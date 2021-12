L’action GGPI est un achat, mais envisagez une alternative à court terme

La fusion entre L’Etoile polaire et Gores Guggenheim (NASDAQ :GGPI) devrait se produire au premier semestre 2022. Depuis que le constructeur suédois de véhicules électriques (VE) a annoncé sa fusion avec la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) le 27 septembre, l’action GGPI a gagné environ 14 %.

Cependant, à un moment donné à la mi-novembre, l’action GGPI se négociait à 16,41 $. C’est bien au-dessus du niveau où il se négocie actuellement sous le niveau de 11,50 $.

La volatilité parmi les fabricants de véhicules électriques a été importante au second semestre 2021. Maintenant, avec la volatilité susceptible de se poursuivre jusqu’en 2022, certaines alternatives possibles existent comme solution à court terme pour les investisseurs en véhicules électriques averses au risque. Voici pourquoi vous devriez les considérer.

Renoncer aux actions GGPI jusqu’après la fusion

Fin novembre, j’ai soutenu que l’action GGPI était un meilleur achat pour les investisseurs agressifs que Rivien (NASDAQ :RIVN) à long terme. Cependant, j’ai également dit que les investisseurs n’ont pas besoin de se précipiter pour acheter la SAVS avant que la fusion ne se produise.

« [I]si l’action est destinée à être gagnante sur le long terme (cinq à dix ans), il n’y a pas de précipitation pour l’acheter. Au lieu de cela, apprenez à connaître un peu mieux l’entreprise. Vous pourriez même obtenir un meilleur prix dans le processus.

Depuis le jour du lancement de la Polestar 1, je suis fan des créations de la marque. Et je ne suis même pas un geek de voiture total. L’EV a juste l’air sympa. Cependant, c’est un sujet entièrement différent de celui de savoir si vous devez acheter du GGPI aux prix d’aujourd’hui.

Je pense que cette action pourrait continuer à se négocier au plus bas jusqu’à ce que la fusion de-SPAC se produise en 2022. Et je ne suis pas le seul.

À peu près au même moment que mon article, Chris Tyler, un autre contributeur d’InvestorPlace, a fait valoir que l’analyse technique de l’action suggérait que début décembre n’était pas non plus le moment d’acheter. En fin de compte, Tyler a estimé qu’attendre pourrait vous offrir un meilleur point d’entrée.

Il avait raison. En décembre, il est actuellement en baisse de près de 16 %.

Les alternatives plus sûres

Comme vous le savez peut-être, après la fusion, les actionnaires existants de Polestar détiendront 94 % de la société. Polestar est elle-même une coentreprise entre Volvo (OTCMKTS :VLVLY) et Geely (OTCMKTS :GELYY). En conséquence, Geely détient 50,5% du capital de Polestar tandis que Volvo en détient 49,5%.

Cependant, étant donné que Geely détient 78,4% des actions de Volvo Cars – sans parler de près de 97% de ses droits de vote – Polestar sera finalement contrôlé par le constructeur automobile et milliardaire chinois Li Shufu, la 52e personne la plus riche du monde.

Ainsi, tout cela vous donne deux alternatives au stock GGPI : soit Volvo, soit Geely. Les deux actions sont légèrement négociées de gré à gré. Cependant, des deux, les volumes de stock de GELYY sont un peu plus élevés.

De plus, une troisième alternative possible ici est d’acheter le First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund (NASDAQ :CARZ). Il s’agit d’un ensemble de 34 constructeurs automobiles, dont Geely avec une pondération de 3,22 %. Bien qu’il soit en dehors du top 10, c’est une quantité raisonnable d’exposition.

Cela dit, je suppose que vous pourriez également affirmer que le GGPI augmentera considérablement une fois qu’il se négociera sous son nouveau symbole, PSNY. Par conséquent, il pourrait être judicieux d’acheter maintenant avant la fusion, plutôt qu’après.

Pour cela, si vous êtes très agressif, je vous suggère de prendre une demi-position aujourd’hui et d’attendre de voir si elle baisse. Un achat de moins de 10 $ serait un excellent point d’entrée, à mon avis. Au moment d’écrire ces lignes, l’action est en baisse de 2,83% sur la journée, clôturant à 11 $.

L’essentiel sur Polestar

Je crois beaucoup en Alec Gores, le président de ce SPAC. Gores a fait un aussi bon travail que quiconque démontre que les sociétés de chèques en blanc peuvent livrer la marchandise. Récemment, j’ai également suggéré que Matterport (NASDAQ :MTTR) était un excellent achat à moins de 20 $.

Cette société fournit des jumeaux numériques de propriétés. La technologie est largement utilisée dans l’industrie de la location de vacances. Matterport a fusionné avec Gores Holdings VI en juillet et Gores a apporté 310 millions de dollars en espèces à la transaction après les rachats.

Dans cet esprit, je continue de croire au record de succès réel d’Alec Gores avec les SPAC. En fait, il devrait être utilisé par le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, comme exemple du bien accompli avec les noms de chèques en blanc.

Tout compte fait, l’action GGPI est un achat à long terme.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.