L’action FUBO vaut toujours un pari à long terme

Plus tôt cette année, la négociation d’actions du fournisseur de contenu virtuel basé à New York FuboTV (NYSE :FUBO) était une proposition risquée. L’action des prix de l’action FUBO ressemblait à des montagnes russes et n’était pas idéale pour les investisseurs prudents.

Cependant, au cours des deux derniers mois de 2021, la situation semblait beaucoup plus calme… jusqu’à ce que la douleur de son récent rapport sur les résultats n’introduise plus de chaos. Une partie de la raison pour laquelle les choses ont commencé à se calmer pour fuboTV est qu’elle n’est pas une cible de Reddit commerçants autant qu’avant.

Ne vous faites pas une mauvaise impression, cependant. Il peut toujours être excitant et rentable de posséder des actions FUBO. La société a conclu des accords importants, qui pourraient grandement améliorer la valeur de fuboTV pour les actionnaires.

En outre, fuboTV a attiré l’attention de bien plus que les simples commerçants d’actions. En fait, un analyste respectable a brillé pour fuboTV et envisage de puissantes perspectives de croissance dans les années à venir.

FUBO Stock en un coup d’œil

Vous vous souviendrez peut-être que les actions de FUBO ont éclaté et chuté en décembre 2020. Cela s’est reproduit, bien que de manière moins dramatique, de janvier à mars 2021. Le problème d’essayer de réaliser des bénéfices rapides sur des mouvements comme ceux-ci, c’est que votre timing devrait être presque parfait. Si vous vous trompez, vous pourriez perdre de l’argent très rapidement.

Maintenant, avance rapide jusqu’en octobre et début novembre 2021. Pendant ce temps, nous pouvons observer une augmentation plus contrôlée du stock de FUBO. Bien que l’impact d’un rapport sur les bénéfices terne ait encore une fois jeté une clé dans les choses. Espérons que FUBO pourra retrouver une certaine stabilité une fois que les choses se seront un peu calmées.

Il est également possible que la foule à court terme puisse à nouveau cibler fuboTV. Pourtant, les investisseurs à long terme n’ont pas à prier pour que cela se produise.

Avec le temps, l’action FUBO pourrait revoir son sommet de 52 semaines d’environ 62 $ sans l’aide de commerçants en actions meme. Cela dépend principalement de la capacité de l’entreprise à fournir de la valeur et à générer des revenus, ce qui ne doit pas être négligé.

En attendant, n’hésitez pas à acheter des actions, qui se négocient actuellement à prix réduit. La récente baisse de 33 $ à 25 $ offre une rare opportunité de détenir des actions fuboTV à un prix considérablement réduit.

Profiter grâce aux partenariats

FuboTV fait partie de la révolution de la coupure des câbles, qui menace de remplacer la télévision par câble par des services de streaming de contenu.

De plus en plus d’entreprises concluent des accords avec fuboTV afin de tirer parti de cette tendance à la coupe du cordon. En particulier, ils cherchent à tirer parti de la forte présence de fuboTV sur les marchés du streaming et des paris sportifs.

Par exemple, les Jets de New York ont ​​récemment annoncé un partenariat pluriannuel avec Fubo Sportsbook, pour devenir un partenaire officiel de paris sportifs du club.

Avec cela, le Fubo Sportsbook Lounge sera établi au MetLife Stadium pour les matchs à domicile des Jets, qui fera ses débuts au cours de la saison 2021-22 de la NFL. Ce sera la première salle de paris sportifs mobile autorisée dans le stade.

De plus, fuboTV a annoncé une collaboration à long terme avec les Cleveland Cavaliers. En conséquence, Fubo Gaming sera le partenaire présentateur de Cavs Pick ‘Em, une plate-forme de jeux prédictifs en direct gratuite.

De plus, fuboTV a un accord avec Nascar dans lequel Fubo Sportsbook sera promu en tant qu’opérateur de jeu autorisé de Nasacr via une campagne de marketing multicanal.

2 millions d’ici 2025

Avec ses partenariats à valeur ajoutée, il est facile de voir comment la trajectoire de croissance de fuboTV peut se poursuivre jusqu’en 2022. Même au-delà, un analyste s’attend à ce que fuboTV étende sa présence sur le marché au cours des prochaines années au moins.

En effet, d’ici 2025, Zachary Silverberg de Berenberg s’attend à ce que fuboTV compte plus de 2 millions d’abonnés. L’entreprise vient de franchir le cap du million d’abonnés, elle est donc déjà à mi-chemin.

De plus, fuboTV a ajouté 262 884 abonnés au cours du trimestre de septembre. Wall Street s’attendait à ce que la société ajoute 137 000 nouveaux abonnés, donc fuboTV maintient un bon rythme.

Une enquête de Berenberg révèle que 90 % des abonnés actuels à la télévision payante regardent régulièrement le sport.

Ainsi, alors que de plus en plus de gens coupent le cordon de la télévision par câble, la piste de fuboTV à 2 millions d’abonnés devrait être claire et directe. Tout cela devrait se traduire par une forte expansion des revenus de l’entreprise.

Plus précisément, jusqu’en 2025, Berenberg s’attend à ce que les revenus de fuboTV augmentent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 60 %, ce qui serait « bien supérieur aux attentes du marché ».

Les plats à emporter

L’action FUBO pourrait revenir à 62 $ ou plus, mais ne vous attendez pas à ce que cela se produise du jour au lendemain.

La croissance durable est ce que les investisseurs prudents voudront voir avec fuboTV. C’est exactement ce qui devrait arriver, et les partenariats de fuboTV seront très utiles à l’entreprise.

De plus, l’avancement du mouvement de coupe de cordon profitera à fuboTV dans les années à venir – jusqu’en 2025, au moins.

