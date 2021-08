L’action FSR est toujours trop risquée sans un flux de trésorerie disponible positif

Fisker (NYSE:FSR) a fait la une des journaux en 2021. La société de véhicules électriques (VE) a été entraînée dans la tendance des actions de véhicules électriques et a connu à la fois de l’excitation et du drame sur le marché cette année. Compte tenu de ses hauts et de ses bas, vous vous demandez peut-être si l’action FSR vaut la peine d’être achetée.

En tant que passionné d’automobile, je m’intéresse vivement à tout ce qui touche à l’industrie automobile, des véhicules et de la technologie qu’ils contiennent au processus de conception et aux tendances du secteur. Je suis triste que les moteurs à combustion interne prennent bientôt fin. Les véhicules électriques peuvent bénéficier d’un couple instantané, mais les bizarreries et les caractéristiques excitantes des moteurs à essence me manqueront.

Malheureusement, les fans d’essence comme moi doivent s’habituer à l’idée que le SVE est l’avenir de la mobilité et des transports. Dans cet esprit, examinons de plus près Fisker.

Ne vous enthousiasmez pas encore pour le stock FSR

En février 2021, j’ai écrit mon premier article sur Fisker. J’ai aimé le modèle commercial, en particulier le plan d’abonnement de type location. Cependant, je n’aimais pas son histoire de faillite et son EV raté, Karma. J’ai conclu que l’action FSR n’a pas un historique financier suffisamment important pour être un achat.

Je dois dire que certains analystes sont trop optimistes sur les actions FSR. Le prix estimé élevé est de 40 $. Lorsque le prix est de 14,21 $, cette estimation semble trop audacieuse étant donné que Fisker est une entreprise à revenus antérieurs.

Les analystes ont désormais deux choix. Ils peuvent projeter des tonnes de revenus dans le futur et être extrêmement optimistes, et suggèrent donc un cours de bourse beaucoup plus élevé en fonction de leurs prévisions. Alternativement, ils peuvent être plus réalistes et terre-à-terre – voire conservateurs – et analyser uniquement les données financières actuelles. Je fais partie de cette dernière catégorie et je ne peux pas m’enthousiasmer pour une entreprise avec un chiffre d’affaires nul.

Pourquoi? Il s’agit des bases de l’investissement. Cela peut sembler ennuyeux, mais les actions sont évaluées en fonction de leurs flux de trésorerie disponibles attendus. À l’heure actuelle, Fisker n’a aucun flux de trésorerie disponible positif. En fait, il a déclaré un flux de trésorerie disponible négatif depuis 2018. Il a perdu 3,5 millions de dollars en 2018, 7,3 millions de dollars en 2019 et plus de 38 millions de dollars en 2020.

Notez que son flux de trésorerie disponible n’a fait qu’empirer. Fisker doit dépenser plus d’argent au fur et à mesure de son expansion. Vous n’avez pas besoin d’être un analyste financier pour comprendre que cela indique une valeur négative pour l’action FSR. Même une croissance moyenne sur trois ans n’est pas de bon augure pour l’entreprise.

Mais Wall Street a tendance à surestimer les entreprises et à négliger la réalité au profit de tendances chaudes comme les actions de véhicules électriques. Dans la plupart des cas, je pense que ce n’est pas logique. Les analystes ont tendance à promouvoir les actions même si leurs fondamentaux et leur valorisation crient qu’elles sont trop chères ou risquées.

Fisker et l’avenir des véhicules électriques

L’entretien de CNBC avec le PDG de l’entreprise, Henrik Fisker, montre que l’équipe de direction est pleinement consciente des risques et des défis de l’industrie des véhicules électriques. Fisker a déclaré: “Nous devons continuer avec de bonnes incitations pour que les gens se convertissent aux voitures électriques et je pense en fait que nous pourrions devenir l’un des gagnants dans ce domaine.” C’est optimiste, mais là encore, la direction est rarement pessimiste.

C’est là que réside le véritable défi pour le stock FSR. L’entreprise doit produire des résultats bientôt – pas des années plus tard, lorsque l’industrie des véhicules électriques aura clairement des gagnants et des perdants.

En conclusion, je pense que tout dépend du type d’investisseur que vous êtes. Si vous êtes un investisseur qui s’intéresse aux fondamentaux, à la valorisation et aux chiffres froids mais réels, vous passerez probablement à côté de Fisker. Si vous êtes un spéculateur et que vous préférez un pari risqué car cela peut être payant à la fin, alors vous pensez peut-être que l’action FSR est une bonne affaire maintenant.

Personnellement, je suis dans la première catégorie, où les faits et les chiffres réels prévalent. Six mois après mon premier article, ma thèse originale reste intacte : Ne vous passionnez pas encore pour le stock FSR.

