L’action GameStop grimpe de 20% par rapport à l’annonce de la création d’un marché NFT

GameStop se lance dans le secteur NFT en créant une place de marché pour les jetons non fongibles.

Le Wall Street Journal a initialement annoncé la nouvelle, mais depuis lors, de nombreuses sources proches du dossier ont parlé à d’autres médias. Selon une source parlant à CNBC, le plan de GameStop est d’établir des partenariats de crypto-monnaie pour « créer des jeux et des articles pour le marché ». Cette place de marché, qui accepte actuellement les demandes pour devenir créateur, se concentrera sur les articles de jeu virtuels tels que les cosmétiques et les armes.

Il semble que la société ait embauché des personnes ayant des antécédents en blockchain et en cryptographie au cours des derniers mois, et l’équipe compte actuellement plus de deux douzaines de membres du personnel.

Lorsque la nouvelle de l’entrée dans le secteur a été annoncée, les actions de la société ont augmenté de 20 %.

Pour ceux qui ne connaissent pas les NFT, ce sont des unités de données non interchangeables qui peuvent être utilisées pour représenter des éléments facilement reproductibles tels que l’audio, les mèmes, les photos et d’autres types de fichiers numériques. La technologie fournit aux créateurs numériques une preuve de propriété lorsqu’elle est stockée à l’aide d’une blockchain qui ressemble à un grand livre numérique. Cela fonctionne de la même manière que les crypto-monnaies telles que Bitcoin, la différence est que chaque NFT peut représenter un actif différent avec une valeur différente.

Le plus grand marché dans l’espace en croissance est OpenSea, qui est actuellement évalué à 13,3 milliards de dollars.

Récemment, Ubisoft a annoncé sa propre plate-forme NFT appelée Quartz, et le premier jeu à l’utiliser sera Ghost Recon Breakpoint. La nouvelle plate-forme permettra aux utilisateurs d’acquérir des NFT appelés Digits qui seront publiés dans le cadre d’éditions limitées, chacune composée d’un nombre fixe d’articles cosmétiques.

Le cerveau de Fable, Peter Molyneux, se lance également dans la tendance. En décembre, Molyneux a annoncé que le prochain jeu de sa société 22 Cans, Legacy, utilisera la blockchain et que les joueurs achèteront des NFT dans un environnement de jeu de simulation d’entreprise.

Square Enix a exprimé son intérêt pour les NFT, tandis que d’autres tels que Microsoft et Valve ne semblent pas trop enthousiastes pour la technologie émergente.