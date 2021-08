L’action FUBO est en feu après un solide rapport sur les résultats du deuxième trimestre

L’une des choses les plus intéressantes à propos de fuboTV (NYSE :FUBO) stock est les plans de la société pour ses paris sportifs. Le projet pourrait être révolutionnaire, car il combine des services de streaming avec des jeux en ligne. Naturellement, l’action FUBO devrait bénéficier de ce mouvement.

Source : Tada Images / Shutterstock.com

En conséquence, les investisseurs voulaient plus d’informations sur ses paris sportifs lorsque fuboTV a publié ses résultats du deuxième trimestre le 10 août. Ils voulaient voir s’il était toujours sur la bonne voie pour un lancement au quatrième trimestre.

Ils voulaient également savoir si fuboTV a poursuivi avec succès sa croissance rapide de l’audience et des revenus, même si la société ne réalise toujours pas de bénéfices.

Considérant que l’action FUBO a bondi de plus de 10 % le lendemain de la publication des résultats, je pense qu’il est prudent de dire que Wall Street était plutôt satisfaite de ce qu’elle a entendu.

Moi aussi. L’action FUBO a actuellement une note « B » dans mon évaluateur de portefeuille avec une recommandation d’achat. Je n’ai rien entendu cette semaine qui puisse me dissuader de cette position.

Stock FUBO et résultats du deuxième trimestre

Ce fut définitivement un bon trimestre pour fuboTV. Le service de télévision en streaming basé à New York a réalisé un chiffre d’affaires de 130,9 millions de dollars pour le trimestre. C’est en hausse de 196% sur une base annuelle (YOY), et dépasse largement les estimations de Wall Street d’environ 120 millions de dollars.

Les revenus publicitaires ont augmenté à 16,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation énorme de 281 % par rapport à l’année dernière.

FuboTV a déclaré avoir ajouté 91 291 nouveaux utilisateurs nets au cours du trimestre, se terminant par 681 721 abonnés. Les utilisateurs ont regardé 245 millions d’heures de contenu, soit une augmentation de 148% par rapport à il y a un an.

Enfin, fuboTV a déclaré que son revenu moyen par utilisateur avait augmenté de 30% en glissement annuel pour atteindre 71,43 $.

« FuboTV a enregistré un solide deuxième trimestre en 2021 sur un certain nombre de nos principales mesures financières et opérationnelles : abonnés, chiffre d’affaires total, chiffre d’affaires publicitaire et expansion de la marge », a déclaré le co-fondateur et PDG David Gandler.

La perte nette ajustée pour le trimestre était de 38 cents par action, ce qui était mieux que les attentes des analystes pour une perte de 54 cents. Il y a un an, fuboTV affichait une perte au deuxième trimestre de 2,82 $ par action.

La société a annoncé qu’elle augmentait ses prévisions de revenus pour l’année entière à une fourchette de 560 à 570 millions de dollars. Il a déclaré que les revenus du troisième trimestre devraient atteindre 140 à 144 millions de dollars, ce qui est en avance sur les estimations des analystes de 126,9 millions de dollars.

Il espère atteindre 810 000 à 820 000 abonnés d’ici la fin du troisième trimestre, puis 910 000 à 920 000 d’ici la fin de l’année.

Actualités des paris sportifs de FuboTV

FuboTV offre une programmation de tous types. Il capitalise sur la tendance des abonnés au câble à couper le cordon au profit du divertissement en streaming.

Mais fuboTV se démarque des autres fournisseurs de streaming en mettant fortement l’accent sur les sports en direct. Il a le football international, le tennis, le golf et les grandes ligues sportives américaines. Il dit qu’il diffuse plus de 50 000 événements sportifs en direct en un an.

L’entreprise continuera de se démarquer en exploitant son propre bookmaker. FuboTV a récemment annoncé avoir conclu un accord avec Les Compagnies cordiales pour son prochain paris sportifs en Pennsylvanie. Lorsque l’accord sera approuvé par les régulateurs des États, fuboTV disposera de licences d’accès au marché en Pennsylvanie, en Indiana, en Iowa et au New Jersey.

Plutôt que d’exploiter une plate-forme de paris sportifs distincte, fuboTV prévoit d’intégrer pleinement sa plate-forme de paris à sa plate-forme de diffusion en direct pour une “expérience de visualisation et de pari transparente”.

La société a présenté le sportsbook en avant-première dans sa lettre aux actionnaires du deuxième trimestre :

« … l’application Fubo Sportsbook sera immédiatement et en temps réel mise à jour avec des paris pertinents en fonction de ce que l’utilisateur regarde, même s’il change de chaîne pour un nouveau jeu. Cette connexion invisible entre la vidéo en streaming et notre application de paris mobiles est une fonctionnalité que nous pensons que seule fuboTV peut mettre sur le marché.

Ce type d’intégration pourrait être révolutionnaire pour les paris sportifs et pour les actions FUBO. Pas étonnant que Wall Street ait réagi si fortement après l’annonce des résultats de la société.

Le résultat sur le stock FUBO

FuboTV semble être sur la bonne voie pour intégrer avec succès le divertissement en streaming et les paris sportifs en ligne. Cela lui confère une position unique parmi ses concurrents du streaming et dans le secteur des jeux d’argent.

La société doit continuer à étendre sa présence dans les paris sportifs à travers les États-Unis. Si elle le fait, alors le ciel est la limite pour ce titre de croissance.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.