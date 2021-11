L’action GME augmente car ConstitutionDAO a perdu son offre… contre Ken Griffin

Les investisseurs particuliers clôturent la semaine avec de mauvaises nouvelles. Un ennemi juré de l’armée de stock des mèmes, Ken Griffin, s’enfuit avec l’une des 13 copies originales survivantes de la Constitution américaine. Le fait que le plus grand adversaire de Griffin était un groupe d’investisseurs mettant en commun la cryptographie pour mettre le document entre les mains du peuple ajoute du sel à la plaie. Il semble que la réponse à l’achat de Griffin soit un afflux d’intérêt pour GameStop (NYSE :GME), et le stock de GME est en hausse en conséquence.

Ken Griffin s’attire la colère des investisseurs particuliers

Ken Griffin entretient une relation litigieuse avec des investisseurs particuliers. En tant que PDG de Citadelle, SARL, il est devenu l’ennemi de ceux qui ont racheté les actions de GME au début de l’année. Société sœur de la Citadelle, Titres Citadelle, est le plus grand partenaire de marché de Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE), sur laquelle les investisseurs se sont dépréciés après que la plate-forme a interrompu la négociation de GME et d’autres titres fortement shorted.

Alors que Citadel s’exprime sur le fait qu’elle n’a pas été énormément affectée par l’appréciation rapide de l’action GME, elle a tout de même dépensé des milliards pour renflouer d’autres hedge funds risquant de faire faillite de leurs positions courtes. Combiné à sa relation étroite avec Citadel Securities, le hedge fund est devenu une cible évidente pour les investisseurs particuliers.

Il convient de noter qu’à travers tout cela, il y a un drame et un complot supplémentaires en jeu. Les investisseurs pensaient que la dynamique haussière de l’action était le résultat du fait que la communauté des détaillants a forcé les hedge funds à couvrir leurs positions courtes nues. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a depuis déclaré qu’elle ne pensait pas qu’un quelconque type de vente à découvert ou de short squeeze se soit produit. Au contraire, il affirme que la dynamique était entièrement tirée par le commerce de détail. Il qualifie ces théories de conspirations. Néanmoins, Ken Griffin et Citadel restent symboliques des pouvoirs de Wall Street en place.

Ken Griffin vient-il de provoquer un rallye dans GME Stock?

Aujourd’hui, un nouveau groupe d’investisseurs se sent malmené par Ken Griffin. La Constitution Decentralized Autonomous Organization, ou ConstitutionDAO, a perdu son offre sur un morceau d’histoire au profit de Griffin. Dans ce qui semble être un épisode d’achat de vengeance, les commerçants font remonter la valeur des actions GME.

L’un des 13 exemplaires originaux de la Constitution des États-Unis a été mis aux enchères par Sotheby’s cette semaine. ConstitutionDAO a été formé comme un moyen de mettre ce document important entre les mains des gens ordinaires. Dans l’industrie de la blockchain, un DAO est une sorte d’organe démocratique. En participant à un DAO, les utilisateurs peuvent voter sur la direction dans laquelle le corps se déplace. Les DAO n’ont pas d’autorité centrale ; lorsqu’un développeur crée un DAO, il prend du recul et cède le pouvoir pour créer l’organisation la plus véritablement démocratique possible.

ConstitutionDAO était une tentative des investisseurs de travailler ensemble et d’obtenir le document. Il était sûr d’aller pour des millions de dollars aux enchères ; le DAO est un moyen unique d’aider les personnes qui ne faisaient pas partie de l’élite de la société à s’en approprier. 17 347 donateurs ont contribué à la ConstitutionDAO, avec un don médian de plus de 200 $.

ConstitutionDAO n’atteint pas le but

Malheureusement, cet effort n’a tout simplement pas suffi. Griffin a fait une offre de plus de 43 millions de dollars sur le document et a remporté hier la copie de la Constitution. En conséquence, Griffin s’attire à nouveau la colère des investisseurs qui estiment qu’ils ne peuvent pas faire de répit. Curieusement, cela semble conduire à une renaissance du stock GME.

Alors que la nouvelle de la victoire de Griffin éclate aujourd’hui, les investisseurs se tournent de nouveau vers les actions GME. L’afflux d’achats dans GME un jour autrement sans nouvelles pour l’entreprise sert d’insulte effrontée à Griffin. Le titre clôture la journée en hausse de 9% ; environ 3 millions d’actions s’échangent contre une moyenne quotidienne de 2,8 millions.

