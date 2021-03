L’action Gevo pourrait être l’action la plus intéressante dont vous n’avez jamais entendu parler

On m’a confié une autre mission pour couvrir un titre dont je n’ai jamais entendu parler. Apparemment, Gevo (NASDAQ:GEVO) se spécialise dans les carburants zéro émission de carbone de nouvelle génération pour les avions, les trains et les automobiles – j’ai fait cette dernière partie parce que j’aime les films de John Candy – et c’est une entreprise que je devrais connaître. Plus important encore, le stock GEVO est en hausse de plus de 90% depuis le début de l’année.

Comme le disait le personnage de Charlie Sheen à Wall Street, «c’est un coin».

Donc, comme c’est ma pratique avec les actions pour débutants, j’aime revenir au début pour voir s’il y a quelque chose qui se démarque.

À la fin, je déciderai si cela vaut la peine d’être couvert dans le futur ou s’il est prêt pour la poubelle de l’histoire.

GEVO Stock est devenu public à 15 $

Selon la page 10 de son prospectus d’offre publique initiale (IPO) de février 2011, Gevo a été fondée en juin 2005 sous le nom de Methanotch Inc. Elle a changé son nom pour Gevo moins d’un an plus tard. Je n’arrive pas à trouver une raison pour le changement de nom, mais plus de 15 ans plus tard, ce n’est pas important pour l’histoire.

Quoi qu’il en soit, la société a vendu 7,15 millions d’actions lors de son introduction en bourse, portant le nombre d’actions GEVO en circulation à 24,64 millions. Sur la base d’une capitalisation boursière de 370 millions de dollars, d’une trésorerie pro forma de 118 millions de dollars et d’une dette totale de 19 millions de dollars, elle avait une valeur d’entreprise d’environ 271 millions de dollars.

Quatorze ans plus tard, sa valeur d’entreprise est de 1,72 milliard de dollars, soit un taux de croissance annuel composé de 20,3%. Pas mal en effet. Regardons ensuite les revenus.

En 2010, Gevo a réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 millions de dollars et une perte d’exploitation de 38,5 millions de dollars. Plus de 90% de ses revenus provenaient de la vente d’éthanol. Donc, apparemment, c’était dans le secteur du biodiesel.

En 2020, Gevo a généré 5,5 millions de dollars de revenus, contre 24,5 millions de dollars en 2019. En fin de compte, il a perdu 26,3 millions de dollars, soit un an plus tôt. La forte baisse des ventes est due à la fermeture de son usine de Luverne, au Minnesota, en raison de Covid-19.

Cependant, le 11 janvier, la société a annoncé Net-Zero 1, un projet qui la verra convertir l’énergie renouvelable en hydrocarbures liquides denses en énergie qui, lorsqu’ils sont brûlés, produisent une empreinte de gaz à effet de serre «nette zéro».

Le coût de l’usine pour accueillir la production d’hydrocarbures est estimé à 700 millions de dollars. C’est le premier de ce qu’il espère être de nombreux projets dans le futur.

J’écoute toujours.

La dernière mise à jour

Le 22 janvier, Gevo a informé les actionnaires de ses projets pour Net-Zero 1.

Il a mentionné qu’il procédait à une planification préalable pour mieux comprendre le coût ultime du projet. À l’heure actuelle, c’est entre 700 et 800 millions de dollars. Pour aider à payer cela, il a fait une offre sur le marché en janvier à 8 $ l’action, ce qui a soulevé un produit net de 322 millions de dollars. Il a 535 millions de dollars en espèces à son bilan avec pratiquement aucune dette.

Après l’offre, il avait 198 millions d’actions en circulation. C’est une augmentation de 700% au cours de la dernière décennie. Lors de son introduction en bourse en février 2011, elle avait un déficit accumulé de 78 millions de dollars. Cela est passé à 498 millions de dollars à la fin de 2020.

La société affirme que ses contrats pour le carburéacteur et les produits de gaz renouvelable s’élèvent à environ 1,5 milliard de dollars sur la durée des contrats. Net-Zero 1 pourra accueillir ces revenus. Citigroup participe au financement. Il devrait avoir ses canards d’affilée d’ici le milieu de 2022.

Il est donc juste de supposer que les dollars de vente de sa nouvelle usine ne commenceront pas avant le second semestre de 2023. En attendant, il a un projet de gaz naturel renouvelable (GNR) qui se vendra sur le marché californien. Cela devrait être en ligne en 2022.

Avec toute l’excitation autour de ses futurs projets, il est facile de comprendre pourquoi Gevo a pu vendre près de 44 millions d’actions à 8 $. Cela met un bon prix plancher sur son stock.

La ligne de fond

Le grand avantage d’écrire sur les actions est que vous apprenez quelque chose de nouveau chaque jour.

Aujourd’hui, par exemple, j’ai appris que malgré mon intérêt très limité pour le stock GEVO, j’ai vraiment hâte d’en savoir plus sur ses efforts pour des carburants plus propres.

Je n’aurais pas dit ça en me levant ce matin.

Cela dit, il s’agit toujours d’un titre hautement spéculatif dont nous parlons. Si vous êtes réticent au risque, vous n’avez aucune entreprise à vous rapprocher de Gevo.

Entre 5 $ et 1o $, cela mérite la considération des investisseurs.

