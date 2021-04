L’action GE augmentera si le plan de dépenses se concrétise

Le plan de dépenses massif de l’administration du président Joe Biden étant susceptible de stimuler considérablement les investissements dans la production d’électricité, les véhicules électriques, l’énergie éolienne et les soins de santé, General Electric (NYSE:GE) et le stock de GE devrait bénéficier d’énormes augmentations de cette initiative.

Pendant ce temps, le transport aérien mondial est sur le point de rebondir énormément à moyen terme, donnant à l’unité Aviation de GE un énorme catalyseur positif.

En outre, CBNC indique que le plan «propose un financement de 100 milliards de dollars pour mettre à jour le réseau électrique du pays et le rendre plus résistant aux catastrophes climatiques».

L’augmentation des dépenses soulèvera les unités GE

L’unité Power de GE fournit une gamme de «services de maintenance», y compris des «solutions de service de générateur», des mises à niveau de fiabilité, des augmentations d’efficacité et des technologies qui peuvent réduire les émissions des centrales au gaz de 40%. En conséquence, l’unité semble sur le point de profiter grandement des augmentations proposées des dépenses de production d’électricité.

Pendant ce temps, l’activité Grid Solutions du conglomérat, qui fait partie de son unité Renewables, «fournit aux services publics d’électricité et aux industries du monde entier des équipements, des systèmes et des services pour fournir de l’énergie de manière fiable et efficace du point de production aux consommateurs finaux. Il est donc également bien placé pour bénéficier d’une augmentation des dépenses consacrées à la production d’électricité.

Et comme Grid connecte des sources d’énergie renouvelables aux centrales électriques, il devrait également bénéficier d’une forte augmentation des augmentations probables à venir des dépenses en énergie renouvelable.

Dans les colonnes précédentes sur le stock GE, j’ai établi que la prolifération des véhicules électriques (VE) entraînerait probablement une augmentation de la demande d’électricité, entraînant une augmentation des dépenses de production d’électricité. En outre, selon Quartz, «Nikit Abhyankar, chercheur principal à la Goldman School of Public Policy de l’Université de Californie à Berkeley» a rapporté que «D’ici 2050, les États-Unis exigeront près de 90% d’électricité de plus qu’en 2018, en un scénario dans lequel tous les véhicules de tourisme neufs vendus d’ici 2030 sont électriques et les bâtiments et les usines s’électrifient également de manière agressive. » Ainsi, la tendance vers les VE en particulier et l’électrification en général devrait également améliorer les résultats financiers des unités Power et Grid de GE.

Et avec le plan visant à construire 500 000 chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis, je ne serais pas surpris de voir GE réintégrer le secteur des chargeurs de véhicules électriques.

Énergie éolienne et soins de santé

GE est en train de devenir une force majeure dans le secteur de l’énergie éolienne. Son Haliade-X est l’une des premières éoliennes offshore au monde, et GE cherche à faire passer ses «ventes d’énergie éolienne offshore de 200 millions de dollars en 2020 à 3 milliards de dollars d’ici 2024», selon l’auteur de Seeking Alpha, Chuck Walston.

Heureusement pour GE et les propriétaires de GE stock, l’administration a dévoilé une initiative visant à stimuler l’utilisation de l’énergie éolienne offshore, en plus d’un «mandat qui exigerait qu’une partie de l’électricité américaine provienne de sources zéro carbone comme l’énergie éolienne et solaire. », A rapporté CNBC.

Une partie des «plus de 200 milliards de dollars» que le président Joe Biden propose de consacrer à la R&D, dont une partie devrait être consacrée à la biotechnologie, sera sans aucun doute acheminée vers l’importante unité de santé de GE.

N’oubliez pas que GE Stock peut voler

L’immunité collective arrive bientôt aux États-Unis et, certainement au dernier trimestre de cette année, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Moderna (NASDAQ:ARNM), Pfizer (NYSE:PFE) et d’autres vendront leurs vaccins dans la plupart des pays du monde. En conséquence, la demande de billets d’avion augmentera.

Je pense également que les voyages d’affaires rebondiront plus que ce à quoi beaucoup s’attendent au cours du second semestre 2021, en grande partie parce que j’ai entendu plusieurs chefs d’entreprise dire récemment que la vidéoconférence ne peut pas vraiment se substituer aux réunions en personne.

Compte tenu de tous ces points, ainsi que de la demande refoulée des voyageurs d’agrément, je m’attends à ce que l’unité Aviation de GE fasse un retour aussi énorme d’ici le troisième ou le quatrième trimestre.

The Street semble sous-estimer considérablement l’énorme exposition du stock de GE au plan de l’administration. Par conséquent, je recommande à tous les investisseurs d’acheter ses actions à ce stade.

À la date de publication, Larry Ramer détenait une position acheteur dans GE.

Larry Ramer mène des recherches et écrit des articles sur les actions américaines depuis 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.