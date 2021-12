L’action GGPI semble désormais plus susceptible de rester stable

Il y a quelques semaines, j’ai expliqué pourquoi une approche « attendre et voir » peut mieux fonctionner avec Gores Guggenheim (NASDAQ :GGPI). Cependant, en y repensant, je change d’avis. Cette stratégie prudente n’est peut-être pas la meilleure décision avec les actions GGPI après tout – d’autant plus que l’on en apprend davantage sur la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) et ses plans de fusion avec le constructeur suédois de véhicules électriques (EV) L’Etoile polaire.

Bien qu’il ne soit pas exactement sous le radar pour le moment, ce nom n’a pas reçu le même battage médiatique que les joueurs comme Lucide (NASDAQ :LCID) et Rivien (NASDAQ :RIVN). Bientôt, cependant, il pourrait rejoindre les rangs de ces parvenus – Polestar pourrait être considéré comme un autre concurrent s’emparant des parts de marché du plus grand nom de l’industrie, Tesla (NASDAQ :TSLA). À l’heure actuelle, il semble moins probable que GGPI tombe en dessous de 10 $ par action (son prix d’offre SPAC) à court terme.

Cela ne veut pas dire que la possibilité d’entrer à des prix à un chiffre n’est pas envisageable. Pourtant, si vous êtes déterminé à acheter des actions GGPI, considérez maintenant qu’il est temps de passer à l’action, que vous l’abordiez comme un commerce à court terme ou un investissement à long terme.

L’action GGPI et le potentiel « Tesla Killer » de Polestar

Entre Lucid, Rivian et d’autres jeux EV prometteurs comme Fisker (NYSE :RSF), il peut sembler que le marché soit trop encombré pour un autre concurrent EV. Mais sur la base des derniers titres sur Polestar et les spécifications de sa gamme de véhicules électriques de luxe ? Il peut aussi avoir le potentiel de devenir un « tueur de Tesla ».

Par exemple, selon Barron’s, le crossover Polestar 2 offre une autonomie standard (270 miles) qui bat la gamme standard du Tesla Model Y. De plus, on a davantage parlé du modèle de SUV Polestar 3 de l’entreprise, qui sera son premier véhicule produit aux États-Unis.

Ajoutez le soutien et l’expertise des deux Volvo (OTCMKTS :VLVLY) et société mère basée en Chine Geely (OTCMKTS :GELYF) et il y a beaucoup à penser que Polestar sera à la hauteur des attentes élevées qu’elle se fixe. Cela inclut des livraisons de 290 000 d’ici 2025.

Bien sûr, cela n’a pas encore permis au stock de GGPI d’effectuer les types de mouvements « vers la lune » que le LCID a effectués avant son deSPACing. Cependant, ce niveau de promesse et de potentiel peut être suffisant pour empêcher les actions de plonger dans les chiffres à un seul chiffre.

Même en tant que métier, la patience est la clé

Certains investisseurs peuvent être intéressés par Gores Guggenheim comme pari à long terme sur Polestar. C’est-à-dire qu’ils ont l’intention de l’acheter maintenant et de le conserver pendant plusieurs années. Alors, à ce moment-là, quand c’est peut-être un fabricant de véhicules électriques rentable ? Ils peuvent sortir avec un gros profit. Les investisseurs avec cet état d’esprit pourraient bien le garder maintenant. Mais pour la chance de sortir à cinq fois ou peut-être même 10 fois leur point d’entrée sur la route ? Ils auront peu de problèmes à supporter une action latérale des prix dans l’intervalle.

D’autres, cependant, envisagent probablement l’action GGPI avec un horizon temporel beaucoup plus court. Manquant les montagnes russes de Lucid, ils voudront peut-être participer au prochain jeu EV pour devenir un mème. Il n’y a rien de mal à avoir cet état d’esprit « prendre l’argent et courir ». De plus, acheter à 10 $ à 15 $ par action et retourner pour 25 $ à 30 $ pourrait jouer. Cependant, pour que cette idée de trading fonctionne, la patience peut être la clé.

Pourquoi? À tout le moins, une course suralimentée pour ce SPAC EV peut prendre plusieurs mois. « Au premier semestre 2022 », c’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la date de clôture de l’accord. Cela pourrait signifier mars, mais cela pourrait aussi signifier fin juin. Et en plus de cela, il pourrait y avoir des retards.

Pour couronner le tout, il n’est pas immuable que l’action GGPI reste au-dessus de 10 $ par action. Bien sûr, avec le calme des marchés à nouveau, une forte baisse des actions de véhicules électriques peut sembler moins probable. Mais ma thèse précédente – selon laquelle les stocks de véhicules électriques pourraient chuter dans les mois à venir – pourrait également se jouer. Après le retour en force en octobre et novembre, les actions de véhicules électriques pourraient continuer à baisser jusqu’à ce que la prochaine vague positive se produise.

Conclusion : Achetez maintenant si vous êtes haussier

Il y a encore une chance que Gores Guggenheim puisse tomber à un point d’entrée plus favorable dans les mois à venir. Mais avec plus d’attention portée à son potentiel en tant que « tueur de Tesla », vous n’aurez peut-être pas l’occasion de l’attraper dans une situation où il est temporairement survendu.

Au lieu de cela, si vous êtes optimiste sur le fait que l’action GGPI pourrait devenir un autre Lucid, vous voudrez peut-être l’acheter maintenant. Il est possible qu’il connaisse une volatilité encore plus élevée. Mais il semble maintenant de plus en plus probable qu’il s’accroche entre 10 $ et 12 $ par action avant d’avoir son moment de rupture après la clôture de la fusion.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.