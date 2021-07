L’action GBR est risquée mais pourrait offrir une bonne valeur aux actionnaires

Basée à Dallas, au Texas Nouveau Concept Énergie (NYSEAMÉRICAIN :GB) est loin d’être l’entreprise de développement de ressources énergétiques la plus connue. Et avant 2021, il est probablement juste de dire que de nombreux traders des marchés financiers n’avaient jamais entendu parler des actions GBR.

Source : engel.ac / Shutterstock

D’une part, c’est une petite entreprise. La dernière fois que j’ai vérifié, New Concept Energy avait une capitalisation boursière comprise entre 28 et 29 millions de dollars.

En outre, comme nous le verrons, l’action GBR est restée bloquée dans une fourchette pendant de nombreux mois – jusqu’à ce que les spéculateurs d’actions meme prennent le contrôle.

C’est une action volatile qui n’est pas vraiment appropriée pour les grandes tailles de positions. Néanmoins, nous pouvons construire un argument en faveur de la détention de quelques actions, à condition d’être pleinement conscient des risques encourus.

Nouveau concept, ancienne entreprise

Alors, commençons par les bases. New Concept Energy, malgré son nom, n’est en fait pas nouveau car l’entreprise existe depuis 1978.

New Concept Energy s’est concentré sur le développement des ressources énergétiques en 2003 et est aujourd’hui un producteur de pétrole et de gaz entièrement intégré.

Géographiquement, la société se concentre sur des projets de forage et d’exploration pétrolière et gazière nord-américains, et plus particulièrement sur des propriétés dans les bassins des Appalaches et d’Utica.

Même si l’entreprise est plutôt petite, New Concept Energy est apparemment à la recherche de nouveaux projets.

En particulier, l’entreprise recherche des projets présentant un risque faible à minimum (ce qui est compréhensible), de l’ordre de 10 à 30 millions de dollars.

Il peut s’agir de projets onshore et offshore “avec une production actuelle ou des puits fermés”.

Heck, il y a même des informations de contact répertoriées pour soumettre des projets d’exploration. Quelqu’un a 10 millions de dollars à revendre ?

Fusées de stock GBR 600%

Mis à part les commentaires désinvoltes, il n’y a aucune raison claire pour laquelle les actions de New Concept Energy devraient voler vers la lune.

Et en effet, pendant une grande partie de 2020, les actions GBR sont restées entre 1 $ et 2 $. Aucune offense, mais je dirais qu’il appartient probablement là-bas.

La prochaine chose que vous savez, le 28 janvier 2021, Sarah Smith, collaboratrice d’InvestorPlace, a annoncé que les actions de New Concept Energy avaient augmenté de 600 %.

Pour m’assurer que je n’hallucinais pas, j’ai creusé plus profondément et j’ai découvert que l’action GBR avait en fait augmenté de 6 fois.

Sûrement, il doit y avoir eu des nouvelles formidables à New Concept Energy. Droite?

Pas tellement. Comme Smith l’a observé, il n’y avait aucune explication claire pour le mouvement brusque du cours de l’action – sauf qu’il pourrait s’agir d’un rallye ar/WallStreetBets.

Ces élans alimentés par Reddit sont connus pour perdre rapidement de la vitesse. Il est assez difficile pour la plupart des traders de chronométrer leurs points d’entrée et de sortie dans ces situations.

Je ne peux pas prouver que r/WallStreetBets était responsable du rallye à près de 31 $ en actions GBR. Tout ce que je sais, c’est que certains chasseurs de prix ont été punis, car le cours de l’action est tombé en dessous de 4 $ en avril.

Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles

Ce n’était pas la dernière fois qu’une hausse des prix presque inexplicable (et peut-être inexcusable) s’est produite avec ce titre.

Comme l’a rapporté le contributeur d’InvestorPlace Chris MacDonald le 21 juin, le prix des actions GBR a brièvement doublé, peut-être en raison d’un “changement de garde parmi les actions mèmes”.

Les investisseurs plus prudents voudront probablement regarder au-delà des mèmes et se concentrer sur la façon dont New Concept Energy se comporte réellement en tant qu’entreprise.

À en juger par les résultats de l’entreprise au premier trimestre 2021 – qui, curieusement, ne figurent pas sur la page d’actualités de New Concept Energy – les perspectives ne sont pas terribles.

Pour les trois mois se terminant le 31 mars 2021, New Concept Energy a affiché un bénéfice net des activités poursuivies de 79 000 $.

De plus, la société disposait d’une trésorerie et équivalents de 43 000 $.

La bonne nouvelle est que ces chiffres ne sont pas négatifs. Par contre, ils sont plutôt minuscules.

Enfin, je terminerai par ceci. Sur une base de 12 mois glissants, l’action GBR a un ratio cours/bénéfice de 13,7.

C’est raisonnable et suggère une valeur décente tant que vous savez que vous faites affaire avec une entreprise à très petite échelle.

La ligne de fond

Il n’y a rien de mal à acheter une poignée d’actions New Concept Energy et à espérer une autre montée en puissance basée sur Reddit.

Comprenez simplement qu’il ne s’agit pas d’une véritable stratégie d’investissement.

Il s’agit plutôt d’un jeu de loterie sur une petite entreprise – suffisamment petite pour que les commerçants des médias sociaux puissent réellement manipuler le prix de l’action à tout moment.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.