous le capot une fois que la production commencera en novembre prochain.

Et avec des ventes fixées à 2,2 milliards de dollars pour 2023, le rapport prix/ventes à terme de FSR proche de 3x semble être une proposition de valeur attrayante pour une action de croissance du calibre de Fisker.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action FSR

En ce qui concerne la détention de FSR, je vois différentes manières de se positionner pour un risque considérablement réduit et un œil sur la détention pendant quelques années.

Premièrement, si les actions peuvent continuer à reculer vers 15 $ – 16,75 $, l’achat d’actions FSR en cas de faiblesse est logique. Cette zone dispose du support du canal et de Fibonacci pour appuyer la décision d’achat.

De plus, une stochastique actuellement croisée à la baisse et surachetée devrait, au minimum, être en territoire neutre. Cela pourrait également s’aplatir de manière plus opportuniste ou même générer un signal d’achat haussier, si les actions devaient baisser dans la zone de support.

Comme Will, je ne prévois pas que FSR verra à nouveau 10 $ compte tenu de sa valorisation et de ses prévisions de vente. Et si c’était le cas, cela pourrait signifier de graves faux pas de la part de l’entreprise et davantage un piège pour les acheteurs qu’une valeur réelle.

Cela étant dit, j’attacherais tout achat potentiel à un stop loss. Sur la base du canal d’aujourd’hui, mais aussi d’appréciation des faux pas des commerçants se sont produits dans le passé comme en octobre dernier, 12,50 $ – 13 $ semblent à peu près corrects.

Alternativement, une stratégie haussière verticale ou de collier entièrement couverte plutôt que de sortir sur un échec technique pourrait être envisagée.

Enfin, et compte tenu du fait que les graphiques peuvent parfois tourner à la va-vite, je surveillerais simplement un croisement stochastique. Un mouvement plus élevé est toujours possible dans un nom comme FSR.

Si cela se produit, placer un collier à moyen terme dont la structure de frappe imite un écart d’appel haussier hors de la monnaie et ajuster la position au fil du temps est un moyen d’éviter de devenir un mannequin de crash test et, espérons-le, de profiter d’un futur vroom, vroom in Stock FSR.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.